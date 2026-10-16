Le proteste di autotrasportatori e agricoltori contro il caro gasolio rallentano la merce diretta alla grande distribuzione. In Puglia i primi reparti vuoti, in Calabria e Sicilia i camion restano fermi fino al 20 ottobre. A rischio soprattutto i prodotti freschi.

Le proteste contro il caro gasolio arrivano sugli scaffali. In Puglia alcuni supermercati del Foggiano non ricevono la merce da martedì, e in Calabria e Sicilia da venerdì 16 ottobre 2026 i camion restano fermi per cinque giorni. I prodotti più esposti sono quelli freschi: latte, latticini, frutta, verdura, carne e pane.

Cosa sta succedendo

Al Sud si sommano due proteste. In Calabria Fedralog, la federazione regionale della logistica, ha fermato i mezzi delle imprese aderenti per 120 ore, dalla mezzanotte di venerdì 16 ottobre alla mezzanotte di martedì 20. In Sicilia il Comitato trasporto siciliano ha proclamato un fermo della stessa durata, con alcune iniziative che potrebbero arrivare fino al 22 ottobre.

In Puglia da giorni autotrasportatori e agricoltori manifestano sulle strade, dal Gargano al casello di Poggio Imperiale. Proteste anche in Campania, ai caselli di Nola e Caianello, e in Basilicata lungo la statale Jonica.

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Gli scaffali vuoti in Puglia

Le prime difficoltà riguardano il Foggiano. Confesercenti Puglia segnala che alcune catene della provincia di Foggia faticano a ricevere le consegne regolari di diversi prodotti alimentari, anche se mancano ancora dati dettagliati. A San Severo un supermercato è rimasto quasi senza carne, pane e prodotti da forno, dopo che il camion con la merce attesa martedì è rimasto bloccato per circa tre giorni.

Sui social circolano foto di reparti sguarniti in diversi punti vendita della regione. Le segnalazioni però non bastano a misurare quanto sia esteso il problema.

Calabria e Sicilia, i camion restano nei piazzali

In Calabria i prodotti più a rischio sono latte fresco, latticini, frutta, verdura e alimenti refrigerati, soprattutto nei punti vendita con scorte limitate. Quanti supermercati resteranno senza merce dipende dalle adesioni al fermo, dalle scorte disponibili e dalle soluzioni alternative trovate dalla distribuzione.

In Sicilia i camion restano fermi nei piazzali e nei porti dell'isola. Si ferma anche lo scarico dell'ortofrutta arrivata via mare e destinata alla grande distribuzione. Il rischio, per ora, è quello di ritardi nei rifornimenti: nessuno è in grado di prevedere scaffali vuoti diffusi.

Perché protestano i camionisti

Al centro c'è il prezzo del gasolio. Il 15 ottobre il diesel per autotrazione costava in media 2,254 euro al litro, secondo l'osservatorio del ministero delle Imprese. In Sicilia i camionisti stimano perdite tra 700 e 900 euro al giorno per ogni mezzo. In Calabria, secondo Fedralog, da marzo ogni camion spende in media circa 2mila euro in più di carburante.

Il Comitato trasporto siciliano avverte che l'aumento dei costi di trasporto e delle materie prime rischia di scaricarsi sul prezzo della spesa, con un effetto domino fino al consumatore.

Il governo e il tavolo del 27 ottobre

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato le associazioni dell'autotrasporto per il 27 ottobre, ma la convocazione non ha fermato le proteste. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha ricordato sui social che manifestare è lecito, mentre impedire la distribuzione dei prodotti è reato. Ha anche avvertito che molta merce ferma sui camion rischia di diventare inutilizzabile.

Quanto dureranno i disagi

Il fermo in Calabria e Sicilia finisce martedì 20 ottobre. Anche quando le strade torneranno libere, servirà tempo per smaltire gli arretrati nei magazzini e riportare la merce nei punti vendita. Le scorte attutiscono il colpo, ma solo per qualche giorno.

Domande frequenti

Perché mancano prodotti nei supermercati del Sud?

Nei supermercati del Sud mancano alcuni prodotti per le proteste di autotrasportatori e agricoltori contro il caro gasolio. In Calabria e Sicilia i camion sono fermi dal 16 al 20 ottobre 2026, in Puglia i blocchi stradali rallentano le consegne. Nel Foggiano alcuni punti vendita hanno già reparti di carne e pane vuoti.

Quali prodotti rischiano di mancare nei supermercati?

I prodotti più a rischio sono quelli freschi e deperibili, che hanno bisogno di consegne frequenti: latte fresco, latticini, frutta, verdura, carne, pane e alimenti refrigerati. In Sicilia è fermo anche lo scarico dell'ortofrutta arrivata via mare. I prodotti a lunga conservazione risentono meno dei ritardi.

Fino a quando dura il fermo degli autotrasportatori?

Il fermo degli autotrasportatori in Calabria e Sicilia dura 120 ore, dalla mezzanotte di venerdì 16 ottobre 2026 alla mezzanotte di martedì 20 ottobre. In Sicilia alcune iniziative potrebbero proseguire fino al 22 ottobre. Il ministero dei Trasporti ha convocato le associazioni di categoria per il 27 ottobre.

Quanto costa il gasolio in Italia?

Secondo l'osservatorio dei prezzi del ministero delle Imprese, il 15 ottobre 2026 il gasolio per autotrazione costava in media 2,254 euro al litro. È il rincaro alla base delle proteste degli autotrasportatori: in Sicilia i camionisti stimano perdite tra 700 e 900 euro al giorno per ogni mezzo pesante.