Selma Ezzine ha vinto anche la seconda puntata di "Tale e Quale Show", andata in onda mercoledì 30 settembre su Rai 1. Nei panni di Beyoncé, con "Listen", ha chiuso a 65 punti, davanti ad Andrea Perroni (62) nei panni di Franco Califano e a Maddalena Corvaglia (61) trasformata in P!nk. Per Selma è il secondo successo di fila, dopo la vittoria della prima puntata come Raye.

La classifica della seconda puntata

Posizione Concorrente Personaggio Punti 1 Selma Beyoncé 65 2 Andrea Perroni Franco Califano 62 3 Maddalena Corvaglia P!nk 61 4 Max Paiella Tom Jones 51 5 Roberta Morise Elodie 50 6 Stefano Meloccaro Zucchero 49 7 Vladimir Randazzo Achille Lauro 43 8 Paola Perego Sylvie Vartan 34 9 Jasmine Carrisi Angelina Mango 32 10 Anna Pettinelli Ditonellapiaga 29 11 Flavio Insinna e Gabriele Cirilli Bobby Solo ed Elvis Presley 28

Selma, il bis con Beyoncé

Cantare Beyoncé è una delle prove più difficili che il programma possa assegnare, e Selma l'ha superata con il consenso praticamente unanime dei quattro giudici. Secondo TV Sorrisi e Canzoni ha restituito sia la potenza vocale sia l'immagine della cantante americana. Anche le pagelle del Quotidiano.net le hanno riservato il giudizio migliore della serata.

Perroni e Corvaglia, le sorprese

Andrea Perroni ha convinto con un Franco Califano emozionante, credibile nell'aspetto e nella voce, e ha guadagnato il secondo posto. Il salto più grande l'ha fatto però Maddalena Corvaglia: ultima nella prima puntata con 21 punti, stavolta è arrivata terza con 61 nei panni di P!nk.

Chi è andato peggio

In fondo alla classifica sono finiti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, in coppia come Bobby Solo ed Elvis Presley, con 28 punti. Serata difficile anche per Anna Pettinelli (Ditonellapiaga) e Jasmine Carrisi (Angelina Mango). Le pagelle del Quotidiano.net hanno segnalato problemi di intonazione per Paola Perego, nei panni di Sylvie Vartan, e per Vladimir Randazzo, che faceva Achille Lauro. Roberta Morise, seconda la settimana scorsa, si è fermata al quinto posto con Elodie.

In giuria, accanto a Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, il quarto giudice della serata era Ubaldo Pantani. Il pubblico a casa ha votato sui social, assegnando 5, 3 e 1 punto alle tre esibizioni preferite.

Domande frequenti

Chi ha vinto la seconda puntata di Tale e Quale Show 2026?

La seconda puntata di "Tale e Quale Show" 2026, andata in onda il 30 settembre su Rai 1, l'ha vinta Selma Ezzine nei panni di Beyoncé con "Listen", con 65 punti. Secondo Andrea Perroni (Franco Califano) con 62, terza Maddalena Corvaglia (P!nk) con 61.

Chi è arrivato ultimo a Tale e Quale Show il 30 settembre?

All'ultimo posto della seconda puntata di "Tale e Quale Show" sono arrivati Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che si esibivano in coppia nei panni di Bobby Solo ed Elvis Presley, con 28 punti. Penultima Anna Pettinelli, trasformata in Ditonellapiaga, con 29.

Quante puntate ha vinto Selma a Tale e Quale Show 2026?

Dopo due puntate Selma Ezzine ha vinto entrambe: la prima, il 23 settembre, nei panni di Raye con 69 punti, e la seconda, il 30 settembre, come Beyoncé con 65 punti. È l'unica concorrente ad aver vinto finora in questa edizione.