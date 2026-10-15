Nelle puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre 2026 Greta dà alla luce Charlotte nel bosco con l'aiuto di Olivia, Larissa scopre di provare qualcosa per Kilian e Leo ferisce Elias.

Nelle puntate di Tempesta d'amore dal 19 al 23 ottobre 2026 Greta partorisce nel bosco aiutata da una sconosciuta, Olivia, sorella di Elias. Nasce Charlotte e Greta lascia il Fürstenhof con Miro. Larissa si scopre attratta da Kilian, Fanny scopre la visita del padre organizzata da Fritz e Leo offende Elias.

Quando va in onda Tempesta d'amore dal 19 ottobre

Tempesta d'amore va in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì in tarda mattinata, intorno alle 10.50. Le puntate si possono seguire anche su Mediaset Infinity, in diretta streaming oppure on demand dopo la messa in onda.

Lunedì 19 ottobre: Greta e le contrazioni nel bosco

Cathy Hummels, che compare nei panni di se stessa, arriva al Fürstenhof e accompagna Greta a comprare il necessario per la bambina. Greta ha le contrazioni ma insiste per passeggiare da sola. Nel bosco le si rompono le acque: Olivia la trova e si prepara ad aiutarla.

Thomas rispetta la scelta di Leo di restare a Bichlheim e lo saluta con affetto, ma il ragazzo non trova il coraggio di spiegargli il motivo del bullismo subito in Australia. Fritz si trasferisce dai Klee: Yvonne teme che le regole di casa di Erik lo spaventino, invece i due scoprono una passione comune per le pulizie.

Martedì 20 ottobre: nasce Charlotte

Greta partorisce nel bosco con l'aiuto di Olivia. Miro le raggiunge e ringrazia la sconosciuta, felice che madre e figlia stiano bene. La bambina si chiamerà Charlotte.

Elias resta sorpreso dall'arrivo della sorella Olivia e teme che la sua presenza gli impedisca di lasciarsi alle spalle il passato. Lei pensa di candidarsi come governante al Fürstenhof. Larissa soffre per l'assenza di Yannik e trova conforto in Kilian, che le procura un quadro tanto desiderato. Quando lui la sorregge, Larissa capisce di provare qualcosa per il finto marito.

Mercoledì 21 ottobre: Greta e Miro partono per Tölz

Larissa nasconde i suoi sentimenti, ma anticipa un incontro di lavoro per avere Kilian accanto. Il cuoco rimanda così l'appuntamento con Fanny, sempre più esasperata. Quando Yannik torna da Amburgo, Larissa si sottrae alle sue attenzioni.

Olivia non ottiene il posto da governante e accetta un impiego come cameriera ai piani. Elias la accusa di volerlo controllare, finché lei gli confessa quanto si senta sola. Con l'aiuto degli amici Miro finisce i lavori nella nuova casa: lui e Greta salutano il Fürstenhof e partono per Tölz con Charlotte.

Giovedì 22 ottobre: Fanny contro Fritz

Leo si allena con Elias, poi lo ignora appena arriva Ben. Elias lo affronta e gli chiede se si vergogni di farsi vedere con un ragazzo gay. Fanny e Kilian progettano un fine settimana insieme, ma il lavoro li costringe a rimandarlo.

Fritz aveva organizzato la visita del padre di Fanny proprio durante la sua assenza. Quando lei lo scopre, lo accusa di volerle imporre l'incontro con l'uomo che l'ha abbandonata. Yannik chiede a Kilian spiegazioni sulla freddezza di Larissa e, nel litigio, Larissa si dice pronta a lasciare Yannik pur di non perdere l'eredità.

Venerdì 23 ottobre: il Piccolo principe di Lale

Fanny chiede scusa a Fritz, ma la loro amicizia non si ricompone: lui le ricorda il padre che l'ha abbandonata. Lale prova a consolare Fritz e gli regala un audiolibro del Piccolo principe. Il ragazzo resta colpito, perché nella lista delle qualità della compagna ideale aveva indicato proprio l'amore per quell'edizione.

Leo dichiara a Elias di essere eterosessuale e lo offende, insinuando che si sia fatto illusioni. Prova a rimediare, ma anche le scuse peggiorano la situazione. Davanti a Werner, Leo inventa una fidanzata in Australia.

Domande frequenti

Cosa succede in Tempesta d'amore dal 19 al 23 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 19 al 23 ottobre 2026 Greta partorisce nel bosco con l'aiuto di Olivia, sorella di Elias, e nasce Charlotte. Greta e Miro partono per Tölz. Larissa si scopre attratta da Kilian, Fanny litiga con Fritz per la visita del padre e Leo offende Elias.

Chi aiuta Greta a partorire in Tempesta d'amore?

Olivia, la sorella di Elias appena arrivata a Bichlheim. Lunedì 19 ottobre trova Greta nel bosco dopo la rottura delle acque e martedì 20 la aiuta a partorire. Miro le raggiunge e ringrazia la sconosciuta. La bambina si chiama Charlotte e mercoledì 21 la famiglia parte per Tölz.

A che ora va in onda Tempesta d'amore su Rete 4?

Tempesta d'amore va in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì in tarda mattinata, intorno alle 10.50. Nella settimana dal 19 al 23 ottobre 2026 le puntate si possono seguire anche su Mediaset Infinity, in diretta streaming e on demand nei giorni successivi.