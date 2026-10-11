Nella seconda puntata di Tú sí que vales, andata in onda sabato 10 ottobre 2026 su Canale 5, l'Agua Company ha conquistato la finale con il 100% della giuria popolare. Insieme alla crew di salsa sono passati il chitarrista Alessandro Malerba e il Team Riders Alvaro Dal Farra. Sabrina Ferilli è finita vittima di uno scherzo.

L'Agua Company in finale con il 100%

La crew di salsa fondata da Antonio Berardi, habitué dei congressi e dei festival di ballo di tutto il mondo, ha convinto all'unanimità Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi. La giuria popolare si era fermata al 99%. Una spettatrice ha protestato per l'1% mancante, Sabrina Ferilli ha fatto ripetere il voto sui tablet e il risultato è salito al 100%.

Alessandro Malerba e la proposta di Bonolis a De Martino

Alessandro Malerba, 25 anni, si è presentato con una chitarra e un omaggio strumentale a Pino Daniele partito da Quando. Paolo Bonolis si è commosso e ha lanciato un'idea rivolta a Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027: aprire la prima serata della kermesse con un'esibizione come quella.

De Martino è rimasto un convitato di pietra per tutta la sera. Anche Giorgio Panariello lo ha chiamato in causa, scherzando sui "pacchi" di Affari tuoi mentre consegnava ai giudici dei regali natalizi.

Elisabetta Canalis: "Ho perso 10 anni di vita"

Il Team Riders Alvaro Dal Farra ha portato in studio il freestyle motocross, con un leader di appena dieci anni, JJ. Elisabetta Canalis ha seguito le acrobazie con il fiato sospeso. A fine esibizione la conduttrice, mamma di una bambina della stessa età, ha confessato al piccolo pilota di aver temuto per lui: "Ho perso 10 anni di vita".

Lo scherzo a Sabrina Ferilli

Il momento più chiacchierato della serata porta la firma del trapezista francese Paul Poupin. Con la complicità di Maria De Filippi, l'artista ha coinvolto Sabrina Ferilli nel suo numero, affidandole il comando di un'acrobazia. Durante il lancio Poupin è caduto sui materassi, tenendosi il braccio, ed è uscito dallo studio urlando in francese.

Ferilli ha protestato perché nessuno le aveva spiegato quando dire "up". Poco dopo il trapezista è rientrato con il ghiaccio sul polso e ha svelato lo scherzo. La presidente della giuria popolare non l'ha presa bene e gli ha risposto a muso duro.

Nella stessa serata Ferilli si è vista dedicare anche una serenata da Salvatore Lomartire, accolta con freddezza da giudici e pubblico.

La Lip Sync Battle

La Lip Sync Battle ha aperto la serata, e ogni giudice si è presentato con un ospite. Maria De Filippi e Giulia Michelini sono diventate Milva e Franco Battiato. Paolo Bonolis si è trasformato in Aretha Franklin, con parrucca e abito, accanto a Giorgio Panariello nei panni di Lenny Kravitz. Rudy Zerbi ed Eleonora Abbagnato hanno interpretato Robbie Williams e Taylor Swift, mentre Luciana Littizzetto ha diviso il palco con i Cugini di Campagna. Tra gli ospiti della puntata c'era anche Amadeus.

Bonolis si è preso la scena anche fuori dalla gara. Ha imitato Belén Rodríguez mentre accavallava le gambe, lei gli ha chiesto cosa stesse facendo e lui ha ribattuto che le piaceva. Belén ha ammesso di sì. Più tardi il conduttore si è abbassato le calze per mostrare i polpacci.

Gli altri talenti della serata

Sul palco sono passati anche Caleb Cameron e The Ginger Rope. Elisabetta Canalis, alla sua seconda serata da conduttrice, ha guidato lo show con Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni.

Domande frequenti

Chi è andato in finale a Tú sí que vales il 10 ottobre 2026?

Nella seconda puntata di Tú sí que vales, il 10 ottobre 2026 su Canale 5, hanno conquistato la finale l'Agua Company, crew di salsa promossa con il 100% della giuria popolare, il chitarrista Alessandro Malerba e il Team Riders Alvaro Dal Farra, gruppo di freestyle motocross guidato da un pilota di dieci anni.

Cosa è successo a Sabrina Ferilli a Tú sí que vales?

Il 10 ottobre 2026 Sabrina Ferilli è stata vittima di uno scherzo organizzato dal trapezista francese Paul Poupin con Maria De Filippi. Poupin ha finto di farsi male a un braccio durante un'acrobazia guidata da lei ed è uscito urlando. Poi è rientrato svelando lo scherzo, che Ferilli non ha gradito per niente.

Perché Paolo Bonolis ha parlato di Sanremo a Tú sí que vales?

Dopo l'omaggio a Pino Daniele del chitarrista Alessandro Malerba, 25 anni, Paolo Bonolis si è commosso. Ha suggerito a Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, di aprire la prima serata della kermesse con un'esibizione simile. Malerba è poi andato in finale.

Chi conduce Tú sí que vales 2026 e chi sono i giudici?

Tú sí que vales 2026 è condotto da Elisabetta Canalis con Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni, in onda il sabato in prima serata su Canale 5. I giudici sono Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi, mentre Sabrina Ferilli presiede la giuria popolare.

Quando va in onda la prossima puntata di Tú sí que vales?

La terza puntata di Tú sí que vales va in onda sabato 17 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5, con Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni alla conduzione. Le puntate si possono rivedere in streaming su Mediaset Infinity e sul sito Witty Tv, che pubblica anche le singole esibizioni.