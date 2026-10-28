Il nome, una data speciale, un soprannome: con il nuovo Codice della Strada anche in Italia si potrà chiedere una targa su misura. Ma il prezzo è di 600 euro e bisognerà aspettare almeno il 2028.

Anche gli automobilisti italiani potranno presto scegliere la propria targa. Il nuovo Codice della Strada, approvato dal Consiglio dei ministri come schema di decreto, introduce le targhe personalizzate: combinazioni di lettere e numeri decise dal proprietario, al costo di 600 euro. Le regole si applicheranno dal 2028, salvo ritardi.

Come funziona

Oggi le targhe italiane seguono uno schema fisso: due lettere, tre numeri e due lettere. Con la riforma sarà possibile chiedere al Ministero dei Trasporti una combinazione scelta da sé. Quante lettere e quanti numeri si potranno usare, e con quale formato, lo diranno le regole attuative ancora da scrivere.

È un'idea che circola da tempo: la possibilità era già prevista dal 2002, ma non è mai diventata realtà.

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Quanto costa

La targa personalizzata costa 600 euro per un'auto: 500 euro per la coppia di targhe, prodotte dal Poligrafico dello Stato, e 100 euro al Ministero dei Trasporti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni l'ha presentata così, in conferenza stampa: «Ci si potrà più o meno sbizzarrire come si ritiene, ovviamente sostenendo un costo».

Cosa non si potrà scrivere

La fantasia avrà dei limiti. Saranno vietate le combinazioni offensive, ambigue o che possono trarre in inganno, e ogni targa dovrà essere unica: se qualcuno ha già scelto la stessa scritta, bisognerà trovarne un'altra.

Se vendi l'auto, la targa resta lì

Attenzione: la targa personalizzata non è tua per sempre. Resta legata all'auto per cui è stata fatta, anche se la vendi. Con la macchina nuova, per avere ancora una targa su misura, bisognerà sceglierne e pagarne un'altra.

Per chi ha già un'auto, la personalizzazione dovrebbe essere possibile solo in caso di nuova immatricolazione dopo furto, smarrimento o deterioramento della targa.

Quando arriva

Il nuovo Codice della Strada deve ancora completare il suo percorso ed entrerà in vigore, secondo le previsioni, il 30 aprile 2027. Le regole sulle targhe personalizzate partiranno dal 1° gennaio 2028, con un possibile slittamento al 1° aprile. E anche allora servirà attendere le norme attuative del Ministero.

Domande frequenti

Si potrà avere la targa personalizzata in Italia?

Sì, il nuovo Codice della Strada prevede le targhe personalizzate, con lettere e numeri scelti dal proprietario. Costeranno 600 euro per un'auto e le regole si applicheranno dal 1° gennaio 2028, con un possibile slittamento ad aprile. Servono però ancora le norme attuative del Ministero dei Trasporti.

La targa personalizzata si può spostare su un'altra auto?

No. La targa personalizzata prevista dal nuovo Codice della Strada resta legata al veicolo per cui è stata rilasciata, anche in caso di vendita o permuta. Chi cambia auto e vuole di nuovo una targa su misura dovrà sceglierne e pagarne una nuova, diversa dalla precedente.