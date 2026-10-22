Con 86 punti il cantante e conduttore radiofonico stacca tutti di dodici lunghezze. Sul podio Roberta Morise nei panni di Gianna Nannini e Selma come Michael Jackson, ultima Paola Perego con Cher. Su Rai 1 oltre 2,5 milioni di spettatori e il 18,4% di share.

Max Paiella vince la quinta puntata di Tale e Quale Show. Mercoledì 21 ottobre 2026 su Rai 1 il suo Charles Aznavour conquista 86 punti, dodici in più di Roberta Morise, seconda con Gianna Nannini. Terza Selma con Michael Jackson. Lo show di Carlo Conti vince anche la sfida degli ascolti con 2.511.000 spettatori e il 18,4%.

La classifica della quinta puntata

Posizione Concorrente Imitazione Punti 1 Max Paiella Charles Aznavour 86 2 Roberta Morise Gianna Nannini 74 3 Selma Michael Jackson 70 4 Andrea Perroni Luca Carboni 56 5 Flavio Insinna e Gabriele Cirilli Vittorio De Sica e Mal 54 6 Jasmine Carrisi Madame 53 7 Stefano Meloccaro Lucio Battisti 52 8 Vladimir Randazzo Samurai Jay 47 9 Maddalena Corvaglia Lady Gaga 46 10 Anna Pettinelli Freddie Mercury 43 11 Paola Perego Cher 33

Paiella, una vittoria netta

La serata ha avuto un protagonista assoluto. Con l'omaggio a Charles Aznavour, Max Paiella ha convinto la giuria e ha chiuso con 86 punti, il punteggio più alto della puntata. Nessuno è riuscito ad avvicinarlo: Roberta Morise, seconda, si è fermata a 74.

Il podio con Morise e Selma

Roberta Morise torna sul podio con Gianna Nannini, mentre Selma si conferma tra le concorrenti più costanti: dopo il secondo posto della settimana scorsa con Gloria Gaynor, stavolta è terza con Michael Jackson, a quota 70.

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Più staccato Andrea Perroni, vincitore della quarta puntata con Gino Paoli: il suo Luca Carboni vale il quarto posto con 56 punti, davanti alla coppia Insinna-Cirilli, quinta con Vittorio De Sica e Mal.

In fondo alla classifica

Serata difficile per Paola Perego, ultima con 33 punti nei panni di Cher. Appena sopra di lei Anna Pettinelli, decima con il suo Freddie Mercury, e Maddalena Corvaglia, nona con Lady Gaga.

La giuria

Al tavolo dei giudici, con Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, si sono seduti come ospiti della serata Valentina Persia e Marco Masini.

Gli ascolti

Tale e Quale Show vince la sfida della prima serata. Su Rai 1 la quinta puntata è stata seguita da 2.511.000 spettatori, con il 18,4% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Il Volo - Uno per tutti si è fermata a 1.857.000 spettatori e al 15,6%.

Domande frequenti

Chi ha vinto Tale e Quale Show il 21 ottobre 2026?

La quinta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda mercoledì 21 ottobre 2026 su Rai 1, l'ha vinta Max Paiella con l'imitazione di Charles Aznavour e 86 punti. Seconda Roberta Morise con Gianna Nannini a 74 punti, terza Selma con Michael Jackson a 70. Ultima Paola Perego con Cher, a 33 punti.

Quanti spettatori ha fatto Tale e Quale Show il 21 ottobre?

La quinta puntata di Tale e Quale Show, mercoledì 21 ottobre 2026 su Rai 1, ha raccolto 2.511.000 spettatori con il 18,4% di share, vincendo la serata. Su Canale 5 Il Volo - Uno per tutti, alla seconda puntata, si è fermato a 1.857.000 spettatori e al 15,6% di share.

Chi erano i giudici ospiti di Tale e Quale Show il 21 ottobre?

Nella quinta puntata di Tale e Quale Show del 21 ottobre 2026 i giudici ospiti erano Valentina Persia e Marco Masini, che si sono aggiunti alla giuria fissa formata da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Al loro voto si sommano i punti assegnati tra i concorrenti e il voto social.