Nelle puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre 2026 Alfons e Hildegard festeggiano le nozze d'oro, Leo si infortuna pur di entrare in squadra, Michael parte per il Brasile e Thomas arriva a sorpresa.

Nelle puntate di Tempesta d'amore dal 12 al 16 ottobre 2026 il Fürstenhof celebra le nozze d'oro di Alfons e Hildegard. Greta, sotto stress, accusa forti dolori, Larissa e Yannik vengono sorpresi a baciarsi, Leo si fa male alla spalla per conquistare un posto nella squadra di Bichlheim e Michael saluta tutti prima di partire per il Brasile.

Quando va in onda Tempesta d'amore dal 12 ottobre

Tempesta d'amore va in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì in tarda mattinata, intorno alle 10.45. Le puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Lunedì 12 ottobre: Greta e il falso allarme

Greta è sommersa dal lavoro tra il trasloco, il pranzo per le nozze d'oro di Alfons e Hildegard e l'anniversario della squadra di calcio di Bichlheim. Miro la invita a rallentare, ma una consegna sbagliata complica ancora i preparativi. Quando Greta viene colta da forti dolori, tutti temono che il parto sia cominciato.

Erik respinge le critiche di Yvonne e si infuria perché Fritz la incoraggia a farsi rispettare. Michael gli chiede di pensare ai sentimenti della moglie e un gesto premuroso riporta il sereno tra i due. Nella baita Larissa e Yannik si concedono un incontro romantico, ma Günther li sorprende mentre si baciano.

Martedì 13 ottobre: Leo si infortuna

Leo accetta il provino per la squadra di Bichlheim e si allena senza sosta. Pachmayer, entusiasta dei suoi video, anticipa la prova e chiede al Fürstenhof di sponsorizzare la squadra. Leo, deciso a non deludere Werner, forza il fisico fino a farsi male alla spalla.

Larissa schiaffeggia Yannik davanti a Günther e, con l'aiuto di Kilian, recita la parte della moglie innamorata. L'avvocato resta sospettoso e lei prova a comprarlo con un'offerta di denaro. Greta scopre di aver avuto solo contrazioni preparatorie, ma da casa continua a dirigere Kilian e viene a sapere che si è dimenticato la torta nuziale.

Mercoledì 14 ottobre: il rapimento della sposa

Nel giorno delle nozze d'oro Alfons aspetta Hildegard nella cappella. I due rinnovano le promesse e festeggiano con amici e parenti, finché la sposa sparisce: Günther ha organizzato il tradizionale rapimento e Alfons deve risolvere un indovinello per ritrovarla.

Werner, a letto con il raffreddore, manda Erik a rappresentare la direzione. Erik si macchia la giacca e Fritz gli procura un vistoso completo vintage. Leo non rinuncia al provino: dopo il no di Yannik si fa fare un'iniezione da un altro medico, conquista il posto in squadra e fa infuriare Katja. Vincent difende la sua scelta.

Giovedì 15 ottobre: Michael parte per il Brasile

Michael saluta gli amici e parte per il Brasile, dove lo aspettano Anja e un nuovo progetto di ricerca. Leo esce con i compagni di squadra, ma le loro battute dopo che Elias ha provato a flirtare con Ben gli ricordano il bullismo subito in Australia. Il ragazzo teme di essere rifiutato di nuovo.

Larissa riceve altre minacce dal cugino Stephan e chiede aiuto a Kilian. I due sentono un rumore nel bosco e si baciano per convincere un'eventuale spia che il loro matrimonio è vero. A sorprenderli però è Fanny, che resta sconvolta.

Venerdì 16 ottobre: arriva Thomas

Fanny affronta Kilian per il bacio. Il cuoco le spiega che temevano di essere spiati e lei decide di credergli.

Thomas arriva a sorpresa e scopre che Leo ha lasciato il college: pretende che torni in Australia e gli toglie il sostegno economico. Irmgard difende il nipote, ma senza volerlo rivela a Vincent che Leo è gay e il ragazzo si sente tradito. Erik propone di invitare alcuni influencer per rilanciare il Fürstenhof: grazie a Fritz ottiene il sì di Cathy Hummels, ma davanti a Werner e Christoph si prende tutto il merito.

Domande frequenti

Cosa succede in Tempesta d'amore dal 12 al 16 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 12 al 16 ottobre 2026 Alfons e Hildegard festeggiano le nozze d'oro al Fürstenhof. Greta accusa dolori che si rivelano contrazioni preparatorie, Leo si infortuna alla spalla ma entra nella squadra di Bichlheim, Michael parte per il Brasile e Thomas arriva a sorpresa per riportare il figlio in Australia.

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Greta partorisce in Tempesta d'amore?

Non in questa settimana. Lunedì 12 ottobre Greta, stressata dai preparativi per le nozze d'oro, viene colta da forti dolori e tutti temono il parto. Martedì 13 scopre di aver avuto solo contrazioni preparatorie e Michael le impone riposo, ma lei continua a seguire il lavoro da casa.

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A che ora va in onda Tempesta d'amore su Rete 4?

Tempesta d'amore va in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì in tarda mattinata, intorno alle 10.45. Le puntate si possono vedere anche in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset, sia in diretta sia on demand dopo la messa in onda.