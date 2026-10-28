All'Olimpico Grande Torino i padroni di casa passano al 24' e resistono fino a nove minuti dalla fine. Poi i lariani ribaltano tutto in dieci minuti e salgono a 20 punti, a ridosso del podio. Si ferma la striscia di tre vittorie del Toro.

Il Como vince 3-1 sul campo del Torino nella nona giornata di Serie A, martedì 27 ottobre 2026. I granata vanno avanti al 24' con Adams, poi nel finale la squadra di Fàbregas ribalta la partita con Ramón all'81', Nico Paz all'87' e Baturina in pieno recupero. Il Como sale a 20 punti, il Torino resta a 13.

Il primo tempo: gol annullato a Douvikas, segna Adams

Il Como parte forte e trova subito la rete con Douvikas, ma il gol viene annullato per fuorigioco dopo il controllo del VAR.

Al 24' passa il Torino: Ramón perde palla sulla destra e Che Adams, da pochi passi, batte Sanchez per l'1-0.

La ripresa: legni da una parte e dall'altra

Nella ripresa il Como fa la partita e il Torino si difende, provando a ripartire. I legni negano il gol a entrambe le squadre: Caqueret colpisce il legno per i lariani, Simeone centra la traversa di testa per i granata, e anche Baturina, entrato a inizio ripresa, scheggia la traversa con un pallonetto.

Il finale: tre gol in dieci minuti

Il Como pareggia all'81': Nico Paz mette il pallone sul secondo palo e Jacobo Ramón, protagonista in negativo sul gol granata, si fa perdonare con il gol dell'1-1.

All'87' arriva il sorpasso: cross dalla destra di Couto e colpo di testa di Nico Paz per l'1-2. In pieno recupero Baturina approfitta di un disimpegno sbagliato di Vlasic e batte Perri per l'1-3 finale.

I numeri della partita

Statistica Torino Como Possesso palla 28% 72% Tiri totali 10 18 Tiri in porta 6 5 Calci d'angolo 5 6

Il tabellino

Torino-Como 1-3

Marcatori: 24' Adams (T), 81' Ramón (C), 87' Nico Paz (C), 90'+ Baturina (C)

Torino (all. Abate): Perri, Coco, Ismajli, Comuzzo, Belghali, Fitz-Jim, Bragança, Vlasic, Cacciamani, Simeone, Adams.

Como (all. Fàbregas): Sanchez, Couto, Ramón, Kempf, Valle, Perrone, Milla, Da Cunha, Nico Paz, Caqueret, Douvikas.

Stadio: Olimpico Grande Torino.

La classifica

Con questa vittoria il Como sale a 20 punti, quarto dietro Lazio, Inter e Roma. Il Torino resta a 13 punti e interrompe la serie di tre vittorie consecutive.

Domande frequenti

Come è finita Torino-Como?

Torino-Como è finita 1-3, martedì 27 ottobre 2026 nella nona giornata di Serie A. Il Torino era passato al 24' con Adams, poi il Como ha ribaltato tutto nel finale con Ramón all'81', Nico Paz all'87' e Baturina nel recupero. La squadra di Fàbregas sale a 20 punti.

Chi ha segnato in Torino-Como?

In Torino-Como 1-3 hanno segnato Che Adams per i granata al 24' e, per il Como, Jacobo Ramón all'81' su cross di Nico Paz, lo stesso Nico Paz di testa all'87' su cross di Couto e Martin Baturina nel recupero, dopo un errore in disimpegno di Vlasic.