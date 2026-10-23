Venerdì 23 ottobre 2026 torna su Rai 1 The Voice Senior con la terza puntata. Dalle 21.30 Antonella Clerici guida una nuova serata di Blind Auditions, le audizioni al buio in cui i coach scelgono i concorrenti over 60 ascoltando solo la voce. In poltrona Fiorella Mannoia, Arisa, Nek e la coppia Clementino-Rocco Hunt.

Quando va in onda

La terza puntata di The Voice Senior va in onda venerdì 23 ottobre 2026 alle 21.30 su Rai 1, con la conduzione di Antonella Clerici. Il programma si può seguire anche in streaming su RaiPlay.

I coach

Coach Note Fiorella Mannoia new entry di questa edizione Arisa

Nek

Clementino e Rocco Hunt in coppia, su un'unica poltrona

Come funziona la puntata

Anche stasera il cuore della serata sono le Blind Auditions. I concorrenti, tutti con più di 60 anni, cantano davanti ai coach girati di spalle: chi vuole un artista in squadra preme il pulsante e la poltrona si gira. Se si girano più coach, è il concorrente a scegliere con chi andare.

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In gioco anche il Blocco, che permette a un coach di impedire a un collega di prendere un artista, e la Seconda Chance, con cui un coach può riportare in gara un concorrente non scelto in una puntata successiva.

Dopo le audizioni il programma prosegue con il Knock Out, la fase in cui le squadre si sfidano per conquistare un posto in finale, dove a decidere sarà il voto del pubblico.

Gli ascolti della scorsa settimana

The Voice Senior arriva alla terza serata forte dei risultati delle prime due. La seconda puntata, venerdì 16 ottobre, è stata seguita da 3.292.000 spettatori con il 24,1% di share, il programma più visto della prima serata, dopo i 3.386.000 spettatori e il 24,3% dell'esordio.

La sfida del venerdì sera

Anche stasera la concorrenza principale arriva da Canale 5, dove alle 21.20 va in onda il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. La settimana scorsa il reality si era fermato a 1.900.000 spettatori e al 16,6% di share.

Domande frequenti

A che ora va in onda The Voice Senior stasera?

The Voice Senior va in onda venerdì 23 ottobre 2026 alle 21.30 su Rai 1, con la conduzione di Antonella Clerici. È la terza puntata della nuova edizione, ancora dedicata alle Blind Auditions. Il talent per cantanti over 60 si può vedere anche in streaming su RaiPlay.

Chi sono i coach di The Voice Senior 2026?

I coach di The Voice Senior 2026 sono Fiorella Mannoia, new entry di questa edizione, Arisa, Nek e la coppia formata da Clementino e Rocco Hunt, che condividono un'unica poltrona. Il programma, condotto da Antonella Clerici, va in onda il venerdì sera su Rai 1 ed è dedicato ai cantanti con più di 60 anni.

Quanti spettatori ha fatto The Voice Senior?

La seconda puntata di The Voice Senior, venerdì 16 ottobre 2026 su Rai 1, è stata seguita da 3.292.000 spettatori con il 24,1% di share, la più vista della prima serata. All'esordio, il 9 ottobre, gli spettatori erano stati 3.386.000, con il 24,3% di share.