Carlo Conti torna in diretta su Rai 1 con le nuove trasformazioni: Paiella prova a ripetersi con Jovanotti, Meloccaro diventa Fiorello. Per Halloween Insinna e Cirilli sono Dracula e Morticia, e in giuria Elettra Lamborghini si ritrova imitata.

Mercoledì 28 ottobre 2026, alle 21.30 su Rai 1, Carlo Conti torna in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma con la sesta puntata di Tale e Quale Show 16. Jasmine Carrisi vestirà i panni di Elettra Lamborghini, Paola Perego interpreterà Max Pezzali e Stefano Meloccaro si cimenterà con Fiorello. Giudici speciali Sergio Friscia e Andrea Delogu.

Tale e Quale Show, quando va in onda la sesta puntata

La sesta puntata di Tale e Quale Show 16 va in onda mercoledì 28 ottobre alle 21.30 su Rai 1, in diretta dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Conduce Carlo Conti. La sfida per il titolo di Campione di Tale e Quale Show 16 entra sempre più nel vivo: la corsa verso la finalissima si fa avvincente e ogni esibizione può rivelarsi decisiva per gli equilibri della classifica generale.

Le trasformazioni della sesta puntata

Ecco chi imiteranno i concorrenti:

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Concorrente Imitazione Jasmine Carrisi Elettra Lamborghini Maddalena Corvaglia Fiordaliso Roberta Morise Bonnie Tyler Paola Perego Max Pezzali Anna Pettinelli Gloria Estefan Selma Dionne Warwick Stefano Meloccaro Fiorello Max Paiella Jovanotti Andrea Perroni Amedeo Minghi Vladimir Randazzo Tony Hadley

Max Paiella, reduce dal successo della scorsa settimana, proverà a ripetersi nelle vesti di Jovanotti.

Il duetto impossibile di Halloween: Dracula e Morticia

Spazio, come sempre, ai duetti impossibili di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. In occasione di Halloween, i due daranno vita a una coppia davvero insolita: Dracula e Morticia.

La giuria e i giudici speciali

A valutare le performance saranno Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati per l'occasione da due giudici speciali: Sergio Friscia e Andrea Delogu. Tutti stileranno la propria classifica e contribuiranno al verdetto della serata.

Curiosità della puntata: Elettra Lamborghini, dal banco della giuria, giudicherà Jasmine Carrisi che la imita.

Come vota il pubblico da casa

Anche il pubblico da casa partecipa alla gara attraverso i social del programma, Instagram, Facebook e X. Alla prima performance più votata vanno 5 punti, alla seconda 3 e alla terza 1, che si aggiungono a quelli assegnati dalla giuria. Al termine della puntata sarà proclamato il vincitore e verrà aggiornata la classifica generale.

Musica dal vivo, coreografie e coach

Tutte le interpretazioni sono dal vivo, con gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e le coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo. Fondamentale il lavoro dietro le quinte, tra trucco, acconciature, costumi e preparazione artistica, per rendere ogni trasformazione il più fedele possibile all'originale.

A seguire ogni giorno i concorrenti ci sono i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all'actor coach Emanuela Aureli.

Domande frequenti

Quando va in onda Tale e Quale Show 16 questa settimana?

La sesta puntata di Tale e Quale Show 16 va in onda mercoledì 28 ottobre 2026 alle 21.30 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Conduce Carlo Conti. In giuria Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, con i giudici speciali Sergio Friscia e Andrea Delogu.

Chi imitano i concorrenti di Tale e Quale Show il 28 ottobre?

Il 28 ottobre a Tale e Quale Show Jasmine Carrisi è Elettra Lamborghini, Maddalena Corvaglia Fiordaliso, Roberta Morise Bonnie Tyler, Paola Perego Max Pezzali, Anna Pettinelli Gloria Estefan, Selma Dionne Warwick, Stefano Meloccaro Fiorello, Max Paiella Jovanotti, Andrea Perroni Amedeo Minghi e Vladimir Randazzo Tony Hadley.