Stasera, lunedì 12 ottobre 2026, debutta in prima serata su Rai 1 "I casi di Teresa Battaglia - Figlia della cenere", terza stagione della serie con Elena Sofia Ricci. Gli otto episodi vanno in onda in quattro serate. Nella prima Teresa indaga sulla morte di un anziano pensionato, mentre a Udine ricompare il suo ex marito Sebastiano.

La trama della prima serata

La storia riparte cinque mesi dopo il caso della Ninfa dormiente, al centro della seconda stagione. Lungo il greto di un torrente viene ritrovato il corpo di un anziano pensionato. Sul cadavere ci sono segni rituali inflitti dopo la morte: le falangi recise e lo sterno sfondato.

Le indagini della squadra di Teresa fanno emergere tensioni familiari mai risolte, e sulla scena del crimine viene trovato il DNA del figlio della vittima. Poi arriva un secondo omicidio con le stesse modalità, e il sospetto di avere a che fare con un serial killer diventa concreto. Sullo sfondo si riaccendono gli attriti con Albert Lona, il dirigente della Squadra mobile di Udine.

Il ritorno di Sebastiano

Accanto all'indagine corre il filo personale. Sebastiano Corsi, l'ex marito violento di Teresa, torna a Udine con una nuova compagna. E accusa la commissaria di essere l'autrice delle minacce anonime che sta ricevendo.

Per Teresa è il passato che bussa alla porta nel momento più delicato. La profiler deve fare i conti anche con i primi sintomi dell'Alzheimer, una fragilità che in questa stagione diventa ancora più visibile.

Elena Sofia Ricci e il cast

Elena Sofia Ricci è ancora una volta la commissaria Teresa Battaglia. In un'intervista a Sorrisi l'attrice ha spiegato che le ferite del personaggio in questa stagione emergono in modo esplicito, e che la consapevolezza della malattia rende Teresa più arrabbiata e determinata.

Accanto a lei tornano Giuseppe Spata nel ruolo dell'ispettore Massimo Marini, Gianluca Gobbi in quello dell'ispettore capo Giacomo Parisi e Fausto Maria Sciarappa nei panni di Albert Lona. Maurizio Donadoni interpreta Sebastiano Corsi.

Tra i volti nuovi ci sono Sara Drago, che interpreta Serena Giorgi, nuova responsabile della Scientifica, e Massimo Poggio nel ruolo del giornalista d'inchiesta Mauro Degano. Nel cast anche Giulia Petrungaro (Elena Privitera, compagna di Marini), Marial Bajma-Riva (Alice, esperta di resti umani con il cane Smoky) ed Ettore Belmondo (Antonio Parri).

Sabato sera Elena Sofia Ricci era stata la prima ballerina per una notte della nuova edizione di Ballando con le stelle, con un paso doble insieme al maestro Moreno Porcu.

Regia, produzione e location

La serie è diretta da Kiko Rosati, già regista della seconda stagione, e scritta da Mario Cristiani, Donatella Diamanti, Valerio D'Annunzio e Vittoria Benedetti. È una coproduzione Rai Fiction e Publispei, tratta dal romanzo "Figlia della cenere" di Ilaria Tuti.

Le riprese si sono svolte in Friuli Venezia Giulia tra Udine, Aquileia e Cividale del Friuli, con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission. Chi non può seguire la diretta trova gli episodi su RaiPlay, dove il primo era disponibile in anteprima già dal 10 ottobre.

Domande frequenti

Quando va in onda I casi di Teresa Battaglia - Figlia della cenere?

La terza stagione de "I casi di Teresa Battaglia", intitolata "Figlia della cenere", debutta lunedì 12 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1. La stagione è composta da otto episodi trasmessi in quattro serate. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su RaiPlay, dove il primo era visibile in anteprima dal 10 ottobre.

Di cosa parla Figlia della cenere?

In "Figlia della cenere" la commissaria Teresa Battaglia, interpretata da Elena Sofia Ricci, indaga cinque mesi dopo il caso della Ninfa dormiente su un serial killer che uccide e mutila le sue vittime. Nella prima serata un anziano viene trovato morto lungo un torrente, mentre a Udine torna l'ex marito Sebastiano.

Chi c'è nel cast di Figlia della cenere?

Nel cast de "I casi di Teresa Battaglia - Figlia della cenere" ci sono Elena Sofia Ricci, Giuseppe Spata, Gianluca Gobbi, Fausto Maria Sciarappa e Maurizio Donadoni. Le novità sono Sara Drago, nuova capo della Scientifica, e Massimo Poggio nel ruolo di un giornalista d'inchiesta. La regia è di Kiko Rosati.