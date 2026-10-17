HBO ha annunciato il cast della quinta stagione della serie antologica: Cage sarà Henry Logan, Banderas sarà Rai García. Torna Issa López come showrunner, l'ambientazione si sposta a Jamaica Bay, New York.

Nicolas Cage e Antonio Banderas sono i protagonisti della quinta stagione di True Detective. HBO ha annunciato il cast il 16 ottobre 2026: Cage interpreta Henry Logan, Banderas è Rai García. Le riprese partiranno nel 2027 e la nuova stagione della serie HBO Original arriverà poi su HBO Max.

Nicolas Cage è Henry Logan

Il premio Oscar Nicolas Cage, protagonista di film come Pig, Dream Scenario e Leaving Las Vegas, che gli valse la statuetta, veste i panni di Henry Logan.

Antonio Banderas è Rai García

Al suo fianco c'è Antonio Banderas, candidato agli Oscar e agli Emmy, visto in Pain and Glory, Tony e And Starring Pancho Villa as Himself. L'attore spagnolo interpreta Rai García. Logan e García formano la coppia di investigatori della nuova stagione, di cui al momento non sono noti dettagli sulla trama.

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Si torna in città: Jamaica Bay, New York

Dopo l'Alaska ghiacciata di Night Country, True Detective cambia ancora scenario. La quinta stagione è ambientata a Jamaica Bay, a New York.

Issa López di nuovo alla guida

Dietro la macchina da presa torna Issa López, la regista messicana che ha firmato la quarta stagione. Per la quinta è showrunner, sceneggiatrice, regista e produttrice esecutiva. Con lei scrive e produce Daniel Zelman.

Tra i produttori esecutivi ci sono Mari Jo Winkler, Kathleen McCaffrey, gli stessi Nicolas Cage e Antonio Banderas, Steve Golin, Richard Brown, Nic Pizzolatto, Cary Joji Fukunaga, Woody Harrelson e Matthew McConaughey. Gli ultimi quattro sono legati alla prima stagione: Pizzolatto l'ha creata e scritta, Fukunaga l'ha diretta, Harrelson e McConaughey ne erano i protagonisti.

La serie antologica di HBO

True Detective ha debuttato nel 2014 con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, ambientata in Louisiana. Ogni stagione racconta una storia diversa, con un nuovo cast: nelle stagioni successive si sono alternati, tra gli altri, Colin Farrell, Rachel McAdams e Mahershala Ali. La quarta, Night Country, aveva come protagoniste Jodie Foster e Kali Reis.

Quando esce True Detective 5

Le riprese della quinta stagione cominceranno nel 2027. HBO non ha ancora indicato una data di uscita: in Italia la serie sarà disponibile su HBO Max.

Domande frequenti

Chi sono i protagonisti di True Detective 5?

I protagonisti della quinta stagione di True Detective sono Nicolas Cage e Antonio Banderas. Cage, premio Oscar per Leaving Las Vegas, interpreta Henry Logan. Banderas, candidato agli Oscar e agli Emmy, è Rai García. HBO ha annunciato il cast il 16 ottobre 2026, con le riprese in partenza nel 2027.

Dove è ambientata la quinta stagione di True Detective?

La quinta stagione di True Detective è ambientata a Jamaica Bay, a New York. La serie antologica di HBO cambia così scenario dopo l'Alaska della quarta stagione, Night Country, con Jodie Foster e Kali Reis. Le stagioni precedenti erano ambientate tra Louisiana, California e Arkansas.

Quando esce True Detective 5 su HBO Max?

La data di uscita di True Detective 5 non è ancora stata annunciata. Le riprese della quinta stagione, con Nicolas Cage e Antonio Banderas, inizieranno nel 2027. In Italia la nuova stagione della serie HBO Original arriverà su HBO Max, che la annuncia come in arrivo.

Chi è la showrunner di True Detective 5?

La showrunner di True Detective 5 è Issa López, regista messicana che aveva già guidato la quarta stagione, Night Country. Per la nuova stagione è anche sceneggiatrice, regista e produttrice esecutiva. Con lei scrive e produce Daniel Zelman, mentre tra i produttori esecutivi tornano Woody Harrelson e Matthew McConaughey.