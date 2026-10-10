La settima edizione di The Voice Senior è partita venerdì 9 ottobre 2026 su Rai 1 con Antonella Clerici e le prime Blind Auditions. Al debutto da coach Fiorella Mannoia, al posto di Loredana Bertè, ha portato in squadra i primi concorrenti e ha raccontato il suo ricordo di Pino Daniele, nato dal duetto tra una concorrente e Rocco Hunt.

Com'è andata la prima puntata di The Voice Senior

La prima serata è stata dedicata alle Blind Auditions. I coach ascoltano i concorrenti di spalle e si girano solo se la voce li convince. Se si girano in più di uno, è il concorrente a scegliere la squadra.

Quest'anno ogni coach ha anche il tasto "Blocco", che impedisce a un collega di prendere il concorrente. Chi non convince nessuno può tornare con la "Seconda Chance".

I coach: Mannoia new entry con Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt

Accanto ad Antonella Clerici siedono Arisa, Nek e la coppia formata da Clementino e Rocco Hunt, che guida una sola squadra. La novità è Fiorella Mannoia, che prende il posto di Loredana Bertè.

Mannoia si è presentata mettendo in chiaro di non sentirsi una principiante e ha portato subito in squadra i primi concorrenti della serata. Con una delle concorrenti ha cantato "L'amore si odia".

Il ricordo di Pino Daniele raccontato da Fiorella Mannoia

Uno dei momenti più seguiti è arrivato con Giulia, romana con radici napoletane, che ha raccontato il suo amore per Pino Daniele. Con lei Rocco Hunt ha improvvisato un duetto su una canzone del cantautore napoletano.

Fiorella Mannoia ha poi ricordato il tour del 2002 con Pino Daniele, Francesco De Gregori e Ron. In una giornata di pausa in Sicilia lo trovò da solo a guardare il mare e gli chiese cosa facesse lì, con le spalle rivolte al mondo. Secondo il racconto della cantante, da quella frase nacque "Capelli rossi", il brano che Pino Daniele le dedicò.

Come funziona The Voice Senior 2026

Le Blind Auditions occupano le prime quattro puntate. Ogni coach deve formare una squadra di sei concorrenti, per un totale di 24 voci.

Si passa poi ai Knock Out, dove i coach assegnano i brani e decidono chi va avanti. In finale arrivano tre concorrenti per squadra e il vincitore lo sceglie il pubblico con il televoto.

Quando va in onda e dove rivederlo

The Voice Senior va in onda il venerdì in prima serata su Rai 1, con la conduzione di Antonella Clerici. Le puntate si possono rivedere on demand su RaiPlay. Il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai con Fremantle Italia.

Domande frequenti

Com'è andata la prima puntata di The Voice Senior 2026?

La prima puntata di The Voice Senior 2026 è andata in onda venerdì 9 ottobre su Rai 1 con le Blind Auditions. Fiorella Mannoia, al debutto da coach, ha conquistato i primi concorrenti e ha raccontato un ricordo di Pino Daniele legato al brano "Capelli rossi".

Chi sono i coach di The Voice Senior 2026?

I coach di The Voice Senior 2026 sono Arisa, Nek, Fiorella Mannoia e la coppia formata da Clementino e Rocco Hunt, che guida una sola squadra. Mannoia è la novità di questa settima edizione e prende il posto di Loredana Bertè. Conduce Antonella Clerici su Rai 1.

Chi ha preso il posto di Loredana Bertè a The Voice Senior?

A prendere il posto di Loredana Bertè tra i coach di The Voice Senior è Fiorella Mannoia. Ha debuttato nella prima puntata della settima edizione, venerdì 9 ottobre 2026 su Rai 1, accanto ad Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, con Antonella Clerici alla conduzione.

Quante puntate di Blind Auditions ci sono a The Voice Senior 2026?

The Voice Senior 2026 prevede quattro puntate di Blind Auditions. Ogni coach forma una squadra di sei concorrenti, per un totale di 24 voci. Seguono i Knock Out e la finale, con tre concorrenti per squadra e il vincitore scelto dal pubblico con il televoto.

Dove rivedere la prima puntata di The Voice Senior 2026?

La prima puntata di The Voice Senior 2026, andata in onda venerdì 9 ottobre su Rai 1, si può rivedere gratis on demand su RaiPlay. Il programma condotto da Antonella Clerici torna ogni venerdì in prima serata con le Blind Auditions.