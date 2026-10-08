Flavio Insinna e Gabriele Cirilli hanno vinto la terza puntata di Tale e Quale Show, andata in onda mercoledì 7 ottobre 2026 su Rai 1, con le imitazioni di Totò e Charlie Chaplin. La coppia ha chiuso a 76 punti, davanti a Roberta Morise con Loredana Bertè (69) e a Selma Ezzine con Alicia Keys (54). Nella classifica generale Selma resta in testa, ma Morise si avvicina.

Insinna e Cirilli, la coppia che ha convinto tutti

La sfida della coppia era la più rischiosa della serata: niente canzone, solo recitazione e mimica per due icone dello spettacolo. Il Charlie Chaplin di Cirilli ha conquistato pubblico e giuria. Il Totò di Insinna, prova più difficile, ha raccolto comunque voti alti. Per i due è la prima vittoria di puntata dopo due serate nelle retrovie.

Al tavolo dei giudici, accanto a Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, sedeva Massimo Ceccherini come quarto giudice ospite. Siani e Ceccherini hanno firmato i momenti più divertenti della serata.

Selma terza dopo due vittorie

Dopo i successi con Raye e Beyoncé, Selma Ezzine si è fermata al terzo posto con la sua Alicia Keys, accolta in studio da una standing ovation. Roberta Morise, seconda con Loredana Bertè, ha incassato 69 punti e ora tallona la capolista. In fondo alla classifica di puntata Jasmine Carrisi, che imitava Anna, e Max Paiella, ultimo con il suo Francesco Gabbani.

La classifica della terza puntata

Posizione Concorrente Imitazione Punti 1 Flavio Insinna e Gabriele Cirilli Totò e Charlie Chaplin 76 2 Roberta Morise Loredana Bertè 69 3 Selma Ezzine Alicia Keys 54 4 Stefano Meloccaro Gianni Morandi 49 5 Andrea Perroni Geolier 47 6 Paola Perego Orietta Berti 43 7 Anna Pettinelli Doris Day 40 7 Vladimir Randazzo Sayf 40 9 Maddalena Corvaglia Geri Halliwell 31 10 Jasmine Carrisi Anna 29 11 Max Paiella Francesco Gabbani 26

La classifica generale dopo tre puntate

Posizione Concorrente Punti 1 Selma Ezzine 188 2 Roberta Morise 184 3 Andrea Perroni 165 4 Stefano Meloccaro 150 5 Flavio Insinna e Gabriele Cirilli 144 6 Paola Perego 130 7 Max Paiella 118 7 Vladimir Randazzo 118 9 Maddalena Corvaglia 113 10 Jasmine Carrisi 102 11 Anna Pettinelli 100

Domande frequenti

Chi ha vinto Tale e Quale Show il 7 ottobre 2026?

La terza puntata di Tale e Quale Show, il 7 ottobre 2026 su Rai 1, è stata vinta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli con le imitazioni di Totò e Charlie Chaplin. La coppia ha totalizzato 76 punti, davanti a Roberta Morise (69) e Selma Ezzine (54).

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Chi è primo nella classifica generale di Tale e Quale Show 2026?

Dopo tre puntate guida la classifica generale Selma Ezzine con 188 punti, vincitrice delle prime due serate. Alle sue spalle Roberta Morise a 184 e Andrea Perroni a 165. Insinna e Cirilli, grazie alla vittoria di ieri, salgono al quinto posto con 144 punti.

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Chi era il quarto giudice di Tale e Quale Show il 7 ottobre?

Nella terza puntata del 7 ottobre 2026 il quarto giudice ospite era Massimo Ceccherini. Ha affiancato la giuria fissa composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Nella seconda puntata il ruolo era toccato a Ubaldo Pantani.