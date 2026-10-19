Secondo il settimanale Chi la trattativa con la Rai è molto avanzata e mancherebbe solo la firma. Per Ciro Priello, Fru, Fabio Balsamo e Aurora Leone sarebbe un ritorno al Festival dopo le esperienze degli ultimi anni.

Potrebbero essere i The Jackal a condurre il PrimaFestival di Sanremo 2027. Lo riporta il settimanale Chi: Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della prossima edizione, avrebbe scelto il collettivo comico napoletano. La trattativa con la Rai sarebbe a un passo dalla firma. Per ora non c'è alcuna conferma ufficiale.

L'indiscrezione di Chi

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, De Martino avrebbe deciso di affidare il PrimaFestival ai The Jackal. Il settimanale descrive la trattativa con la Rai come molto avanzata e vicina alla chiusura: all'accordo mancherebbe soltanto la firma.

Né la Rai né il gruppo hanno ancora confermato la notizia.

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Cos'è il PrimaFestival

Il PrimaFestival è la striscia quotidiana che va in onda su Rai 1 nei giorni del Festival, subito dopo il Tg1 e prima della serata dall'Ariston. Accompagna il pubblico verso la gara con interviste, ospiti e racconti della settimana sanremese.

I The Jackal e il Festival di Sanremo

Per il collettivo nato a Napoli e diventato celebre sul web sarebbe un ritorno. Negli ultimi anni i suoi componenti hanno già frequentato il Festival in ruoli diversi:

nel 2022 Ciro Priello ha condotto il PrimaFestival insieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto;

ha condotto il PrimaFestival insieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto; nel 2025 Fru è salito sul palco dell'Ariston come ballerino durante l'esibizione dei The Kolors;

è salito sul palco dell'Ariston come ballerino durante l'esibizione dei The Kolors; nel 2026 Aurora Leone ha affiancato Nicola Savino alla conduzione del DopoFestival.

Nel gruppo, accanto a loro, c'è anche Fabio Balsamo.

Il primo Sanremo di Stefano De Martino

Il Festival di Sanremo 2027 è il primo con Stefano De Martino nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. La scelta dei The Jackal per il PrimaFestival sarebbe uno dei primi tasselli della sua squadra, in attesa dei nomi dei cantanti in gara e dei co-conduttori.

Domande frequenti

Chi conduce il PrimaFestival di Sanremo 2027?

Secondo il settimanale Chi, il PrimaFestival di Sanremo 2027 dovrebbe essere condotto dai The Jackal, il collettivo comico napoletano. La scelta sarebbe di Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico del Festival, e la trattativa con la Rai sarebbe vicina alla firma. Al momento non c'è una conferma ufficiale.

I The Jackal sono già stati al Festival di Sanremo?

Sì. Nel 2022 Ciro Priello ha condotto il PrimaFestival con Roberta Capua e Paola Di Benedetto. Nel 2025 Fru è salito sul palco dell'Ariston come ballerino con i The Kolors, e nel 2026 Aurora Leone ha condotto il DopoFestival insieme a Nicola Savino.

Cos'è il PrimaFestival di Sanremo?

Il PrimaFestival è la striscia quotidiana che Rai 1 trasmette nei giorni del Festival di Sanremo, subito dopo il Tg1 e prima della serata dall'Ariston. Propone interviste, ospiti e racconti dalla città del Festival. Per l'edizione 2027 la conduzione potrebbe andare ai The Jackal.