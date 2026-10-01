Cerimonia questa mattina nel centro Rai di Roma. È il primo studio costruito da zero dall'azienda dal 1990 e accende le luci con Milly Carlucci.

Da oggi a Roma c'è uno studio che porta il nome di Pippo Baudo. Questa mattina, nel centro di produzione Rai di Saxa Rubra, l'azienda ha intitolato al conduttore scomparso il 16 agosto 2025 il suo nuovo studio televisivo. Il debutto sarà sabato 3 ottobre, con la prima puntata della nuova edizione di "Ballando con le stelle" su Rai 1.

La cerimonia

Alla cerimonia erano presenti i consiglieri di amministrazione Rai Roberto Natale, Alessandro Di Majo, Simona Agnes e Federica Frangi, insieme a Dina Minna, storica assistente di Baudo, e al cappellano Giuseppe Falabella. Sulla facciata dell'edificio una personalizzazione permanente ricorda il conduttore.

L'amministratore delegato Giampaolo Rossi ha reso omaggio a Baudo, che «con il suo talento, la sua autorevolezza e una capacità unica di interpretare il sentimento della Nazione» ha «accompagnato generazioni di italiani», trasformando la televisione «in uno spazio di incontro, condivisione e crescita culturale».

Il primo studio nuovo dal 1990

Lo studio Pippo Baudo fa parte dei primi studi costruiti ex novo dalla Rai dal 1990. Il nuovo edificio usa impianti fotovoltaici e sistemi di illuminazione a LED ottimizzati per ridurre i consumi. Secondo Rossi, segna anche un cambio di ruolo per Saxa Rubra, storicamente legato all'informazione e ai telegiornali, che diventa un polo capace di ospitare anche i grandi programmi di intrattenimento.

Il primo a usarlo sarà proprio "Ballando con le stelle", che con Milly Carlucci lascia il vecchio studio per la nuova casa.

Dopo Carrà e Frizzi, il "pantheon" della Rai

Non è il primo omaggio di questo tipo. La Rai aveva già intitolato a Raffaella Carrà gli storici studi di via Teulada e a Fabrizio Frizzi il centro di produzione Dear sulla Nomentana. Con Baudo si aggiunge un altro nome a questa galleria di volti che hanno fatto la storia della televisione italiana.

Chi era Pippo Baudo

Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, Pippo Baudo è stato per oltre sessant'anni il volto più riconoscibile della televisione italiana. Ha condotto 13 edizioni del Festival di Sanremo tra il 1968 e il 2008, un record, e programmi come "Settevoci", "Canzonissima", "Domenica in" e "Fantastico". È morto a Roma il 16 agosto 2025, a 89 anni.

Domande frequenti

Dove si trova lo studio Pippo Baudo?

Lo studio Pippo Baudo si trova nel centro di produzione Rai di Saxa Rubra, a Roma. È stato intitolato al conduttore il 1° ottobre 2026 ed è il primo studio costruito da zero dalla Rai dal 1990. Il primo programma a usarlo è "Ballando con le stelle".

Quale programma va in onda dallo studio Pippo Baudo?

Il primo programma trasmesso dallo studio Pippo Baudo è "Ballando con le stelle" con Milly Carlucci, al via sabato 3 ottobre 2026 su Rai 1. Lo studio è pensato per ospitare grandi produzioni di intrattenimento.

Quanti Festival di Sanremo ha condotto Pippo Baudo?

Pippo Baudo ha condotto 13 edizioni del Festival di Sanremo, tra il 1968 e il 2008, più di qualsiasi altro presentatore. È morto a Roma il 16 agosto 2025, a 89 anni.