Nelle puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 da lunedì 2 a venerdì 6 novembre 2026 Stephan scopre il segreto dei fratelli Jakobi e ricatta Olivia, Werner accoglie il nipote Massimo, Kilian e Fanny si vedono di nascosto e Leo confessa a Irmgard di amare Elias.

Nelle puntate di Tempesta d'amore dal 2 al 6 novembre 2026 Stephan scopre il segreto di Olivia ed Elias e la costringe a spiare Larissa. Larissa trova la telecamera e inscena un matrimonio felice con Kilian, che intanto rivede Fanny di nascosto. Werner accoglie il nipote Massimo, Fritz rinuncia alla dichiarazione a Lale e Leo confessa i suoi sentimenti per Elias.

Quando va in onda Tempesta d'amore dal 2 novembre

Tempesta d'amore va in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì nella fascia del mattino, intorno alle 9.45, con le puntate in prima visione. La settimana conta cinque episodi. Chi li perde può recuperarli su Mediaset Infinity, che pubblica le puntate intere on demand dopo la messa in onda.

Il punto di partenza: la microspia e la pausa

La settimana scorsa Kilian ha trovato una microspia nella baita e, per proteggere il matrimonio di comodo con Larissa, si è allontanato da Fanny. Lei gli ha chiesto una pausa e ha cominciato a sospettare che la microspia l'avesse nascosta proprio Larissa. Elias, intanto, ha confessato alla sorella Olivia di provare qualcosa per Leo.

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Lunedì 2 novembre: Stephan scopre il segreto

Kilian difende Larissa dall'accusa di aver nascosto la microspia nella baita e ferisce Fanny. Larissa lo consola e organizza una luna di miele, senza dirglielo.

Olivia accetta un secondo appuntamento con Stephan per convincerlo che il matrimonio di Larissa è autentico. Lui le prende il telefono. Elias fatica a gestire i sentimenti per Leo, l'arrivo di Massimo innervosisce Erik e Stephan scopre il segreto dei fratelli Jakobi. Da quel momento ricatta Olivia.

Martedì 3 novembre: Olivia scoperta in casa di Larissa

Stephan continua a ricattare Olivia, che sostiene che Elias abbia agito per legittima difesa. In cambio del silenzio deve spiare Larissa. Kilian rifiuta la luna di miele e ritrova l'intesa con Fanny.

Erik fa pace con Yvonne e cerca di rendersi utile a Werner. Un incidente in bici gli fa incontrare l'uomo che si presenta come Massimo. Olivia entra in casa di Larissa con una scusa, ma viene scoperta.

Mercoledì 4 novembre: Fritz e il ricordo di Theo

Fritz, incoraggiato da Yvonne, prepara una dichiarazione d'amore per Lale, senza sapere che per lei si avvicina una ricorrenza dolorosa. Fanny e Kilian si rivedono di notte e cercano un rifugio segreto. Elias decide di allontanarsi da Leo.

Werner accoglie Massimo con entusiasmo, mentre Christoph ed Erik restano diffidenti. Olivia, sotto la pressione di Stephan, nasconde una telecamera in casa di Larissa. Al lago Fritz capisce quanto Lale soffra ancora per Theo.

Giovedì 5 novembre: la messinscena di Larissa

Nel primo anniversario della morte di Theo, Fritz consola Lale e mette da parte la dichiarazione. Con Christoph, Lale trova un modo sereno per ricordarlo.

Larissa scopre la telecamera e la usa a suo vantaggio: coinvolge Kilian in una messinscena per convincere Stephan che il matrimonio è reale. Fanny, intanto, lo aspetta alla baita. Leo, demoralizzato da un allenamento andato male, non riesce a concentrarsi. Elias esita, poi lo aiuta in una partita tra amici che gli restituisce fiducia.

Venerdì 6 novembre: la confessione di Leo

Christoph invita Massimo a cena per capire se fidarsi di lui. Un intervento di Pachmayer offre a Massimo l'occasione di rendersi utile al Fürstenhof. Fanny e Kilian continuano a vedersi di nascosto e Larissa comincia a sospettare.

Elias spera che Leo ricambi, ma legge in un rifiuto una risposta negativa. Leo, però, confessa a Irmgard di essere innamorato di lui. Fritz vuole consegnare alla sorella una lettera del padre, ma lei non ne vuole sapere. Alfons soffre per il disinteresse del nipote, mentre Massimo promette a Sandy di ottenere denaro da Werner.

Le storie da seguire nella settimana

Stephan alza il livello. Scoperto il segreto dei Jakobi sulla morte del padre, usa Olivia come spia in casa di Larissa. Larissa però ribalta la situazione con la telecamera e trascina Kilian in una recita, mentre lui torna di nascosto da Fanny.

Il nuovo arrivo è Massimo, il nipote di Werner. Erik lo vede come un rivale, Christoph diffida e l'ultima scena della settimana gli dà ragione: Massimo promette a Sandy di spillare soldi al nonno. Leo ed Elias, infine, si inseguono senza capirsi fino alla confessione di Leo a Irmgard.

Domande frequenti

Cosa succede a Tempesta d'amore dal 2 al 6 novembre 2026?

Nelle puntate dal 2 al 6 novembre 2026 Stephan scopre il segreto di Olivia ed Elias e ricatta Olivia perché spii Larissa. Larissa trova la telecamera e inscena un matrimonio felice con Kilian, che rivede Fanny di nascosto. Werner accoglie il nipote Massimo e Leo confessa di amare Elias.

Perché Stephan ricatta Olivia?

Lunedì 2 novembre Stephan scopre il segreto dei fratelli Jakobi legato alla morte del padre. Olivia sostiene che Elias abbia agito per legittima difesa, ma Stephan la costringe a spiare Larissa. Mercoledì 4 Olivia nasconde una telecamera in casa di Larissa, che giovedì 5 la scopre e la usa a suo favore.

Chi è Massimo in Tempesta d'amore?

Massimo è il nipote di Werner, che lo accoglie con entusiasmo al Fürstenhof. Erik lo vede come una minaccia e Christoph diffida di lui. Venerdì 6 novembre Massimo trova il modo di rendersi utile all'hotel, ma promette a Sandy di ottenere denaro da Werner.

Leo è innamorato di Elias?

Sì. Venerdì 6 novembre Leo confessa a Irmgard di essere innamorato di Elias. Elias, che aveva deciso di allontanarsi da lui e poi lo ha aiutato a ritrovare fiducia in una partita tra amici, legge però un rifiuto di Leo come una risposta negativa.

A che ora va in onda Tempesta d'amore su Rete 4?

Tempesta d'amore va in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì nella fascia del mattino, intorno alle 9.45. Nella settimana dal 2 al 6 novembre 2026 le cinque puntate in prima visione si possono rivedere anche su Mediaset Infinity, on demand dopo la messa in onda.