Nelle puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2026 Stephan indaga sul matrimonio di Larissa e Kilian, una microspia nella baita separa Kilian e Fanny, Irmgard cade da cavallo ed Elias confessa i sentimenti per Leo.

Nelle puntate di Tempesta d'amore dal 26 al 30 ottobre 2026 Stephan sospetta che Larissa abbia sposato Kilian per l'eredità e prova a smascherarli. Kilian trova una microspia nella baita e allontana Fanny, che alla fine chiede una pausa. Irmgard cade da cavallo, Elias e Olivia temono la verità sul padre ed Elias si scopre innamorato di Leo.

Quando va in onda Tempesta d'amore dal 26 ottobre

Tempesta d'amore va in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì nella fascia del mattino, intorno alle 9.45, con le puntate in prima visione. La settimana conta cinque episodi. Chi li perde può recuperarli su Mediaset Infinity, che pubblica le puntate intere on demand dopo la messa in onda.

Lunedì 26 ottobre: Stephan sotto falso nome, Irmgard sparisce

Stephan si presenta a Yannik con un nome falso e cerca di farlo parlare di Larissa. Quando Larissa lo riconosce, Kilian lo invita a casa per convincerlo che il matrimonio è autentico. Per farlo deve annullare il viaggio con Fanny. Stephan resta deciso a smascherarli.

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Fritz interroga Lale sui suoi gusti per capire se possa essere la compagna giusta, ma fatica a trovare interessi in comune. Irmgard esce a cavallo da sola perché Vincent è impegnato in un'emergenza. Quando l'animale torna senza di lei, Leo ed Elias smettono di litigare e si mettono a cercarla.

Martedì 27 ottobre: Elias salva Irmgard

Elias trova Irmgard priva di sensi e chiama i soccorsi. Leo lo ringrazia e si scusa per averlo accusato dell'incidente. Irmgard decide di ricompensarlo pagando una detective che cerchi il padre del ragazzo. L'iniziativa allarma Elias e Olivia, che nascondono la verità sulla morte dell'uomo.

Larissa, ancora minacciata da Stephan, impone alle due coppie di sospendere gli incontri. Kilian ottiene comunque il permesso di lavorare con Fanny a un menù vegano nella baita. Yvonne vuole proporre una collaborazione allo stilista Valentin von Rosenfels: Erik promette di aiutarla, Fritz lo anticipa e le procura il contatto.

Mercoledì 28 ottobre: la microspia nella baita

Kilian trova una microspia nella baita e si convince che Stephan li stia sorvegliando. Larissa insiste perché interrompa gli incontri con Fanny e questa volta il cuoco cede, lasciando la ragazza sconvolta.

Olivia teme che le ricerche sul padre portino all'arresto di Elias. Il fratello chiede aiuto a Leo, che convince Irmgard a fermare la detective. Erik e Fritz preparano Yvonne all'incontro con von Rosenfels e le danno consigli opposti. Il colloquio va bene grazie ai dati sulle vendite e ai suggerimenti di Fritz. Erik vorrebbe prendersi il merito, Yvonne lo invita a essere felice per lei.

Giovedì 29 ottobre: Stephan invita Olivia in birreria

Fanny non accetta che Larissa voglia ridurre al minimo i contatti tra lei e Kilian e gli dice che preferisce non vederlo più. Irmgard invita Elias a cena a casa con lei, Leo e Vincent.

Stephan invita Olivia in birreria. Lei rifiuta, poi accetta dopo averne parlato con Larissa. Stephan ribadisce a Larissa di non credere al suo amore per Kilian: secondo lui lo ha sposato solo per l'eredità.

Venerdì 30 ottobre: Fanny sospetta di Larissa

Fanny chiede a Kilian una pausa nella relazione, perché non sopporta più i divieti. Larissa teme che Yannik, ferito dalla sua freddezza, possa tradirla e prova a rassicurarlo. Lui le procura un ufficio, Kilian le offre l'ispirazione per una collezione di gioielli. Un racconto di Hildegard insospettisce Fanny: la microspia nella baita potrebbe averla nascosta Larissa.

Elias nega di essere attratto da Leo, ma dopo una serata insieme confessa i suoi sentimenti a Olivia. Fritz e Lale provano un numero per la festa del personale e, tra l'imbarazzo, un tentativo maldestro con le corde li fa ridere e dà coraggio a Fritz.

Le storie da seguire nella settimana

Il triangolo tra Larissa, Kilian e Fanny guida le cinque puntate. Il matrimonio di comodo regge davanti a Stephan, ma ogni misura di Larissa per proteggerlo allontana Kilian da Fanny, fino alla pausa di venerdì. Il sospetto di Fanny sulla microspia apre la strada alla settimana successiva.

Il secondo filone riguarda i fratelli Elias e Olivia, che custodiscono un segreto sulla morte del padre. La gratitudine di Irmgard rischia di farlo emergere e intanto Elias scopre di provare qualcosa per Leo.

Domande frequenti

Cosa succede a Tempesta d'amore dal 26 al 30 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 26 al 30 ottobre 2026 Stephan indaga sul matrimonio di Larissa e Kilian, convinto che sia un'unione per l'eredità. Kilian trova una microspia nella baita e si allontana da Fanny, che venerdì gli chiede una pausa. Irmgard cade da cavallo ed Elias confessa a Olivia i sentimenti per Leo.

Chi ha messo la microspia nella baita?

Mercoledì 28 ottobre Kilian trova la microspia e pensa che Stephan li stia spiando. Venerdì 30 un racconto di Hildegard fa sorgere a Fanny un altro sospetto: potrebbe essere stata Larissa a nasconderla nella baita. Le trame della settimana non chiariscono chi sia il responsabile.

Cosa succede a Irmgard?

Lunedì 26 ottobre Irmgard esce a cavallo da sola e l'animale torna senza di lei. Martedì 27 Elias la trova priva di sensi e chiama i soccorsi. Per ringraziarlo Irmgard paga una detective per cercare il padre del ragazzo, ma Leo la convince a fermare le ricerche.

Elias è innamorato di Leo?

Elias prova a negarlo, ma venerdì 30 ottobre, dopo una serata passata con Leo, confessa i suoi sentimenti alla sorella Olivia. Nella stessa settimana i due ragazzi avevano smesso di litigare per cercare insieme Irmgard, e Leo si era scusato con Elias per averlo accusato dell'incidente.

A che ora va in onda Tempesta d'amore su Rete 4?

Tempesta d'amore va in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì nella fascia del mattino, intorno alle 9.45. Nella settimana dal 26 al 30 ottobre 2026 le cinque puntate in prima visione si possono rivedere anche su Mediaset Infinity, on demand dopo la messa in onda.