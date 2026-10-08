Tale e Quale Show, Insinna e Cirilli vincono la terza puntata con Totò e Charlie Chaplin: la classifica
La coppia chiude a 76 punti davanti a Roberta Morise e Selma Ezzine, che resta prima nella classifica generale con quattro punti di margine su Morise. Ultimo di serata Max Paiella.
Flavio Insinna e Gabriele Cirilli hanno vinto la terza puntata di Tale e Quale Show, andata in onda mercoledì 7 ottobre 2026 su Rai 1, con le imitazioni di Totò e Charlie Chaplin. La coppia ha chiuso a 76 punti, davanti a Roberta Morise con Loredana Bertè (69) e a Selma Ezzine con Alicia Keys (54). Nella classifica generale Selma resta in testa, ma Morise si avvicina.
Insinna e Cirilli, la coppia che ha convinto tutti
La sfida della coppia era la più rischiosa della serata: niente canzone, solo recitazione e mimica per due icone dello spettacolo. Il Charlie Chaplin di Cirilli ha conquistato pubblico e giuria. Il Totò di Insinna, prova più difficile, ha raccolto comunque voti alti. Per i due è la prima vittoria di puntata dopo due serate nelle retrovie.
Al tavolo dei giudici, accanto a Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, sedeva Massimo Ceccherini come quarto giudice ospite. Siani e Ceccherini hanno firmato i momenti più divertenti della serata.
Selma terza dopo due vittorie
Dopo i successi con Raye e Beyoncé, Selma Ezzine si è fermata al terzo posto con la sua Alicia Keys, accolta in studio da una standing ovation. Roberta Morise, seconda con Loredana Bertè, ha incassato 69 punti e ora tallona la capolista. In fondo alla classifica di puntata Jasmine Carrisi, che imitava Anna, e Max Paiella, ultimo con il suo Francesco Gabbani.
La classifica della terza puntata
Posizione
Concorrente
Imitazione
Punti
1
Flavio Insinna e Gabriele Cirilli
Totò e Charlie Chaplin
76
2
Roberta Morise
Loredana Bertè
69
3
Selma Ezzine
Alicia Keys
54
4
Stefano Meloccaro
Gianni Morandi
49
5
Andrea Perroni
Geolier
47
6
Paola Perego
Orietta Berti
43
7
Anna Pettinelli
Doris Day
40
7
Vladimir Randazzo
Sayf
40
9
Maddalena Corvaglia
Geri Halliwell
31
10
Jasmine Carrisi
Anna
29
11
Max Paiella
Francesco Gabbani
26
La classifica generale dopo tre puntate
Posizione
Concorrente
Punti
1
Selma Ezzine
188
2
Roberta Morise
184
3
Andrea Perroni
165
4
Stefano Meloccaro
150
5
Flavio Insinna e Gabriele Cirilli
144
6
Paola Perego
130
7
Max Paiella
118
7
Vladimir Randazzo
118
9
Maddalena Corvaglia
113
10
Jasmine Carrisi
102
11
Anna Pettinelli
100
Domande frequenti
Chi ha vinto Tale e Quale Show il 7 ottobre 2026?
La terza puntata di Tale e Quale Show, il 7 ottobre 2026 su Rai 1, è stata vinta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli con le imitazioni di Totò e Charlie Chaplin. La coppia ha totalizzato 76 punti, davanti a Roberta Morise (69) e Selma Ezzine (54).
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Chi è primo nella classifica generale di Tale e Quale Show 2026?
Dopo tre puntate guida la classifica generale Selma Ezzine con 188 punti, vincitrice delle prime due serate. Alle sue spalle Roberta Morise a 184 e Andrea Perroni a 165. Insinna e Cirilli, grazie alla vittoria di ieri, salgono al quinto posto con 144 punti.
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Chi era il quarto giudice di Tale e Quale Show il 7 ottobre?
Nella terza puntata del 7 ottobre 2026 il quarto giudice ospite era Massimo Ceccherini. Ha affiancato la giuria fissa composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Nella seconda puntata il ruolo era toccato a Ubaldo Pantani.