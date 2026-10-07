Nella terza puntata su Rai 1 la capolista Selma Ezzine prova il tris con Alicia Keys, Insinna e Cirilli portano in scena Totò e Charlie Chaplin. Ecco tutte le assegnazioni e la classifica generale dopo due serate.

Tale e Quale Show torna stasera, mercoledì 7 ottobre 2026, alle 21.30 su Rai 1 con la terza puntata della sedicesima edizione. Carlo Conti guida la gara, in giuria siedono Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, con un quarto giudice ospite. Selma Ezzine comanda la classifica con 134 punti dopo aver vinto le prime due serate.

Le imitazioni della terza puntata

Ecco chi interpreta chi stasera:

Selma Ezzine è Alicia Keys

è Alicia Keys Andrea Perroni è Geolier

è Geolier Roberta Morise è Loredana Bertè

è Loredana Bertè Stefano Meloccaro è Gianni Morandi

è Gianni Morandi Max Paiella è Francesco Gabbani

è Francesco Gabbani Paola Perego è Orietta Berti

è Orietta Berti Maddalena Corvaglia è Geri Halliwell

è Geri Halliwell Vladimir Randazzo è Sayf

è Sayf Jasmine Carrisi è Anna

è Anna Anna Pettinelli è Doris Day

è Doris Day Flavio Insinna e Gabriele Cirilli sono Totò e Charlie Chaplin

La prova più curiosa è quella della coppia Insinna-Cirilli: i due lasciano da parte la canzone pura e puntano sulla recitazione e sulla mimica, con due icone della storia dello spettacolo. Perroni passa al rap napoletano di Geolier, mentre Corvaglia veste i panni della Spice Girl Geri Halliwell.

La classifica generale dopo due puntate

Selma ha vinto la prima puntata imitando Raye e la seconda, il 30 settembre, con "Listen" di Beyoncé, chiusa a 65 punti. Alle sue spalle Andrea Perroni e Roberta Morise. Maddalena Corvaglia, ultima nella serata d'esordio, ha recuperato con il terzo posto della seconda puntata.

Posizione Concorrente Punti 1 Selma Ezzine 134 2 Andrea Perroni 118 3 Roberta Morise 115 4 Stefano Meloccaro 101 5 Max Paiella 92 6 Paola Perego 87 7 Maddalena Corvaglia 82 8 Vladimir Randazzo 78 9 Jasmine Carrisi 73 10 Flavio Insinna e Gabriele Cirilli 68 11 Anna Pettinelli 60

Domande frequenti

A che ora inizia Tale e Quale Show stasera 7 ottobre 2026?

Tale e Quale Show va in onda stasera, mercoledì 7 ottobre 2026, alle 21.30 su Rai 1. È la terza puntata della sedicesima edizione, condotta da Carlo Conti con la giuria formata da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani.

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Chi imita chi a Tale e Quale Show il 7 ottobre?

Nella puntata del 7 ottobre Selma Ezzine è Alicia Keys, Andrea Perroni è Geolier, Roberta Morise è Loredana Bertè e Stefano Meloccaro è Gianni Morandi. Max Paiella imita Francesco Gabbani, Paola Perego Orietta Berti, mentre Insinna e Cirilli portano in scena Totò e Charlie Chaplin.

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Chi è primo in classifica a Tale e Quale Show 2026?

Dopo due puntate guida la classifica generale Selma Ezzine con 134 punti, vincitrice di entrambe le serate con Raye e Beyoncé. Seguono Andrea Perroni con 118 punti e Roberta Morise con 115. Ultima Anna Pettinelli con 60 punti.

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Chi sono i giudici di Tale e Quale Show 2026?

La giuria fissa di Tale e Quale Show 2026 è composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. In ogni puntata si aggiunge un quarto giudice ospite: nella seconda serata del 30 settembre era Ubaldo Pantani.