Tale e Quale Show, chi ha vinto la sesta puntata: Selma trionfa come Dionne Warwick con 86 punti. La classifica completa
Sul podio della serata del 28 ottobre anche Andrea Perroni nei panni di Amedeo Minghi e Roberta Morise come Bonnie Tyler. Ultima Paola Perego con Max Pezzali.
Selma ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 16, andata in onda mercoledì 28 ottobre su Rai 1. La cantante ha conquistato la serata nei panni di Dionne Warwick con «La voce del silenzio», raccogliendo 86 punti. Secondo posto per Andrea Perroni, alias Amedeo Minghi, con 82 punti. Terza Roberta Morise con Bonnie Tyler.
Selma vince come Dionne Warwick
La serata condotta da Carlo Conti ha premiato l'interpretazione di Selma, che ha scelto «La voce del silenzio» nella versione di Dionne Warwick. Con 86 punti ha preceduto di quattro lunghezze Andrea Perroni, secondo nei panni di Amedeo Minghi.
La classifica della sesta puntata
Posizione
Concorrente
Imitazione
Punti
1
Selma
Dionne Warwick
86
2
Andrea Perroni
Amedeo Minghi
82
3
Roberta Morise
Bonnie Tyler
73
4
Maddalena Corvaglia
Fiordaliso
58
4
Vladimir Randazzo
Tony Hadley
58
6
Jasmine Carrisi
Elettra Lamborghini
48
7
Max Paiella
Jovanotti
47
8
Flavio Insinna e Gabriele Cirilli
Dracula e Morticia
45
9
Anna Pettinelli
Gloria Estefan
41
10
Stefano Meloccaro
Fiorello
39
11
Paola Perego
Max Pezzali
37
Le esibizioni più attese
Meloccaro diventa Fiorello
Grande attesa per Stefano Meloccaro nei panni di Fiorello, annunciato dallo stesso showman a La Pennicanza. Il giornalista sportivo ha chiuso però in decima posizione, con 39 punti.
Jasmine Carrisi diventa Elettra Lamborghini
Curiosità anche per Jasmine Carrisi, che ha imitato Elettra Lamborghini davanti alla diretta interessata, seduta in giuria. Per lei sesto posto con 48 punti.
Il duetto di Halloween
In clima Halloween, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si sono trasformati in Dracula e Morticia, chiudendo all'ottavo posto con 45 punti.
Perego ultima con Max Pezzali
Serata in salita per Paola Perego, ultima con 37 punti nei panni di Max Pezzali.
La giuria
In giuria Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, affiancati per la serata da due giudici speciali: Sergio Friscia e Andrea Delogu.
Domande frequenti
Chi ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 2026?
La sesta puntata di Tale e Quale Show 16, andata in onda il 28 ottobre 2026 su Rai 1, è stata vinta da Selma nei panni di Dionne Warwick con «La voce del silenzio». Ha totalizzato 86 punti, davanti ad Andrea Perroni, secondo come Amedeo Minghi con 82, e a Roberta Morise, terza come Bonnie Tyler.
Chi è arrivato ultimo a Tale e Quale Show il 28 ottobre?
Nella sesta puntata di Tale e Quale Show del 28 ottobre 2026 l'ultimo posto è andato a Paola Perego, che ha imitato Max Pezzali e ha raccolto 37 punti. Penultimo Stefano Meloccaro con Fiorello, 39 punti, preceduto da Anna Pettinelli con Gloria Estefan, nona con 41.