Nella quarta puntata condotta da Carlo Conti, con Geppi Cucciari quarto giudice, Perroni conquista il primo posto con 65 punti davanti a Selma e Anna Pettinelli. In fondo alla classifica Corvaglia e Carrisi.

Andrea Perroni ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda mercoledì 14 ottobre 2026 su Rai 1, con l'imitazione di Gino Paoli e 65 punti. Sul podio Selma Ezzine, seconda con Gloria Gaynor, e Anna Pettinelli, terza con Nada. Ultima a pari merito Jasmine Carrisi, protagonista di un botta e risposta con Malgioglio.

Perroni vince con Gino Paoli

La serata condotta da Carlo Conti premia Andrea Perroni, che nei panni di Gino Paoli porta in scena il momento più romantico della puntata e chiude in testa con 65 punti.

Alle sue spalle Selma Ezzine, che con Gloria Gaynor conquista 59 punti, e Anna Pettinelli, terza con Nada a quota 57. Ai piedi del podio Paola Perego con Patty Pravo.

La classifica della quarta puntata

Andrea Perroni (Gino Paoli): 65 punti Selma Ezzine (Gloria Gaynor): 59 Anna Pettinelli (Nada): 57 Paola Perego (Patty Pravo): 51 Flavio Insinna e Gabriele Cirilli (Gilbert Bécaud e Alvaro Vitali): 47 Vladimir Randazzo (Elton John): 43 Stefano Meloccaro (Umberto Tozzi): 42 Roberta Morise (Dua Lipa) e Max Paiella (Mahmood): 39 Maddalena Corvaglia (Emma) e Jasmine Carrisi (Britney Spears): 31

Jasmine Carrisi contro Malgioglio

Il momento più acceso della serata arriva dopo l'esibizione di Jasmine Carrisi nei panni di Britney Spears. Cristiano Malgioglio critica l'imitazione, giudicandola lontana dall'originale, e la concorrente gli risponde a tono, ribaltando la critica sull'aspetto del giudice.

Malgioglio si conferma il mattatore della giuria: severo anche con Max Paiella, nei panni di Mahmood, ed Elton John di Vladimir Randazzo, e protagonista di un battibecco con Alessandro Siani.

Insinna e Cirilli, dalla vittoria al quinto posto

Dopo il successo della settimana scorsa con Totò e Charlie Chaplin, la coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli prova il colpo con un mash-up tra Gilbert Bécaud e Alvaro Vitali, il momento più insolito della serata. Il voto li colloca al quinto posto con 47 punti.

La giuria e Geppi Cucciari

In giuria Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, con Geppi Cucciari nel ruolo di quarto giudice della serata.

Domande frequenti

Chi ha vinto la puntata di Tale e Quale Show del 14 ottobre?

La quarta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda mercoledì 14 ottobre 2026 su Rai 1, l'ha vinta Andrea Perroni con l'imitazione di Gino Paoli e 65 punti. Secondo posto per Selma Ezzine con Gloria Gaynor (59 punti), terzo per Anna Pettinelli con Nada (57 punti).

Cosa è successo tra Jasmine Carrisi e Malgioglio a Tale e Quale Show?

Nella puntata di Tale e Quale Show del 14 ottobre 2026 Cristiano Malgioglio ha criticato l'imitazione di Britney Spears proposta da Jasmine Carrisi, giudicandola lontana dall'originale. La concorrente ha risposto a tono al giudice. Carrisi ha chiuso la serata all'ultimo posto, a pari merito con Maddalena Corvaglia, con 31 punti.

Chi è ultimo nella classifica di Tale e Quale Show del 14 ottobre?

Nella quarta puntata di Tale e Quale Show, il 14 ottobre 2026, l'ultimo posto è condiviso da Maddalena Corvaglia, nei panni di Emma, e Jasmine Carrisi, nei panni di Britney Spears, entrambe con 31 punti. Appena sopra, a 39 punti, Roberta Morise con Dua Lipa e Max Paiella con Mahmood.