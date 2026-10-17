Storie Italiane chiude la settimana dal 12 al 16 ottobre 2026 in crescita rispetto alla precedente. La prima parte ha una media di circa 720 mila spettatori con il 18,5% di share, la seconda sfiora gli 800 mila con il 17,3%. Il picco di share arriva martedì con il 20,4%, quello di pubblico giovedì con 857 mila spettatori.

Gli ascolti di Storie Italiane giorno per giorno

Giorno Prima parte Seconda parte Lunedì 12 ottobre 761.000 (19,1%) 830.000 (17,6%) Martedì 13 ottobre 775.000 (20,4%) 830.000 (18,3%) Mercoledì 14 ottobre 687.000 (17,4%) 775.000 (16,9%) Giovedì 15 ottobre 684.000 (18,0%) 857.000 (18,4%) Venerdì 16 ottobre 691.000 (17,7%) 700.000 (15,3%)

Martedì sopra il 20%, giovedì il record di pubblico

La giornata migliore per la prima parte è martedì 13 ottobre: 775 mila spettatori e il 20,4% di share, l'unico dato della settimana sopra il 20%. Lunedì e martedì la seconda parte arriva a 830 mila spettatori.

Il record di pubblico è di giovedì 15 ottobre, quando la seconda parte raggiunge 857 mila spettatori e il 18,4%. È la puntata in cui Eleonora Daniele ha ospitato Salvo Sottile, arrivato a Storie Italiane per lanciare la serata di Ore 14 Sera su Rai 2 dedicata al caso Garlasco.

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Venerdì è il giorno più debole, con la seconda parte a 700 mila spettatori e il 15,3%.

La media della settimana e il confronto

Nella media dei cinque giorni la prima parte raccoglie circa 720 mila spettatori con il 18,5% di share, la seconda circa 798 mila con il 17,3%.

Rispetto alla settimana dal 5 al 9 ottobre, chiusa a circa 695 mila spettatori e 18,1% per la prima parte e 720 mila e 15,5% per la seconda, il programma cresce in tutte e due le fasce. Il passo avanti più netto è nella seconda parte: quasi 80 mila spettatori in più e circa due punti di share.

Domande frequenti

Come sono andati gli ascolti di Storie Italiane dal 12 al 16 ottobre 2026?

Nella settimana dal 12 al 16 ottobre 2026 Storie Italiane ha registrato in media circa 720 mila spettatori e il 18,5% di share nella prima parte, circa 798 mila e il 17,3% nella seconda. Rispetto alla settimana precedente il programma di Eleonora Daniele è cresciuto in entrambe le fasce.

Qual è stato il giorno migliore di Storie Italiane?

Per share il giorno migliore è martedì 13 ottobre 2026, con la prima parte al 20,4% e 775 mila spettatori. Per pubblico il record è di giovedì 15 ottobre, quando la seconda parte ha raggiunto 857 mila spettatori e il 18,4%, nella puntata con ospite Salvo Sottile.

Dove rivedere Storie Italiane?

Storie Italiane va in onda dal lunedì al venerdì alle 9.50 su Rai 1, condotto da Eleonora Daniele. Le puntate si possono seguire in diretta streaming e rivedere on demand su RaiPlay. Dal 26 ottobre 2026 arriva anche Storie di sera, lo spin-off in seconda serata su Rai 1.