Chi cerca una SUV per la settimana in città e il weekend in montagna ha oggi più scelta che mai. Tra le medie a trazione integrale ci sono la GWM H7, la Toyota RAV4, la Dacia Bigster 4x4, la Jaecoo 7 e la Jeep Compass. Ognuna risponde a un'esigenza diversa, con prezzi da 29.900 a oltre 53.000 euro.

Se il budget conta più di tutto: Dacia Bigster 4x4

La Bigster è la porta d'ingresso al mondo 4x4. Con il 1.2 mild hybrid da 154 CV e la trazione integrale parte da 29.900 euro. È la scelta di chi vuole arrivare alla baita con la neve o percorrere la strada bianca verso l'agriturismo senza spendere troppo. Non ci sono versioni plug-in.

Se vuoi stile e potenza: GWM H7

La H7 è per chi si innamora del look da fuoristrada classico: forme squadrate, portellone che si apre di lato, uno zainetto sul retro al posto della ruota di scorta. La versione 2.0T benzina 4WD da 215 CV costa 39.500 euro e ha il differenziale posteriore bloccabile, utile quando una ruota perde aderenza, e traina fino a 2.300 kg, abbastanza per barca o roulotte.

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Chi vuole il massimo sceglie la plug-in Hi4: 435 CV, trazione integrale e 129 km in elettrico a 46.000 euro, meno di tutte le plug-in integrali di questo confronto.

Se vuoi andare al lavoro senza benzina: le plug-in

Per chi ha una presa in garage o in ufficio, le plug-in permettono di fare i tragitti quotidiani in elettrico e partire per il weekend senza pensieri di autonomia.

GWM H7 Plug-in Hi2 : circa 150 km in elettrico, trazione anteriore, da 41.490 euro.

: circa 150 km in elettrico, trazione anteriore, da 41.490 euro. Toyota RAV4 plug-in AWD-i : oltre 130 km in elettrico e trazione integrale, da 53.700 euro.

: oltre 130 km in elettrico e trazione integrale, da 53.700 euro. Jaecoo 7 SHS-P : circa 90 km in elettrico, trazione anteriore, da 38.900 euro.

: circa 90 km in elettrico, trazione anteriore, da 38.900 euro. Jeep Compass plug-in: circa 90 km in elettrico, trazione anteriore, da 45.900 euro.

Se vuoi il marchio di tradizione: Toyota RAV4 e Jeep Compass

La RAV4 è da anni una delle SUV ibride più diffuse e porta con sé la tranquillità di una rete di assistenza capillare. La full hybrid parte da 45.200 euro e con la trazione integrale AWD-i costa 2.500 euro in più.

La Compass ha il marchio più legato all'avventura, ma nella nuova generazione la trazione integrale 4xe è riservata alla versione elettrica. Le ibride, da 40.900 euro, sono a trazione anteriore: vanno bene per chi ama lo stile Jeep e resta sull'asfalto.

Se cerchi un'alternativa cinese: Jaecoo 7

La Jaecoo 7 ha uno stile robusto e prezzi aggressivi. L'integrale c'è sulla 1.6 benzina da 147 CV in allestimento Exclusive AWD, a 37.900 euro. Chi preferisce l'ibrido trova la full hybrid da 224 CV a 33.900 euro.

Se l'avventura è vera: i fuoristrada puri

Mulattiere, guadi e pendenze forti chiedono un'altra categoria. GWM propone la Tank 300, con telaio a longheroni, bloccaggi e marce ridotte, da 46.500 euro con il diesel. Più in alto ci sono le icone del fuoristrada come Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser e Jeep Wrangler, con listini di fascia superiore.

Domande frequenti

Qual è la SUV a trazione integrale più economica?

Tra le SUV medie a trazione integrale la più economica è la Dacia Bigster 4x4, con il 1.2 mild hybrid da 154 CV a partire da 29.900 euro. Seguono la Jaecoo 7 Exclusive AWD da 37.900 euro e la GWM H7 2.0T 4WD da 39.500 euro, che offre anche il differenziale posteriore bloccabile.

Quale SUV plug-in a trazione integrale costa meno?

Tra le SUV medie plug-in a trazione integrale la meno costosa è la GWM H7 Plug-in Hi4, a 46.000 euro con 435 CV e 129 km di autonomia elettrica. La Toyota RAV4 plug-in AWD-i parte da 53.700 euro con 309 CV. Jaecoo 7 e Jeep Compass plug-in sono a trazione anteriore.