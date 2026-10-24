Nell'anticipo dell'ottava giornata all'Olimpico Grande Torino i granata passano con il primo gol in Serie A di Fitz-Jim, subiscono il pari di Varela e chiudono i conti con la botta di Belghali e la giocata di Vlasic. L'autogol di Patterson nel recupero vale solo il 3-2.

Il Torino batte 3-2 il Monza nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A, venerdì 23 ottobre 2026 all'Olimpico Grande Torino. Segnano Fitz-Jim, Belghali e Vlasic, per il Monza vanno a segno Varela e, nel recupero, l'autogol di Patterson. Per la squadra di Ignazio Abate è la terza vittoria consecutiva: i granata salgono a 13 punti e superano la Juventus.

Il primo tempo: palo di Ismajli, poi Fitz-Jim

Il Torino parte forte. All'11' Ismajli colpisce il palo di testa sugli sviluppi di un corner di Mandragora. Il gol arriva al 39': Simeone approfitta di un errore di Foe Ondoa e serve Fitz-Jim, che firma l'1-0 e il suo primo gol in Serie A.

Prima dell'intervallo il Monza protesta per un contatto in area tra Belghali e Mangas, ma l'arbitro lascia correre.

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La ripresa: Varela pareggia, Belghali e Vlasic allungano

L'avvio di ripresa è tutto del Monza. Al 47' un retropassaggio lento di Comuzzo libera Varela, che non sbaglia e firma l'1-1.

Il Torino reagisce e torna avanti al 61' con una conclusione dalla distanza di Belghali, imprendibile per Tornqvist. Al 72' arriva il 3-1: Vlasic salta l'avversario in area e chiude i conti.

Poco prima Perri aveva respinto un colpo di testa di Mangas, mentre nel finale Tornqvist evita il poker su Aboukhlal. In pieno recupero Patterson devia nella propria porta un cross di Ngonge: è il gol del 3-2 che chiude la partita.

I numeri della partita

Statistica Torino Monza Possesso palla 49% 51% Tiri totali 16 7 Tiri in porta 7 3 Calci d'angolo 3 4 Falli 8 4 Ammonizioni 1 0

Il Torino ha tirato più del doppio degli avversari: 16 conclusioni contro 7, con 7 tiri nello specchio.

Il tabellino

Torino-Monza 3-2

Marcatori: 39' Fitz-Jim (T), 47' Varela (M), 61' Belghali (T), 72' Vlasic (T), 90'+ aut. Patterson (M)

Torino (all. Abate): Perri, Coco, Ismajli, Comuzzo, Belghali, Vlasic, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani, Adams, Simeone.

Monza (all. Juric): Tornqvist, Goglichidze, Lucchesi, Carboni, Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas, Mota, Robinson, Varela.

Stadio: Olimpico Grande Torino.

La classifica e il prossimo turno

Con la terza vittoria consecutiva, dopo quelle con Udinese e Parma, il Torino sale a 13 punti, appaiato a Frosinone e Cagliari, e scavalca la Juventus, ferma a 11. Il Monza resta a 7 punti.

Il campionato non si ferma: martedì 27 ottobre alle 20.45 il Torino ospita il Como nel turno infrasettimanale.

Domande frequenti

Come è finita Torino-Monza?

Torino-Monza è finita 3-2, venerdì 23 ottobre 2026 nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A. Per i granata di Ignazio Abate hanno segnato Fitz-Jim, Belghali e Vlasic. Per il Monza di Ivan Juric il gol di Varela e l'autogol di Patterson nel recupero.

Chi ha segnato in Torino-Monza?

In Torino-Monza 3-2 hanno segnato Fitz-Jim al 39', al suo primo gol in Serie A, Varela al 47' per il pareggio del Monza, Belghali al 61' e Vlasic al 72'. Nel recupero l'autogol di Patterson su cross di Ngonge ha fissato il risultato finale.

Quanti punti ha il Torino in classifica?

Dopo la vittoria per 3-2 sul Monza del 23 ottobre 2026 il Torino ha 13 punti in classifica, alla pari con Frosinone e Cagliari, e ha superato la Juventus, ferma a 11. Per i granata è la terza vittoria consecutiva. Martedì 27 ottobre ospitano il Como.