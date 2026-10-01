Tale e Quale Show, la seconda puntata del 30 settembre 2026: Selma vince ancora con Beyoncé, la classifica
Bis di Selma Ezzine con "Listen", Andrea Perroni secondo con Califano, Maddalena Corvaglia risale fino al podio con P!nk. Ultimi Insinna e Cirilli.
Selma Ezzine ha vinto anche la seconda puntata di "Tale e Quale Show", andata in onda mercoledì 30 settembre su Rai 1. Nei panni di Beyoncé, con "Listen", ha chiuso a 65 punti, davanti ad Andrea Perroni (62) nei panni di Franco Califano e a Maddalena Corvaglia (61) trasformata in P!nk. Per Selma è il secondo successo di fila, dopo la vittoria della prima puntata come Raye.
La classifica della seconda puntata
Posizione
Concorrente
Personaggio
Punti
1
Selma
Beyoncé
65
2
Andrea Perroni
Franco Califano
62
3
Maddalena Corvaglia
P!nk
61
4
Max Paiella
Tom Jones
51
5
Roberta Morise
Elodie
50
6
Stefano Meloccaro
Zucchero
49
7
Vladimir Randazzo
Achille Lauro
43
8
Paola Perego
Sylvie Vartan
34
9
Jasmine Carrisi
Angelina Mango
32
10
Anna Pettinelli
Ditonellapiaga
29
11
Flavio Insinna e Gabriele Cirilli
Bobby Solo ed Elvis Presley
28
Selma, il bis con Beyoncé
Cantare Beyoncé è una delle prove più difficili che il programma possa assegnare, e Selma l'ha superata con il consenso praticamente unanime dei quattro giudici. Secondo TV Sorrisi e Canzoni ha restituito sia la potenza vocale sia l'immagine della cantante americana. Anche le pagelle del Quotidiano.net le hanno riservato il giudizio migliore della serata.
Perroni e Corvaglia, le sorprese
Andrea Perroni ha convinto con un Franco Califano emozionante, credibile nell'aspetto e nella voce, e ha guadagnato il secondo posto. Il salto più grande l'ha fatto però Maddalena Corvaglia: ultima nella prima puntata con 21 punti, stavolta è arrivata terza con 61 nei panni di P!nk.
Chi è andato peggio
In fondo alla classifica sono finiti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, in coppia come Bobby Solo ed Elvis Presley, con 28 punti. Serata difficile anche per Anna Pettinelli (Ditonellapiaga) e Jasmine Carrisi (Angelina Mango). Le pagelle del Quotidiano.net hanno segnalato problemi di intonazione per Paola Perego, nei panni di Sylvie Vartan, e per Vladimir Randazzo, che faceva Achille Lauro. Roberta Morise, seconda la settimana scorsa, si è fermata al quinto posto con Elodie.
In giuria, accanto a Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, il quarto giudice della serata era Ubaldo Pantani. Il pubblico a casa ha votato sui social, assegnando 5, 3 e 1 punto alle tre esibizioni preferite.
Domande frequenti
Chi ha vinto la seconda puntata di Tale e Quale Show 2026?
La seconda puntata di "Tale e Quale Show" 2026, andata in onda il 30 settembre su Rai 1, l'ha vinta Selma Ezzine nei panni di Beyoncé con "Listen", con 65 punti. Secondo Andrea Perroni (Franco Califano) con 62, terza Maddalena Corvaglia (P!nk) con 61.
Chi è arrivato ultimo a Tale e Quale Show il 30 settembre?
All'ultimo posto della seconda puntata di "Tale e Quale Show" sono arrivati Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che si esibivano in coppia nei panni di Bobby Solo ed Elvis Presley, con 28 punti. Penultima Anna Pettinelli, trasformata in Ditonellapiaga, con 29.
Quante puntate ha vinto Selma a Tale e Quale Show 2026?
Dopo due puntate Selma Ezzine ha vinto entrambe: la prima, il 23 settembre, nei panni di Raye con 69 punti, e la seconda, il 30 settembre, come Beyoncé con 65 punti. È l'unica concorrente ad aver vinto finora in questa edizione.