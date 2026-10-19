Autotrasportatori e agricoltori in presidio da giorni in Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Campania. Il gasolio sfiora i 2,30 euro al litro, mancano frutta e verdura fresche, in Sicilia gli autobus rischiano tagli. Martedì 20 ottobre l'incontro al ministero.

Distributori con il cartello "carburante esaurito", code ai pochi impianti aperti e scaffali di frutta e verdura sempre più vuoti. Il Sud Italia vive giorni difficili per la protesta di autotrasportatori e agricoltori contro il caro gasolio, salito vicino ai 2,30 euro al litro. Martedì 20 ottobre il ministro Matteo Salvini incontra i rappresentanti dei camionisti a Milano.

Perché protestano camionisti e agricoltori

Al centro della mobilitazione c'è il prezzo del gasolio. La media nazionale si è avvicinata ai 2,30 euro al litro e, secondo il Codacons, l'aumento sfiora il 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli operatori parlano di oltre 50 centesimi in più al litro, dopo la fine dello sconto sulle accise.

Per chi trasporta merci e per chi lavora la terra il gasolio è la voce di spesa principale: alimenta i camion, i trattori e le macchine agricole, e porta i prodotti verso frantoi, mercati e supermercati. Gli olivicoltori, in piena raccolta, si trovano a fare i conti con costi in salita e prezzi dell'olio in calo.

Pubblicità

Le associazioni di categoria chiedono un sostegno economico immediato. Unatras ricorda che 440 milioni di euro promessi a maggio non sono ancora arrivati alle imprese, mentre Conftrasporto chiede nuove risorse visto che il prezzo del gasolio ha continuato a salire. Il presidente di Conftrasporto, Pasquale Russo, ha spiegato che i blocchi sono nati in modo spontaneo, fuori dalle sigle nazionali, che ora minacciano un fermo nazionale se il governo non darà risposte.

Il blocco della raffineria di Taranto

A peggiorare la situazione si è aggiunta una seconda vertenza. Dal 12 ottobre i lavoratori dell'ex Ilva, in protesta contro la chiusura dell'area a caldo, hanno ostacolato l'ingresso e l'uscita delle autocisterne dalla raffineria Eni di Taranto, che rifornisce Puglia, Basilicata e Calabria.

Il 15 ottobre Eni ha comunicato che in Puglia 150 dei circa 300 distributori Enilive erano rimasti senza benzina o gasolio. I lavoratori hanno poi sospeso i blocchi, ma il ritorno alla normalità nei distributori richiede giorni: le cisterne devono ripartire e riempire la rete un impianto alla volta.

Regione per regione

Puglia. Il cuore della protesta è il Foggiano, con presidi a Cerignola, San Severo e lungo la statale 16, e blocchi ai caselli della A14. Molti distributori sono a secco a Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e nel Salento. All'aeroporto di Bari ad alcuni passeggeri è stato chiesto di viaggiare con meno bagaglio per ridurre il peso dei voli.

Calabria. La Federazione regionale della logistica ha organizzato un fermo fino alla mezzanotte del 20 ottobre, con presidi in una quindicina di punti: porto di Gioia Tauro, area dell'aeroporto di Lamezia Terme e svincoli della A2. Domenica 18 ottobre è stato bloccato per qualche tempo lo svincolo di Falerna. Il Cosentino è tra le zone con più distributori vuoti.

Sicilia. Il Comitato trasporto siciliano, coordinato da Salvatore Bella, ha scelto un'altra strada: niente blocchi stradali, camion fermi nei piazzali e semirimorchi lasciati nei porti, con lo stop fino al 20 ottobre. A Palermo si sono formate code ai distributori più economici.

Basilicata. Mezzi pesanti in presidio sulla statale Jonica, distributori con il cartello di serbatoi vuoti a Potenza e polizia a gestire il traffico vicino ad alcuni impianti di Matera.

Campania. Presidi di camionisti e agricoltori ai caselli autostradali, tra cui quello di Nola.

Supermercati: mancano i prodotti freschi

Il problema più visibile per le famiglie riguarda i supermercati. A scarseggiare sono soprattutto frutta, verdura e prodotti freschi, che arrivano ogni giorno e non possono aspettare. Le difficoltà più evidenti si registrano nel Foggiano, tra Cerignola e San Severo. Segnalazioni arrivano anche da Basilicata e Calabria.

Spesso la merce c'è nei magazzini e manca sugli scaffali, perché i camion non partono o non hanno il pieno. Il blocco delle consegne pesa anche sulle aziende agricole, che rischiano di perdere raccolti e prodotti deperibili. In Sicilia il comitato dei trasportatori punta a fermare l'effetto domino dei rincari che, a catena, finiscono sul carrello della spesa.

In Sicilia a rischio gli autobus

Anche il trasporto pubblico comincia a sentire gli effetti. Antonio Graffagnini, presidente di Anav Sicilia, ha spiegato che venerdì alcune consegne di carburante ai depositi sono saltate e le riserve sono vicine al limite. Senza nuovi rifornimenti tra il 19 e il 20 ottobre, le aziende potrebbero ridurre in modo drastico le corse, concentrando il gasolio rimasto sulle linee essenziali nelle ore di punta, a danno di studenti e lavoratori.

La risposta del governo

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha anticipato a martedì 20 ottobre, alle 15 a Milano, l'incontro con i rappresentanti degli autotrasportatori. Al tavolo ci saranno il viceministro Edoardo Rixi e le sigle autonome di Calabria, Sicilia e Puglia.

Resta in calendario anche il tavolo del ministero con le associazioni di categoria del 27 ottobre, lo stesso giorno in cui a Palazzo Chigi sono convocati i sindacati dell'ex Ilva. Fedralog ha fatto sapere che l'incontro con Salvini è un segnale, ma per ora il calendario delle proteste non cambia: tutto dipenderà da quello che uscirà dal vertice.

Domande frequenti

Perché al Sud mancano carburante e alimenti?

Al Sud mancano carburante e alimenti freschi per la protesta di autotrasportatori e agricoltori contro il caro gasolio, salito vicino ai 2,30 euro al litro. Presidi e fermi dei camion in Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Campania rallentano le consegne. In Puglia ha pesato anche il blocco delle autocisterne alla raffineria Eni di Taranto.

Quali regioni sono coinvolte dalla protesta dei tir?

La protesta di autotrasportatori e agricoltori contro il caro gasolio coinvolge Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Campania. In Puglia il centro è il Foggiano, in Calabria ci sono presidi in una quindicina di punti, in Sicilia i camion restano fermi nei piazzali. Distributori a secco soprattutto in Puglia, Basilicata e Calabria.

Quando finisce lo sciopero degli autotrasportatori al Sud?

In Calabria e in Sicilia il fermo degli autotrasportatori è previsto fino al 20 ottobre 2026. Lo stesso giorno, alle 15 a Milano, il ministro Matteo Salvini incontra i rappresentanti dei camionisti. Gli organizzatori fanno sapere che la prosecuzione delle proteste dipenderà dall'esito del vertice.

Quanto costa il gasolio oggi in Italia?

A metà ottobre 2026 il prezzo medio del gasolio in Italia si è avvicinato ai 2,30 euro al litro, secondo i dati del ministero delle Imprese. Il Codacons stima un aumento di quasi il 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il rincaro è alla base della protesta di camionisti e agricoltori al Sud.