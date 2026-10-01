Da venerdì 2 ottobre i Tiromancino sono in tutte le radio italiane con "Nuvole (Bossa in Blu)". È una nuova versione del brano con Simona Molinari contenuto in "Quando meno me lo aspetto", l'ultimo album della band, uscito a febbraio e accolto bene dalla critica.

Una favola romantica in chiave bossa

"Nuvole" è una canzone dall'atmosfera romantica e sospesa. Racconta le parole che due amanti avrebbero potuto dirsi e che invece sono rimaste in silenzio, e le persone o le cose che ci mancano senza un motivo preciso. Il testo si muove tra la fine dell'estate, l'attesa dell'inverno e la promessa di ritrovarsi, come una piccola favola romantica.

Nella nuova versione la voce di Simona Molinari aggiunge un tocco morbido e delicato, mentre la produzione di Room9 sposta il brano verso un ritmo e un suono nu bossa.

L'album "Quando meno me lo aspetto"

Il disco è stato anticipato dal singolo "Gennaio 2016", una ballata intensa e d'autore molto apprezzata da pubblico e critica e tra i brani più trasmessi dalle radio al momento dell'uscita.

L'album contiene undici inediti che attraversano generi diversi: blues, rock, country, elettronica, reggae e il suono della canzone d'autore degli anni Settanta. I brani tengono insieme l'intimità, le paure, la rinascita e la nostalgia di fine estate, ma anche la critica a una società concentrata sull'apparire, che lascia poco spazio alle passioni e ai sentimenti veri. Un mondo rispetto al quale Zampaglione si sente "alieno" e da cui cerca una via d'uscita nella musica, sognando di "scomparire nel blues".

La tracklist

Scomparire nel blues Sto da Dio Quando meno me lo aspetto Mi rituffo nella notte Una vita Gennaio 2016 Gli alieni siamo noi Tizzo Il cielo Nuvole (feat. Simona Molinari) Un amore così

Federico Zampaglione tra musica e cinema

Il frontman dei Tiromancino ha appena finito di girare il suo nuovo film, "The Nameless Ballad", un thriller horror ambientato nel mondo della musica. Arriva dopo "The Well", venduto in 104 Paesi e segnalato dal New York Times tra i cinque film horror da vedere.

In 35 anni di carriera Zampaglione ha firmato con i Tiromancino alcune delle canzoni più amate del pop italiano, da "La descrizione di un attimo" a "Due destini", da "Per me è importante" ad "Amore impossibile", fino ad "Angoli di cielo", "Immagini che lasciano il segno" e "Finché ti va".

Domande frequenti

Quando esce Nuvole (Bossa in Blu) dei Tiromancino?

"Nuvole (Bossa in Blu)" dei Tiromancino con Simona Molinari è in rotazione in tutte le radio italiane da venerdì 2 ottobre 2026. È una nuova versione, prodotta da Room9 in chiave nu bossa, del brano contenuto nell'album "Quando meno me lo aspetto".

In quale album c'è Nuvole dei Tiromancino?

"Nuvole", in duetto con Simona Molinari, è la decima traccia di "Quando meno me lo aspetto", l'album dei Tiromancino uscito a febbraio. Il disco contiene undici inediti ed è stato anticipato dal singolo "Gennaio 2016".

Di cosa parla Nuvole dei Tiromancino?

"Nuvole" parla delle parole che due amanti avrebbero potuto dirsi ma che sono rimaste inespresse, e delle persone o delle cose che ci mancano senza un motivo apparente. È una canzone romantica e sospesa, che si muove tra la fine dell'estate e la promessa di ritrovarsi.