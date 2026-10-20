Mercoledì 21 ottobre 2026 torna in prima serata su Rai 1 Tale e Quale Show con la quinta puntata, condotta da Carlo Conti. In giuria Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Andrea Perroni, vincitore della scorsa settimana, sarà Luca Carboni, Paola Perego si trasforma in Cher, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli diventano Vittorio De Sica e Mal.

Le imitazioni della quinta puntata

Ecco tutti gli abbinamenti della serata:

Concorrente Imitazione Andrea Perroni Luca Carboni Paola Perego Cher Flavio Insinna e Gabriele Cirilli Vittorio De Sica e Mal Anna Pettinelli Freddie Mercury Selma Ezzine Michael Jackson Maddalena Corvaglia Lady Gaga Jasmine Carrisi Madame Roberta Morise Gianna Nannini Stefano Meloccaro Lucio Battisti Max Paiella Charles Aznavour Vladimir Randazzo Samurai Jay

Le sfide più attese

Tra le prove più impegnative c'è quella di Anna Pettinelli, chiamata a vestire i panni di Freddie Mercury, e quella di Selma Ezzine, che si misura con Michael Jackson. Maddalena Corvaglia diventa Lady Gaga, mentre Jasmine Carrisi affronta Madame.

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Sul fronte italiano, Stefano Meloccaro si confronta con Lucio Battisti, Roberta Morise con Gianna Nannini e Vladimir Randazzo con Samurai Jay. Max Paiella porta in scena la canzone d'autore francese di Charles Aznavour.

Insinna e Cirilli, la coppia della serata

Come sempre, a regalare il momento più leggero potrebbe essere la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che stavolta rende omaggio a Vittorio De Sica e Mal.

Com'è andata la quarta puntata

Nella quarta puntata, mercoledì 14 ottobre, ha vinto Andrea Perroni con 65 punti grazie all'imitazione di Gino Paoli. Alle sue spalle Selma, seconda con 59 punti nei panni di Gloria Gaynor, e Anna Pettinelli, terza con 57 punti con Nada. Ultimi, a pari merito con 31 punti, Maddalena Corvaglia e Jasmine Carrisi.

Dove vedere Tale e Quale Show

Tale e Quale Show va in onda mercoledì 21 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1, con la conduzione di Carlo Conti. In giuria Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati come ogni settimana da un quarto giudice.

Domande frequenti

Chi imita chi a Tale e Quale Show il 21 ottobre?

Nella quinta puntata di Tale e Quale Show, il 21 ottobre 2026 su Rai 1, Andrea Perroni imita Luca Carboni, Paola Perego Cher, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli Vittorio De Sica e Mal, Anna Pettinelli Freddie Mercury, Selma Ezzine Michael Jackson, Maddalena Corvaglia Lady Gaga e Jasmine Carrisi Madame.

Chi ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show?

La quarta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda mercoledì 14 ottobre 2026 su Rai 1, l'ha vinta Andrea Perroni con 65 punti grazie all'imitazione di Gino Paoli. Secondo posto per Selma con Gloria Gaynor a 59 punti, terza Anna Pettinelli con Nada a 57.

Chi sono i giudici di Tale e Quale Show 2026?

I giudici di Tale e Quale Show 2026 sono Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati ogni settimana da un quarto giudice ospite. Lo show va in onda il mercoledì in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti, e il 21 ottobre arriva alla quinta puntata.