Dalle doppiette di Krstovic e De Bruyne alla rovesciata di Orsolini, fino al Venezia ultimo e all'errore di Okoye: i promossi e i bocciati del turno.

La sesta giornata di Serie A, giocata tra il 10 e il 12 ottobre, ha lasciato Inter e Lazio in testa a 16 punti. Hanno vinto Atalanta, Napoli, Genoa, Bologna e Torino, mentre Roma, Milan e Juventus hanno frenato con un pareggio. Ecco i migliori e i peggiori del turno.

I risultati della sesta giornata

I top della sesta giornata

Nikola Krstovic (Atalanta)

L'Atalanta arrivava da tre sconfitte consecutive e Sarri aveva bisogno di una risposta. Krstovic gliel'ha data con una doppietta in mezz'ora contro il Venezia: prima di testa su angolo di Elmas, poi il gol del 3-0. Con Kessie la Dea ha chiuso la partita prima dell'intervallo.

Kevin De Bruyne (Napoli)

Allegri lo ha arretrato in regia nel 3-4-2-1 e il belga ha risposto con due gol al Frosinone. Ha trasformato il rigore ripetuto dopo la revisione al VAR e ha chiuso il 3-0 nel recupero. In mezzo ha segnato anche Lang.

Riccardo Orsolini (Bologna)

Il Bologna aspettava ancora la prima vittoria in campionato. Orsolini ha sbloccato la partita di Lecce con una rovesciata al 17', poi Enem, entrato da pochi minuti, ha firmato il 2-1 finale. Per la squadra di Palladino sono i primi tre punti della stagione.

La Lazio di Gattuso

Il 3-1 al Monza porta la Lazio a cinque vittorie nelle prime sei giornate e la tiene appaiata all'Inter in vetta. Nuno Tavares ha aperto dopo tre minuti con il suo primo gol in biancoceleste, poi Isaksen e Goglichidze hanno arrotondato prima del gol di Pinamonti.

Il Genoa di De Rossi

Osmajic e Messias hanno segnato nel primo quarto d'ora e il Genoa ha battuto la Fiorentina per la prima vittoria in campionato. Osmajic ha anche servito un assist. Messias è tornato al gol dopo dodici partite di Serie A senza segnare.

Gollini (Roma)

Con la Roma in dieci per oltre mezz'ora, Gollini ha tenuto lo 0-0 a Como. La parata su Nico Paz vale un punto per Gasperini sul campo di Fabregas.

I flop della sesta giornata

Il Venezia

Sei partite, sei sconfitte, zero punti. A Bergamo la squadra di Stroppa ha tenuto il 62% di possesso e ha preso due legni, ma ha subito tre gol nella prima mezz'ora. È ultima da sola.

Maduka Okoye (Udinese)

Al 67' di Torino-Udinese, sull'1-1, il portiere è uscito dai pali, si è scontrato con il compagno Bertola e ha lasciato a Kulenovic il pallone del 2-1 a porta vuota. Per l'Udinese è la quarta sconfitta consecutiva, in una serata segnata anche dal debutto di Alaba.

Donyell Malen (Roma)

L'attaccante si è fatto espellere al 53' di Como-Roma per un intervento duro su Kaiki. La Roma ha retto, ma ha giocato il resto della gara in inferiorità e ha perso l'occasione di avvicinarsi alla vetta.

Johan Vásquez (Genoa)

Il difensore ha deviato nella propria porta il pallone del gol della Fiorentina e ha riaperto una partita che il Genoa controllava. I compagni hanno tenuto il 2-1 fino alla fine.

Lucchesi (Monza)

Al 35' di Lazio-Monza ha fermato Noslin lanciato a rete e ha preso il rosso diretto. Il Monza era già sotto di due gol e ha chiuso la partita in dieci.

La Fiorentina

La sconfitta di Genova lascia la squadra di Vanoli a 4 punti, nel gruppo di cinque squadre che chiude la classifica davanti al Venezia. Il 63% di possesso non è bastato.

La classifica dopo la sesta giornata

Inter e Lazio guidano a 16 punti, la Roma insegue a 14 e il Cagliari è quarto a 13. Seguono Milan (12), Juventus e Como (11), Napoli e Frosinone (10), Atalanta (9). In coda Udinese, Monza, Genoa, Parma e Fiorentina hanno 4 punti, il Venezia è fermo a zero.

Domande frequenti sulla sesta giornata di Serie A

Chi è in testa alla Serie A dopo la sesta giornata?

Dopo la sesta giornata Inter e Lazio comandano la classifica a 16 punti, con cinque vittorie e un pareggio a testa. L'Inter ha battuto 3-0 il Parma, la Lazio 3-1 il Monza. La Roma è terza a 14 punti dopo lo 0-0 di Como, il Cagliari quarto a 13.

Chi sono i migliori della sesta giornata di Serie A?

Tra i migliori del turno ci sono Krstovic, autore di una doppietta in Atalanta-Venezia 3-1, e De Bruyne, due gol in Napoli-Frosinone 3-0. Spiccano anche la rovesciata di Orsolini nella prima vittoria del Bologna, la quinta vittoria della Lazio e il primo successo stagionale del Genoa.

Chi sono i peggiori della sesta giornata di Serie A?

Il flop più evidente è il Venezia, ultimo a zero punti dopo sei sconfitte. Pesano anche l'errore del portiere Okoye nel ko dell'Udinese a Torino, le espulsioni di Malen in Como-Roma e di Lucchesi in Lazio-Monza e l'autogol di Vásquez in Genoa-Fiorentina.