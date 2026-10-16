The Voice Senior torna stasera, venerdì 16 ottobre 2026, alle 21.30 su Rai 1 con la seconda puntata. Antonella Clerici conduce la nuova serata di Blind Auditions, le audizioni al buio in cui i coach ascoltano i concorrenti senza vederli. In giuria siedono Arisa, Nek, Clementino con Rocco Hunt e Fiorella Mannoia, al debutto in questa edizione.

Come funzionano le Blind Auditions

I coach ascoltano di spalle e si girano solo se la voce li convince. Se si gira un solo coach, il concorrente entra nella sua squadra. Se si girano in più, è il concorrente a scegliere con chi andare.

Ogni coach ha due armi. Il tasto Blocco impedisce a un rivale di prendere un concorrente. Il tasto Seconda Chance permette di far esibire di nuovo, in una puntata successiva, chi non ha convinto nessuno al primo tentativo.

Pubblicità

Le squadre dopo la prima puntata

Venerdì 9 ottobre Fiorella Mannoia è partita forte. Nel suo team sono entrati Sabrina Brodosi, che con Miserere ha fatto girare tutte e quattro le poltrone, Natalino Colacci, scelto da tutti i coach dopo Angelo di Francesco Renga, e Anna Maria Dilevrano, che con Quello che le donne non dicono ha poi duettato con la coach su L'amore si odia.

Clementino e Rocco Hunt hanno conquistato Giulia Maglione con Cumm'è e Luisa Toscano, che ha fatto girare tutti con Dedicato di Loredana Bertè. Tra i promossi della prima serata anche Clizia Aloisi, Paolo Falchi e Pasquale Mongo. Ospite della puntata è stato Francesco Renga, in un medley con Nek.

Cosa vedremo stasera

Stasera nuovi concorrenti over 60 si presentano davanti ai coach con brani del repertorio italiano e internazionale. Ogni esibizione è l'occasione per raccontare una storia: passioni coltivate per una vita, occasioni mancate, sogni ancora da realizzare. Come da tradizione, la serata alterna le audizioni a ospiti e duetti tra coach e concorrenti.

Verso il Knock Out e la finale

Le Blind Auditions durano quattro puntate. Alla fine ogni coach avrà sei concorrenti, 24 in tutto, che passeranno al Knock Out, la semifinale. Lì ogni artista canta un brano assegnato dal proprio coach, che decide chi va avanti: solo tre per squadra arrivano in finale, dove il pubblico da casa sceglie il vincitore con il televoto.

Gli ascolti della prima puntata

Il debutto della settima edizione ha vinto la serata del 9 ottobre con 3.386.000 spettatori e il 24,3% di share. Il Grande Fratello Vip su Canale 5 si è fermato a 1.722.000 spettatori con il 15,2%.

Dove vedere The Voice Senior stasera

La puntata va in onda dalle 21.30 su Rai 1, dopo Affari Tuoi, e si può seguire in diretta streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma le clip delle esibizioni arrivano durante la messa in onda e la puntata completa poco dopo la fine. All'estero il programma va in onda su Rai Italia.

Il talent è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai con Fremantle Italia, su format di John de Mol. La regia è di Sergio Colabona.

Domande frequenti

A che ora va in onda The Voice Senior stasera?

The Voice Senior va in onda venerdì 16 ottobre 2026 alle 21.30 su Rai 1, dopo Affari Tuoi, con la seconda puntata delle Blind Auditions condotta da Antonella Clerici. La diretta si può seguire anche in streaming su RaiPlay, dove la puntata resta disponibile on demand dopo la messa in onda.

Chi sono i coach di The Voice Senior 2026?

I coach della settima edizione di The Voice Senior sono Arisa, Nek, la coppia formata da Clementino e Rocco Hunt e Fiorella Mannoia, che quest'anno prende il posto di Loredana Bertè. Conduce Antonella Clerici. Nella prima puntata del 9 ottobre Mannoia ha portato nel suo team tre concorrenti.

Quante puntate di Blind Auditions ci sono a The Voice Senior?

Le Blind Auditions di The Voice Senior 2026 durano quattro puntate. Al termine ogni coach avrà sei concorrenti, per un totale di 24 artisti che passeranno al Knock Out. In semifinale i coach scelgono tre concorrenti per squadra, e in finale il pubblico decide il vincitore con il televoto.

Quanto ha fatto di ascolti The Voice Senior?

La prima puntata di The Voice Senior 2026, andata in onda venerdì 9 ottobre su Rai 1, ha vinto la prima serata con 3.386.000 spettatori e il 24,3% di share. Il Grande Fratello Vip, in onda in contemporanea su Canale 5, ha raccolto 1.722.000 spettatori con il 15,2%.