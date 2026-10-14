Carlo Conti torna su Rai 1 con la quarta puntata: Insinna e Cirilli, vincitori della scorsa settimana, diventano Gilbert Bécaud e Alvaro Vitali, Paola Perego sarà Patty Pravo e Max Paiella Mahmood.

Stasera, mercoledì 14 ottobre 2026, va in onda in prima serata su Rai 1 la quarta puntata di Tale e Quale Show, condotta da Carlo Conti. In giuria Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati da Geppi Cucciari come quarto giudice. Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, vincitori della scorsa puntata, si trasformano in Gilbert Bécaud e Alvaro Vitali.

Le imitazioni della quarta puntata

Ecco chi interpreta chi nella serata del 14 ottobre:

Jasmine Carrisi: Britney Spears

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna: Gilbert Bécaud e Alvaro Vitali

Maddalena Corvaglia: Emma

Selma Ezzine: Gloria Gaynor

Stefano Meloccaro: Umberto Tozzi

Roberta Morise: Dua Lipa

Max Paiella: Mahmood

Paola Perego: Patty Pravo

Andrea Perroni: Gino Paoli

Anna Pettinelli: Nada

Vladimir Randazzo: Elton John

Geppi Cucciari quarto giudice

Accanto ai giudici fissi Malgioglio, Lamborghini e Siani siede stasera Geppi Cucciari.

Com'è andata la terza puntata

Mercoledì 7 ottobre hanno vinto Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, in coppia nei panni di Totò e Charlie Chaplin. Al secondo posto Roberta Morise con Loredana Bertè, al terzo Selma Ezzine con Alicia Keys.

Dove vedere Tale e Quale Show

Tale e Quale Show va in onda in prima serata su Rai 1. La puntata si può seguire anche in diretta streaming su RaiPlay, dove resta disponibile on demand.

Domande frequenti

Chi imita chi a Tale e Quale Show stasera 14 ottobre?

Nella quarta puntata di Tale e Quale Show, mercoledì 14 ottobre 2026 su Rai 1, Jasmine Carrisi è Britney Spears, Insinna e Cirilli sono Gilbert Bécaud e Alvaro Vitali, Corvaglia è Emma, Selma Ezzine Gloria Gaynor, Meloccaro Umberto Tozzi, Morise Dua Lipa, Paiella Mahmood, Perego Patty Pravo, Perroni Gino Paoli, Pettinelli Nada, Randazzo Elton John.

Chi è il quarto giudice di Tale e Quale Show il 14 ottobre?

Il quarto giudice della puntata di Tale e Quale Show di mercoledì 14 ottobre 2026 è Geppi Cucciari. Affianca la giuria fissa composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. La conduzione è affidata a Carlo Conti, la puntata va in onda in prima serata su Rai 1.

Chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show?

La terza puntata di Tale e Quale Show, andata in onda mercoledì 7 ottobre 2026 su Rai 1, l'hanno vinta Flavio Insinna e Gabriele Cirilli con l'imitazione di Totò e Charlie Chaplin. Seconda Roberta Morise nei panni di Loredana Bertè, terza Selma Ezzine nei panni di Alicia Keys.