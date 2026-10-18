Dopo la partnership con la Hoorae di Issa Rae, la piattaforma firma un accordo pluriennale per coprodurre micro-serie verticali scritte attorno ai creator. Le prime due avranno come protagonisti Hannah Stocking e Adam Rose.

TikTok rafforza la sua scommessa sui micro-drama. La piattaforma ha firmato un accordo pluriennale con Made By Us Studios per coprodurre serie verticali con protagonisti i creator, in esclusiva su TikTok e sulla sua app dedicata PineDrama. È il secondo grande accordo di questo tipo, dopo quello con la Hoorae Media di Issa Rae.

L'accordo con Made By Us Studios

L'intesa è stata presentata a Cannes, durante il MIPCOM, il mercato internazionale dei contenuti televisivi. Prevede la coproduzione di un pacchetto di micro-serie verticali pensate fin dall'inizio per il feed dello smartphone e costruite attorno a creator che hanno già un pubblico e una community.

Made By Us Studios lavora nella gestione dei creator. L'idea, ha spiegato la co-ceo Tanya Cohen, è coinvolgere i creator fin dalla scrittura, così che la conoscenza del loro pubblico dia forma alla storia, e costruire veri e propri franchise.

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Le prime serie: Hannah Stocking e Adam Rose

Le prime due serie del pacchetto hanno come protagonisti due creator noti per i contenuti comici.

Hannah Stocking guida Player, un thriller romantico a tinte di vendetta. La creator ha collaborato allo sviluppo della storia e figura tra i produttori esecutivi.

Adam Rose è il protagonista di una serie di genere in cui recita accanto all'attrice Zaria Simone. Tra i produttori ci sono Spooky Pictures e la Little Walnut Productions del musicista Moby.

Il precedente: Screen Time di Issa Rae

Il primo grande accordo di TikTok per le micro-serie risale ad aprile, con la Hoorae Media di Issa Rae. Il frutto della collaborazione è Screen Time, la storia di quattro amici i cui segreti vengono a galla quando un attacco informatico rende visibili a tutti i contenuti dei loro telefoni.

La serie ha debuttato ad aprile e ha superato i 580 milioni di visualizzazioni tra TikTok e PineDrama.

Cosa sono i micro-drama e PineDrama

I micro-drama sono serie a episodi brevissimi, girate in formato verticale per essere viste sullo smartphone. PineDrama è l'app di TikTok dedicata a questo formato, dove le serie sono disponibili insieme alla piattaforma principale.

Per TikTok le micro-serie sono un nuovo linguaggio del racconto: Dawn Yang, responsabile globale dell'intrattenimento e delle micro-serie della piattaforma, le ha descritte come pionieristiche per il modo di raccontare storie.

Domande frequenti

Che accordo ha firmato TikTok con Made By Us Studios?

TikTok ha firmato un accordo pluriennale con Made By Us Studios per coprodurre micro-serie verticali con protagonisti i creator, in esclusiva su TikTok e sull'app PineDrama. L'intesa è stata presentata al MIPCOM di Cannes. Le prime due serie avranno come protagonisti Hannah Stocking e Adam Rose.

Cos'è PineDrama?

PineDrama è l'app di TikTok dedicata ai micro-drama, le serie a episodi brevissimi girate in formato verticale per lo smartphone. Le micro-serie prodotte da TikTok con i suoi partner, come Screen Time della Hoorae di Issa Rae, sono disponibili sia su PineDrama sia sulla piattaforma principale.

Quali sono le prime serie TikTok con Made By Us Studios?

Le prime due micro-serie nate dall'accordo tra TikTok e Made By Us Studios sono Player, un thriller romantico con protagonista Hannah Stocking, e una serie di genere con Adam Rose e Zaria Simone, prodotta anche da Spooky Pictures e dalla Little Walnut Productions di Moby.

Quanto ha fatto Screen Time di Issa Rae su TikTok?

Screen Time, la micro-serie prodotta dalla Hoorae Media di Issa Rae per TikTok, ha superato i 580 milioni di visualizzazioni tra TikTok e PineDrama. La serie ha debuttato ad aprile 2026 e racconta quattro amici i cui segreti emergono dopo un attacco informatico ai loro telefoni.