False multe via SMS, email con il nome della Polizia, finti concorsi su WhatsApp per rubare l'account: i raggiri online cambiano forma ma puntano sempre su fretta e paura. Ecco come riconoscerli e cosa fare se si cade nella trappola.

Le truffe digitali sono meno numerose ma fruttano sempre di più a chi le organizza. Nel 2025 i casi denunciati in Italia sono stati oltre 27mila, con circa 269 milioni di euro sottratti. False multe via SMS, finte email della Polizia e account WhatsApp rubati sono le trappole più diffuse: ecco come difendersi.

Meno casi, bottino più ricco

Secondo uno studio della Fabi, il sindacato dei bancari, su dati della Polizia Postale, nel 2025 le truffe online denunciate sono state 27.085, poco meno delle 27.182 del 2024. Le somme sottratte sono invece salite a circa 269 milioni di euro, contro i 229,1 milioni dell'anno prima: quasi 40 milioni in più in dodici mesi.

Il motivo è nel metodo. Le truffe di oggi sfruttano meno le falle dei sistemi e più il comportamento delle persone: messaggi falsi, telefonate, siti contraffatti costruiti per strappare credenziali, far autorizzare un pagamento o spingere a un bonifico.

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Le trappole di questi mesi

Le false multe via SMS

Arriva un SMS che parla di una multa da pagare subito, con un link. Il mittente sembra la Polizia di Stato, la Polizia Stradale o l'ACI, e il messaggio minaccia sanzioni più alte o la perdita di punti della patente in caso di ritardo. Il link porta a una copia del sito ufficiale che chiede targa, dati personali e numero della carta.

La Polizia di Stato non invia multe o avvisi amministrativi via SMS, app di messaggistica o link sul cellulare.

Le finte email della Polizia

Sono email che imitano convocazioni, notifiche o atti giudiziari, con loghi, intestazioni e perfino nomi e firme di dirigenti della Polizia. Accusano il destinatario di aver visto materiale illecito online e gli chiedono di giustificarsi per evitare un'indagine. Chi risponde riceve poi la richiesta di pagare una somma per chiudere il caso.

Anche qui la regola è semplice: la Polizia non notifica provvedimenti giudiziari via email e non chiede soldi per archiviare procedimenti.

I finti concorsi su WhatsApp

Un contatto in rubrica scrive su WhatsApp e chiede di votare un bambino in una gara di ballo o in un altro concorso online, con una foto e un link. La pagina chiede il numero di telefono e poi il codice di verifica arrivato via SMS. Con quel codice i truffatori attivano l'account della vittima su un altro telefono, la lasciano fuori e scrivono ad amici e parenti fingendo un'emergenza per chiedere denaro.

Spesso il primo messaggio arriva proprio da un amico a cui l'account è già stato rubato. Per questo sembra credibile.

I consigli per difendersi

Non cliccare sui link contenuti in SMS, email o messaggi inattesi, soprattutto se parlano di multe, pacchi, conti bloccati o pagamenti urgenti.

contenuti in SMS, email o messaggi inattesi, soprattutto se parlano di multe, pacchi, conti bloccati o pagamenti urgenti. Diffida della fretta. Scadenze di poche ore, minacce di sanzioni e toni allarmati servono a farti agire prima di riflettere.

Scadenze di poche ore, minacce di sanzioni e toni allarmati servono a farti agire prima di riflettere. Verifica da solo. Se un messaggio cita una multa, una banca o un ente, contattalo usando il sito o il numero ufficiale che conosci, mai quelli indicati nel messaggio.

Se un messaggio cita una multa, una banca o un ente, contattalo usando il sito o il numero ufficiale che conosci, mai quelli indicati nel messaggio. Controlla l'indirizzo dei siti. Le copie dei portali ufficiali usano spesso domini simili all'originale, con una lettera in più o un'estensione diversa.

Le copie dei portali ufficiali usano spesso domini simili all'originale, con una lettera in più o un'estensione diversa. Non condividere mai i codici ricevuti via SMS: servono ad attivare account e autorizzare pagamenti, e nessun operatore serio te li chiede.

ricevuti via SMS: servono ad attivare account e autorizzare pagamenti, e nessun operatore serio te li chiede. Non inserire dati personali e della carta su pagine raggiunte da un link ricevuto.

su pagine raggiunte da un link ricevuto. Attiva la verifica in due passaggi su WhatsApp, con un PIN da impostare nelle impostazioni dell'app, e dove possibile anche sulla posta e sui social.

su WhatsApp, con un PIN da impostare nelle impostazioni dell'app, e dove possibile anche sulla posta e sui social. Non rispondere alle email sospette e non aprire gli allegati.

alle email sospette e non aprire gli allegati. Diffida di chi chiede soldi in chat, anche se scrive dal numero di un parente: chiama la persona a voce prima di fare qualsiasi bonifico.

anche se scrive dal numero di un parente: chiama la persona a voce prima di fare qualsiasi bonifico. Parlane in famiglia. Genitori e nonni sono spesso i bersagli preferiti: spiegare come funzionano queste truffe è la prima difesa.

Cosa fare se si è caduti nella trappola

Se hai inserito i dati della carta su un sito sospetto, contatta subito la tua banca attraverso i canali ufficiali per bloccarla. Se ti hanno rubato l'account WhatsApp, avvisa i tuoi contatti con altri mezzi, così da evitare che cadano a loro volta nella richiesta di denaro.

In ogni caso, la truffa va segnalata alla Polizia Postale, anche attraverso il Commissariato di P.S. Online sul sito commissariatodips.it, dove si trovano gli avvisi sulle truffe in circolazione e le indicazioni per sporgere denuncia.

Domande frequenti

Come riconoscere un SMS truffa che parla di una multa?

Un SMS truffa sulle multe parla di una sanzione da pagare subito, contiene un link e minaccia penali più alte o la perdita di punti. Usa il nome della Polizia di Stato, della Polizia Stradale o dell'ACI. La Polizia di Stato non invia multe via SMS o con link sul cellulare: il messaggio va ignorato e segnalato.

Come funziona la truffa dei finti concorsi su WhatsApp?

La truffa dei finti concorsi su WhatsApp parte da un contatto che chiede di votare un bambino in una gara online. Il link chiede il numero di telefono e il codice di verifica ricevuto via SMS: con quel codice i truffatori rubano l'account e scrivono ai contatti della vittima chiedendo soldi.

Cosa fare se si è vittima di una truffa online?

Chi è vittima di una truffa online deve contattare subito la propria banca dai canali ufficiali per bloccare carte e pagamenti, cambiare le password coinvolte e avvisare i contatti se un account è stato rubato. Poi va fatta la segnalazione alla Polizia Postale, anche dal sito commissariatodips.it, e la denuncia.