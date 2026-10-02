Il duetto tra Federico Zampaglione e Simona Molinari, ora in versione Bossa in Blu, racconta un amore a distanza costruito sulle parole che due amanti non si sono detti.

Nuvole è il duetto tra i Tiromancino e Simona Molinari contenuto nell'album Quando meno me lo aspetto, uscito a febbraio 2026, e oggi riproposto nella nuova versione Bossa in Blu. Il brano racconta una relazione sospesa tra distanza, ricordo e promesse, con un ritornello che trasforma il cielo in uno specchio della persona amata.

Nuvole nell'album Quando meno me lo aspetto

Quando meno me lo aspetto è il quattordicesimo album in studio dei Tiromancino, pubblicato il 6 febbraio 2026 da EMI Records Italy/Universal Music Italia (Universal Music Italia). Il primo singolo è stato Gennaio 2016, una ballata dalla forte impronta cantautorale.

Il disco contiene undici brani inediti e attraversa generi diversi:

blues e rock , con la chitarra di nuovo in primo piano;

e , con la chitarra di nuovo in primo piano; country ed elettronica ;

ed ; reggae ;

; le sonorità della canzone d'autore degli anni Settanta.

Nella tracklist Nuvole occupa la decima posizione, subito prima di Un amore così (Apple Music). Tra i temi del disco ci sono l'intimità, la paura, la rinascita, la nostalgia di fine estate e una critica a una società ossessionata dall'apparire. Nuvole raccoglie soprattutto il filo della nostalgia e lo porta su un terreno più leggero.

Il significato di Nuvole: un amore che vive di parole non dette

Al centro della canzone c'è una coppia separata dalla distanza. Una delle due voci chiede all'altra di farsi sentire, la ricorda attraverso piccoli oggetti e frammenti di musica, e alla fine la ritrova nella forma delle nuvole. Il duetto permette di leggere il testo da entrambe le parti.

La chiave la offre la stessa presentazione del brano: Nuvole parla delle parole che due amanti avrebbero potuto dirsi e che sono rimaste inespresse, e delle persone che ci mancano senza un motivo preciso. Il testo ha la forma di un messaggio mai spedito, una lista di raccomandazioni affettuose che nessuno ha avuto il coraggio di dire ad alta voce.

I Tiromancino hanno accompagnato la nuova versione con una frase che ne riassume il tono:

"Il vento di fine estate ti sfiora il viso, scrivimi quando arrivi. Ti penserò e cadrà la neve. Poi tornerà l'estate e torneremo noi. Una canzone? Una favola romantica più che altro…"

Il viaggio e la richiesta di farsi sentire

La canzone si apre con una richiesta semplice, quasi domestica: dimmi se va tutto bene, scrivimi. Il viaggio dell'altro è breve, eppure chi resta lo vive come una separazione. Zampaglione costruisce l'attacco con un lessico quotidiano, da messaggio sul telefono, e da lì fa nascere l'emozione.

La neve nel bicchiere: un'immagine della distanza

La prima immagine forte è quella della neve raccolta e posata sul fondo di un bicchiere. Chi canta sa che si scioglierà e sparirà. È una metafora precisa della relazione a distanza: si prova a conservare qualcosa dell'altro, consapevoli che ogni ricordo tenuto in mano si consuma. La neve segna il tempo dell'assenza, l'estate quello del ritorno.

La canzone sentita per caso: memoria e nostalgia

Nelle due strofe torna lo stesso motivo: l'altra persona ricorda una canzone ascoltata tanti anni prima, forse dall'autoradio di un'auto, forse in un bar senza farci caso, forse in un'altra città. Il dettaglio sfuma e il narratore lo ammette con un'alzata di spalle.

È un espediente da cantautore classico. L'amore viene paragonato a una melodia che riaffiora senza preavviso e che non si riesce a collocare. Funziona perché chiunque ha vissuto quella sensazione: una canzone torna in testa e porta con sé un luogo e una persona.

Il ritornello: le nuvole come ossessione dolce

Il ritornello confessa quello che le strofe giravano attorno: chi canta si accorge di non riuscire a smettere di pensare all'altro. Alza gli occhi al cielo e vede nuvole che hanno la sua forma. È il gioco infantile di riconoscere figure nelle nuvole, usato qui come segnale di un pensiero fisso.

Il vocalizzo senza parole che chiude il ritornello alleggerisce il tutto. Dopo la confessione, la voce smette di spiegare e canticchia, come si fa quando si è sovrappensiero.

La variazione finale: dall'estate che ricorda all'estate che riporta

C'è un dettaglio che merita attenzione. Nei primi ritornelli l'estate ricorderà all'altra persona chi l'aspetta. Nell'ultimo il verbo cambia e l'estate la riporterà indietro. In una sola parola la canzone passa dalla speranza alla promessa: prima la neve, poi il ritorno dell'estate e della coppia.

Il testo della canzone Nuvole: cosa racconta strofa per strofa

Per chi vuole seguire il brano mentre lo ascolta, ecco la struttura del testo:

Prima strofa: la richiesta di ricevere notizie, il viaggio breve, la neve raccolta e conservata in un bicchiere che si scioglie. Pre-ritornello: il ricordo di una canzone ascoltata molto tempo prima dallo stereo di un'auto, forse in un'altra città. Ritornello: la confessione di un pensiero costante, l'estate che porterà il ricordo, le nuvole a forma della persona amata, il vocalizzo. Seconda strofa: un invito a ricordare sempre l'affetto e la promessa di non rinunciare a stare insieme. Secondo pre-ritornello: la canzone ricordata torna, questa volta ascoltata sovrappensiero, forse in un bar. Ritornello finale: ripetuto due volte, con l'estate che nella chiusura riporta l'altra persona a casa.

Il testo è breve e circolare. Le immagini sono poche e tornano più volte, come succede nelle canzoni pensate per restare in testa.

Il duetto: la voce di Simona Molinari accanto a Zampaglione

Simona Molinari arriva dal jazz e dalla canzone d'autore, e la sua voce porta nel pezzo una morbidezza che si sposa con la scrittura di Zampaglione. Il duetto cambia anche il senso del testo: le raccomandazioni e le promesse diventano uno scambio tra due persone che si parlano da lontano.

Nella versione Bossa in Blu questo dialogo trova il terreno più naturale. La bossa nova ha da sempre il registro della saudade, la nostalgia dolce per ciò che manca, ed è lo stesso sentimento che attraversa il testo.

Dalla ballata alla bossa: cosa cambia con Room9

Nella versione originale Nuvole dura poco meno di tre minuti e ha l'andamento di una ballata pop. La nuova produzione di Room9 porta il brano verso ritmo e sonorità Nu/Bossa: percussioni leggere, armonie calde, un groove adatto al passaggio dall'estate all'autunno.

La scelta del periodo non sembra casuale. Una canzone che parla di fine estate, neve e attesa del ritorno trova la sua stagione proprio a inizio ottobre.

Domande frequenti su Nuvole dei Tiromancino

Chi canta Nuvole con i Tiromancino?

Nuvole è un duetto tra Federico Zampaglione, voce e anima dei Tiromancino, e la cantante Simona Molinari. La loro collaborazione compare come decima traccia dell'album Quando meno me lo aspetto ed è stata riproposta in una nuova versione Bossa in Blu, con l'arrangiamento Nu/Bossa firmato dalla produzione di Room9.

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Qual è il significato di Nuvole dei Tiromancino?

Nuvole racconta un amore a distanza fatto di parole rimaste inespresse e di nostalgia per chi manca. Chi canta chiede notizie, conserva ricordi destinati a sciogliersi come neve e finisce per vedere la persona amata nella forma delle nuvole, in attesa che l'estate la riporti indietro.

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Che differenza c'è tra Nuvole e Nuvole (Bossa in Blu)?

Il testo resta lo stesso, cambia l'arrangiamento. La versione originale dell'album ha l'andamento di una ballata pop, mentre la versione Bossa in Blu prodotta da Room9 aggiunge un ritmo più marcato e sonorità Nu/Bossa, valorizzando la vena malinconica e romantica del duetto con Simona Molinari.

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In quale album si trova Nuvole?

Nuvole fa parte di Quando meno me lo aspetto, quattordicesimo album in studio dei Tiromancino, uscito il 6 febbraio 2026. Il disco contiene undici brani inediti tra blues, rock, country, elettronica, reggae e canzone d'autore anni Settanta, ed è stato anticipato dal singolo Gennaio 2016.