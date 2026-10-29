Selma ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 16, andata in onda mercoledì 28 ottobre su Rai 1. La cantante ha conquistato la serata nei panni di Dionne Warwick con «La voce del silenzio», raccogliendo 86 punti. Secondo posto per Andrea Perroni, alias Amedeo Minghi, con 82 punti. Terza Roberta Morise con Bonnie Tyler.

Selma vince come Dionne Warwick

La serata condotta da Carlo Conti ha premiato l'interpretazione di Selma, che ha scelto «La voce del silenzio» nella versione di Dionne Warwick. Con 86 punti ha preceduto di quattro lunghezze Andrea Perroni, secondo nei panni di Amedeo Minghi.

La classifica della sesta puntata

Posizione Concorrente Imitazione Punti 1 Selma Dionne Warwick 86 2 Andrea Perroni Amedeo Minghi 82 3 Roberta Morise Bonnie Tyler 73 4 Maddalena Corvaglia Fiordaliso 58 4 Vladimir Randazzo Tony Hadley 58 6 Jasmine Carrisi Elettra Lamborghini 48 7 Max Paiella Jovanotti 47 8 Flavio Insinna e Gabriele Cirilli Dracula e Morticia 45 9 Anna Pettinelli Gloria Estefan 41 10 Stefano Meloccaro Fiorello 39 11 Paola Perego Max Pezzali 37

Le esibizioni più attese

Meloccaro diventa Fiorello

Grande attesa per Stefano Meloccaro nei panni di Fiorello, annunciato dallo stesso showman a La Pennicanza. Il giornalista sportivo ha chiuso però in decima posizione, con 39 punti.

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Jasmine Carrisi diventa Elettra Lamborghini

Curiosità anche per Jasmine Carrisi, che ha imitato Elettra Lamborghini davanti alla diretta interessata, seduta in giuria. Per lei sesto posto con 48 punti.

Il duetto di Halloween

In clima Halloween, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si sono trasformati in Dracula e Morticia, chiudendo all'ottavo posto con 45 punti.

Perego ultima con Max Pezzali

Serata in salita per Paola Perego, ultima con 37 punti nei panni di Max Pezzali.

La giuria

In giuria Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, affiancati per la serata da due giudici speciali: Sergio Friscia e Andrea Delogu.

Domande frequenti

Chi ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 2026?

La sesta puntata di Tale e Quale Show 16, andata in onda il 28 ottobre 2026 su Rai 1, è stata vinta da Selma nei panni di Dionne Warwick con «La voce del silenzio». Ha totalizzato 86 punti, davanti ad Andrea Perroni, secondo come Amedeo Minghi con 82, e a Roberta Morise, terza come Bonnie Tyler.

Chi è arrivato ultimo a Tale e Quale Show il 28 ottobre?

Nella sesta puntata di Tale e Quale Show del 28 ottobre 2026 l'ultimo posto è andato a Paola Perego, che ha imitato Max Pezzali e ha raccolto 37 punti. Penultimo Stefano Meloccaro con Fiorello, 39 punti, preceduto da Anna Pettinelli con Gloria Estefan, nona con 41.