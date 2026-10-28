Gasolio, nuovo taglio delle accise fino al 7 novembre 2026: 4,9 centesimi in meno al litro. Quanto si risparmia sul pieno
Undici giorni di sconto alla pompa per chi guida un'auto diesel. Per chi fa il pieno di benzina, invece, nessuna novità: il decreto riguarda solo il gasolio.
Buone notizie per chi guida un'auto diesel: dal 28 ottobre al 7 novembre 2026 il gasolio costa circa 4,9 centesimi in meno al litro, grazie a un nuovo taglio delle accise deciso dal Governo. Lo sconto vale 4 centesimi più IVA. Chi fa rifornimento di benzina resta invece escluso.
Quanto dura lo sconto
Il taglio è in vigore dal 28 ottobre al 7 novembre 2026: undici giorni in cui il prezzo del gasolio alla pompa scende di circa 4,9 centesimi al litro.
Quanto si risparmia davvero
Lo sconto preciso è di 4,88 centesimi al litro, IVA compresa. In pratica:
Pieno di gasolio
Risparmio
40 litri (utilitaria)
circa 1,95 euro
50 litri (berlina media)
circa 2,44 euro
70 litri (SUV o furgone)
circa 3,40 euro
Chi fa due pieni a settimana, nel periodo dello sconto, può risparmiare tra i 6 e i 10 euro in tutto.
E la benzina?
Il nuovo taglio riguarda soltanto il gasolio. Chi guida un'auto a benzina non ha alcuno sconto alla pompa.
Come funziona
Lo sconto arriva con un decreto dei ministeri dell'Economia e dell'Ambiente ed è finanziato con le entrate IVA in più incassate a settembre per l'aumento dei prezzi dei carburanti: 38,7 milioni di euro restituiti agli automobilisti sotto forma di accise più basse sul diesel.
Il consiglio: fare il pieno entro il 7 novembre
Per chi ha un'auto diesel conviene programmare i rifornimenti entro sabato 7 novembre, ultimo giorno dello sconto, salvo proroghe.
Domande frequenti
Quanto costa in meno il gasolio fino al 7 novembre 2026?
Fino al 7 novembre 2026 il gasolio costa circa 4,9 centesimi in meno al litro, per la precisione 4,88 centesimi IVA compresa. Lo sconto, in vigore dal 28 ottobre, deriva dal taglio delle accise deciso dal Governo e vale solo per il diesel. Su un pieno da 50 litri il risparmio è di circa 2,44 euro.
Il taglio delle accise vale anche per la benzina?
No. Il nuovo taglio delle accise in vigore dal 28 ottobre al 7 novembre 2026 riguarda solo il gasolio. Chi fa rifornimento di benzina paga il prezzo pieno. Lo sconto sul diesel è finanziato con il maggior gettito IVA di settembre, per un valore complessivo di 38,7 milioni di euro.