Settimana positiva per Storie Italiane. Dal 5 al 9 ottobre 2026 il programma di Eleonora Daniele su Rai 1 ha superato ogni giorno i 620 mila spettatori nella prima parte, con un picco di share del 19,07% martedì. Giovedì il dato più alto della settimana: 798 mila nella prima parte e 800 mila nella seconda.

Gli ascolti di Storie Italiane giorno per giorno

Giorno Prima parte Seconda parte Lunedì 5 ottobre 627.000 (17,12%) 655.000 (14,66%) Martedì 6 ottobre 690.000 (19,07%) 704.000 (16,14%) Mercoledì 7 ottobre 651.000 (17,2%) 663.000 (14,4%) Giovedì 8 ottobre 798.000 (18,6%) 800.000 (16,0%) Venerdì 9 ottobre 711.000 (18,7%) 778.000 (16,2%)

Martedì il picco di share, giovedì quello di pubblico

La settimana si apre lunedì con 627 mila spettatori e il 17,12% nella prima parte. Già martedì il programma sale a 690 mila e tocca il 19,07%, la quota più alta dei cinque giorni.

Giovedì 8 ottobre arriva la puntata più vista: 798 mila spettatori e il 18,6% nella prima parte, 800 mila e il 16,0% nella seconda. Venerdì Storie Italiane chiude con 711 mila e il 18,7%, e con 778 mila nella seconda parte.

La media della settimana

Facendo la media dei cinque giorni, la prima parte di Storie Italiane ha raccolto circa 695 mila spettatori con il 18,1% di share. La seconda parte sale a 720 mila spettatori di media, con il 15,5%.

Da lunedì a venerdì la seconda parte ha avuto ogni giorno più spettatori della prima. Tra l'inizio e la fine della settimana il pubblico della prima parte è cresciuto di oltre 80 mila persone, quello della seconda di oltre 120 mila.

Eleonora Daniele, una presenza fedele per il pubblico di Rai 1

I numeri raccontano un rapporto solido tra Eleonora Daniele e il suo pubblico. Ogni mattina la conduttrice accompagna gli spettatori tra cronaca, attualità e storie di persone comuni, con uno stile partecipe e attento.

È una fedeltà che si vede nella tenuta degli ascolti: nella seconda parte il pubblico aumenta ogni giorno rispetto alla prima, e la settimana si chiude con il pubblico più ampio di quello da cui era partita.

Domande frequenti

Quanto ha fatto Storie Italiane di ascolti dal 5 al 9 ottobre 2026?

Dal 5 al 9 ottobre 2026 Storie Italiane su Rai 1 ha raccolto di media circa 695 mila spettatori e il 18,1% nella prima parte, 720 mila e il 15,5% nella seconda. Il programma condotto da Eleonora Daniele ha chiuso la settimana in crescita.

Qual è stato il giorno migliore di Storie Italiane nella settimana?

Il giorno più visto è stato giovedì 8 ottobre 2026, con 798 mila spettatori e il 18,6% nella prima parte e 800 mila con il 16,0% nella seconda. Lo share più alto è arrivato invece martedì 6 ottobre, con il 19,07% nella prima parte.

Chi conduce Storie Italiane?

Storie Italiane è condotto da Eleonora Daniele e va in onda dal lunedì al venerdì nella mattina di Rai 1. Il programma racconta cronaca, attualità e storie di persone comuni. Nella settimana dal 5 al 9 ottobre 2026 ha sfiorato il 19% di share.

Dove si può rivedere Storie Italiane?

Le puntate di Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, si possono rivedere on demand su RaiPlay. Sulla piattaforma il programma si può seguire anche in diretta streaming durante la messa in onda della mattina.