Nelle puntate di Tempesta d'amore dal 5 al 9 ottobre 2026 Leo aiuta Werner a fingersi esperto di calcio e stupisce Vincent, ma le sue scuse svogliate riaccendono lo scontro. Michael prepara la partenza per il Brasile, Kilian e Fanny si vedono di nascosto e Leo, dopo essersi aperto con Katja, ottiene un tirocinio al centro fitness.

Quando va in onda Tempesta d'amore dal 5 ottobre

Tempesta d'amore va in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì nella fascia del mattino, con episodi in prima visione. Le puntate si possono vedere anche in streaming su Mediaset Infinity, in diretta e on demand dopo la messa in onda.

Lunedì 5 ottobre: Werner chiede aiuto a Leo

Werner deve accompagnare Pachmayer a una partita della squadra di Bichlheim e chiede a Leo di prepararlo per passare da esperto di calcio. Vincent resta colpito dalla competenza e dalla passione del ragazzo e si chiede perché abbia lasciato lo sport.

Michael è vicino alla partenza per il Brasile: regala alcuni oggetti agli amici e propone a Erik un'ultima avventura insieme.

Martedì 6 ottobre: le scuse che non bastano

Katja scopre che Vincent e Leo non sono andati alla partita e prova a fare da mediatrice. Leo si confida con Werner e promette di fare un passo verso Vincent, ma le sue scuse poco sentite scatenano un nuovo scontro.

Michael ed Erik tornano dal campeggio. Erik si vanta di aver affrontato un orso.

Mercoledì 7 ottobre: Kilian e Fanny nella serra

Dopo una notte romantica in baita, Kilian e Fanny sentono la mancanza l'uno dell'altra e si danno appuntamento di nascosto nella serra. Kilian riceve una telefonata che potrebbe comprometterlo e la rifiuta per non rovinare il momento.

Giovedì 8 ottobre: Leo accusa la madre

Leo è sollevato dalla reazione affettuosa di Katja alla confessione della sua omosessualità. Werner gli propone di fare il portiere della squadra di Bichlheim e Leo rifiuta con durezza. Convinto che dietro la proposta ci sia la madre, la affronta e la accusa di aver tradito la sua fiducia.

Venerdì 9 ottobre: il tirocinio di Leo

Leo promette a Katja che cercherà un lavoro. Sa che Lale ha bisogno di aiuto e chiede a Werner un impiego al centro fitness. Werner convince Christoph ad assumerlo come tirocinante, ma in cambio pretende che Leo faccia un provino da portiere per la squadra di Bichlheim.

Fanny intanto si lascia convincere da Kilian a non rinunciare al loro amore e trova conforto in Yannik, che come lei deve dividere la persona amata con un partner di facciata.

Domande frequenti

Cosa succede a Tempesta d'amore dal 5 al 9 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 5 al 9 ottobre 2026 Leo aiuta Werner con il calcio, si scontra con Vincent e si apre con Katja sulla sua omosessualità. Michael prepara la partenza per il Brasile, Kilian e Fanny si vedono di nascosto e Leo ottiene un tirocinio al centro fitness in cambio di un provino da portiere.

Leo accetta di giocare come portiere in Tempesta d'amore?

Giovedì 8 ottobre Leo rifiuta con durezza la proposta di Werner e accusa Katja di averlo coinvolto. Venerdì 9 però chiede a Werner un lavoro al centro fitness: Werner convince Christoph ad assumerlo come tirocinante e in cambio pretende che il ragazzo faccia un provino da portiere per la squadra di Bichlheim.

Dove vedere Tempesta d'amore in streaming?

Tempesta d'amore va in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì al mattino ed è disponibile su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset. Sul sito e sull'app le puntate si guardano in diretta durante la messa in onda e on demand nei giorni successivi, con un account gratuito.