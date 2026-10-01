Fuori oggi la title track del decimo disco in studio. Nel 2027 Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald suonano a Este, Roma e Lucca.

I Take That hanno annunciato il loro decimo album in studio. Si intitola "Dreamers" ed esce il 20 novembre 2026. Da oggi è disponibile la title track, mentre nel disco ci saranno anche i singoli già usciti "You're A Superstar", "Sweet July" e "Feel My Love", quest'ultimo con Michael Patrick Kelly. La prossima estate la band porterà il nuovo album in tour in tutta Europa, con tre date in Italia.

Un album tra pop, disco e house

"Dreamers" arriva alla fine di un anno intenso per Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald, tra il documentario Netflix arrivato al primo posto della classifica della piattaforma e il "Circus tour" di quest'estate, che ha portato oltre 700.000 fan nei loro concerti nel Regno Unito e in Irlanda.

Per questo disco la band ha scelto di aprirsi, lavorando con vecchi e nuovi amici e puntando su ciò che da sempre la caratterizza: le armonie, la cura della musica e la voglia di evolversi. Il risultato è un album brillante ed energico, pieno di canzoni pop e influenzato da disco, house e pop classico.

Il disco si apre con "Wonderkids", un brano diretto e ironico che racconta il percorso della band, con un'impostazione che richiama classici come "Patience" e "Back for Good". In chiusura c'è "Masterpiece", scritta con Tom Odell e costruita su più strati di pianoforte.

«Quando abbiamo iniziato a realizzare questo album, il nostro decimo come band, non avevamo intenzione di scrivere qualcosa che riflettesse sulla nostra carriera insieme», hanno spiegato Gary, Mark e Howard. «Tuttavia, in un anno che è già stato incredibile per noi, quando abbiamo iniziato a condividere musica e idee, è emerso che avevamo raccolto il meglio di ciò che avevamo imparato come Take That e lo avevamo riversato in queste canzoni. Siamo davvero felici e orgogliosi di ciò che abbiamo creato e non vediamo l'ora che tutti possano ascoltarlo.»

La tracklist di "Dreamers"

Wonderkids You're A Superstar Best Heartbreak Sweet July Higher Who Do You Think You Are Dreamers Feel My Love Change of Season My Love Is Yours Saint Masterpiece

Nell'estate 2027 i Take That partono con il Dreamers Tour: 31 concerti in 31 città di 16 Paesi, tra festival, spazi all'aperto e alcuni dei locali più famosi d'Europa. La prima data è il 3 giugno in Svizzera, l'ultima il 23 luglio in Germania. In scaletta i brani di "Dreamers" e i grandi successi della band.

In Italia sono previsti tre concerti:

Data Città Location 18 luglio 2027 Este Castello Carrarese 19 luglio 2027 Roma Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 20 luglio 2027 Lucca Lucca Summer Festival

I biglietti sono in vendita dal 4 settembre.

La storia dei Take That

Nati nel 1989 come gruppo di cinque elementi, i Take That hanno venduto oltre 45 milioni di dischi nel mondo e conquistato 12 numeri uno nel Regno Unito. Dopo l'uscita di Robbie Williams la band si sciolse nel 1996, per tornare nel 2005 con The Ultimate Tour. Nel 2011 Williams rientrò per "Progress", l'album più venduto più velocemente del XXI secolo in Gran Bretagna. Dopo le uscite di Williams e Jason Orange, il trio ha pubblicato "III" e "Wonderland" (2017), poi la raccolta "Odyssey" (2018) e "This Life" (2023), il loro nono album al primo posto.

Domande frequenti

Quando esce il nuovo album dei Take That?

"Dreamers", il decimo album in studio dei Take That, esce il 20 novembre 2026. Contiene 12 brani, tra cui la title track e i singoli "You're A Superstar", "Sweet July" e "Feel My Love", realizzato con Michael Patrick Kelly. In chiusura c'è "Masterpiece", scritta con Tom Odell.

Quando suonano i Take That in Italia nel 2027?

I Take That suonano in Italia con il Dreamers Tour il 18 luglio 2027 al Castello Carrarese di Este, il 19 luglio alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 20 luglio al Lucca Summer Festival. I biglietti sono in vendita dal 4 settembre.

Chi sono i Take That oggi?

Oggi i Take That sono un trio formato da Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen. La band è nata nel 1989 con cinque elementi; Robbie Williams e Jason Orange non fanno più parte del gruppo. In carriera hanno venduto oltre 45 milioni di dischi nel mondo.