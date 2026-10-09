Tú sí que vales torna sabato 10 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5 con il secondo appuntamento della nuova edizione. Conducono Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In giuria Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, che si mettono in gioco anche nella sfida di lipsync giudicata da Belén Rodríguez.

Quando va in onda la seconda puntata

La seconda puntata di Tú sí que vales va in onda sabato 10 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5, con inizio intorno alle 21.20. Le puntate si possono seguire anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Il bilancio dell'esordio

La nuova edizione è partita con un ottimo risultato di audience. Sabato 3 ottobre la prima puntata, iniziata alle 21.22, ha raccolto 3.403.000 spettatori con il 25,5% di share, secondo i dati Auditel. La parte finale, dopo mezzanotte, ha tenuto il 25,2% con 1.584.000 spettatori.

Conduttori e giuria

Alla conduzione tornano Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Il tavolo dei giurati riunisce Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli: sono loro a decidere chi passa alla fase successiva del talent.

Gli artisti in gara

Sul palco salgono nuovi artisti di tutte le età, pronti a esibirsi nelle discipline più disparate. L'obiettivo è stupire, emozionare, divertire e conquistare il pubblico in studio e a casa, ma soprattutto convincere i cinque giurati.

La sfida di lipsync con Belén Rodríguez

Anche la giuria scende in pista. Nella sfida di lipsync i giurati interpretano i grandi nomi della musica italiana e internazionale. A decretare il vincitore è Belén Rodríguez.

Produzione e social

Tú sí que vales è prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset, con la regia di Stefano Carriero. Il programma è sul sito di Witty Tv e sui social con l'account @tusiquevales_it su Instagram e X e con la pagina @tusiquevalesufficiale su Facebook.

Domande frequenti

Quando va in onda la seconda puntata di Tú sí que vales 2026?

La seconda puntata di Tú sí que vales va in onda sabato 10 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5, con inizio intorno alle 21.20. Conducono Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Si può vedere anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset.

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Chi sono i giudici di Tú sí que vales 2026?

La giuria di Tú sí que vales 2026 è formata da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli. Sono loro a decidere quali artisti passano alla fase successiva del talent. I giurati partecipano anche alla sfida di lipsync, dove a decretare il vincitore è Belén Rodríguez.

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Quanti spettatori ha fatto la prima puntata di Tú sí que vales 2026?

La prima puntata di Tú sí que vales 2026, in onda sabato 3 ottobre su Canale 5 dalle 21.22, ha raccolto 3.403.000 spettatori con il 25,5% di share. La parte finale della serata, dopo mezzanotte, ha ottenuto il 25,2% di share con 1.584.000 spettatori, secondo i dati Auditel.