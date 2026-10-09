The Voice Senior torna da venerdì 9 ottobre 2026 alle 21.30 su Rai 1 con la settima edizione, condotta da Antonella Clerici. La novità è in giuria: accanto ad Arisa, a Clementino con Rocco Hunt e a Nek debutta come coach Fiorella Mannoia. Si parte con quattro puntate di Blind Auditions, poi il Knock Out e la Finale decisa dal televoto.

Quando va in onda The Voice Senior

The Voice Senior va in onda da venerdì 9 ottobre alle 21.30 su Rai 1. Dopo il successo delle edizioni precedenti, il talent dedicato alle voci over 60 torna nel suo spazio del venerdì sera, diventato negli anni un appuntamento cult. Le puntate sono su RaiPlay e all'estero su Rai Italia.

Antonella Clerici e la nuova giuria con Fiorella Mannoia

Alla guida c'è ancora Antonella Clerici, padrona di casa che accompagna il pubblico tra le storie di musica e di vita della nuova edizione.

In giuria la grande novità è Fiorella Mannoia, una delle voci più amate della musica italiana, che si siede accanto ad Arisa, a Clementino con Rocco Hunt e a Nek. Il suo arrivo completa una squadra di coach capace di unire generazioni, stili e sensibilità diverse.

Come funzionano le Blind Auditions

La formula resta quella che ha decretato il successo del programma. Si comincia con le Blind Auditions, le audizioni al buio: i coach ascoltano i concorrenti di spalle, senza vederli. Se una voce li conquista possono girarsi e prendere l'artista in squadra. Quando si voltano in più di uno, è il concorrente a scegliere il team.

Il tasto Blocco e la Seconda Chance

Anche quest'anno nelle Blind i coach hanno due strumenti in più. Il tasto "Blocco" impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente. Il tasto "Seconda Chance" permette a ciascun coach di far esibire di nuovo, in una puntata successiva, un artista che non era riuscito a convincere nessuno al primo tentativo.

Dal Knock Out alla Finale

Alla fine della quarta e ultima puntata di Blind, i quattro coach scelgono 24 concorrenti, sei per squadra, che passano al Knock Out, la semifinale. Lì i talenti di ogni team si sfidano su un brano assegnato dal proprio coach, che decide chi va avanti.

Solo tre concorrenti per squadra arrivano alla Finale. A quel punto è il pubblico da casa, con il televoto, a decretare chi vince la settima edizione di The Voice Senior.

Musica, ospiti e duetti

Al centro restano la musica, le emozioni e i percorsi di vita dei protagonisti. Le esibizioni spaziano dal grande repertorio italiano a quello internazionale e si alternano alle guest star di puntata e ai duetti tra coach e concorrenti, che quest'anno possono contare anche sulla personalità artistica di Fiorella Mannoia. Il racconto ricorda, puntata dopo puntata, che non è mai troppo tardi per mettersi in gioco.

Produzione e dove vederlo in streaming

The Voice Senior è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Nasce da The Voice, il format internazionale creato da John de Mol, tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.

Su RaiPlay, già durante la diretta, sono disponibili le clip delle esibizioni, gli interventi degli ospiti e i momenti più emozionanti. Le puntate complete arrivano sulla piattaforma pochi minuti dopo la fine della messa in onda.

Domande frequenti

Quando inizia The Voice Senior 2026?

The Voice Senior 2026 inizia venerdì 9 ottobre alle 21.30 su Rai 1, con la conduzione di Antonella Clerici. È la settima edizione del talent dedicato alle voci over 60. Le puntate sono disponibili anche su RaiPlay, in diretta e integrali pochi minuti dopo la fine della messa in onda.

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Chi sono i coach di The Voice Senior 2026?

I coach di The Voice Senior 2026 sono Arisa, Clementino con Rocco Hunt, Nek e Fiorella Mannoia, che debutta quest'anno nel programma. Durante le Blind Auditions ascoltano i concorrenti di spalle e si girano solo se una voce li conquista. Ognuno può portare sei artisti al Knock Out.

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Come si vince The Voice Senior?

Dopo quattro puntate di Blind Auditions, 24 concorrenti passano al Knock Out, sei per squadra. I coach scelgono chi va avanti e solo tre artisti per team arrivano alla Finale. Lì è il pubblico da casa, con il televoto, a decretare il vincitore della settima edizione di The Voice Senior.