Sabato 17 ottobre su Rai 2 il rotocalco del pomeriggio è tornato con uno studio rinnovato e un taglio più vicino all'attualità. Due lunghe interviste, il dibattito sulle aggressioni a Roma e uno spazio dedicato a Ballando con le stelle.

Storie al bivio weekend è tornato sabato 17 ottobre 2026 alle 15.30 su Rai 2 con la prima puntata della nuova stagione. Monica Setta, ideatrice e conduttrice, ha aperto con le interviste a Francesca Pascale e Floriana Secondi. In scaletta anche il dibattito sulle aggressioni della minicar a Roma e uno spazio dedicato a Ballando con le stelle.

Uno studio nuovo e più attualità

La nuova stagione si presenta con uno studio tutto nuovo e una scenografia inedita. Cambia anche il passo del programma, che si avvicina di più ai fatti della settimana senza rinunciare alla sua cifra: le storie personali, le scelte e i momenti decisivi della vita dei protagonisti.

Il programma va in onda il sabato pomeriggio dalle 15.30 su Rai 2 e si può seguire anche in diretta e on demand su RaiPlay. Nei fine settimana Setta è anche su Rai 1, alla conduzione di Unomattina in famiglia.

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Francesca Pascale: la proposta di Berlusconi e la politica

La prima grande intervista della stagione è stata quella a Francesca Pascale. L'ex compagna di Silvio Berlusconi ha raccontato che il Cavaliere le chiese di sposarlo e che lei rifiutò: «Avevamo 49 anni di differenza e lui aveva cinque splendidi figli da tutelare». Ha ricordato i quindici anni insieme e ha confessato che oggi darebbe anni di vita per rivederlo anche solo un giorno.

Pascale ha parlato anche di politica, chiedendo ad Antonio Tajani di fare «un passo di lato» e di allargare il coordinamento di Forza Italia alle varie anime del partito. Si è detta pronta a scendere in campo, escludendo però il ruolo di segretaria. In chiusura ha confidato a Setta di essere innamorata di un uomo, senza fare nomi.

L'intervista a Floriana Secondi

Il secondo lungo faccia a faccia della puntata è stato con Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, ospite di Setta per un'intervista dedicata alla sua vita privata e ai suoi momenti di svolta.

La minicar nera e il disagio dei ragazzi

Spazio poi all'attualità. Setta ha affrontato il caso delle aggressioni compiute a Roma da un gruppo di ragazzi a bordo di una minicar nera. Con lei in studio Giada Fazzalari, Valerio De Gioia, Arianna David e Sofia Costanti. Al centro del confronto il rapporto tra genitori e figli e la difficoltà di riconoscere e ascoltare il disagio dei giovani prima che si trasformi in violenza.

Il pomeriggio di Ballando con le stelle

Un'ampia parte della puntata è stata dedicata a Ballando con le stelle, con anteprime e retroscena commentati in studio da Rossella Erra, Beppe Convertini, Arianna David e Rosanna Lambertucci. Convertini lo scorso anno era in gara nel programma di Milly Carlucci.

Lambertucci è passata da Storie al bivio poche ore prima di scendere in pista come ballerina per una notte nella puntata serale di Rai 1. Da Saxa Rubra si è collegato Pietro Capella, con le interviste a Noemi Bocchi e Pasquale La Rocca.

Gli ascolti del debutto

Il ritorno di Storie al bivio weekend è stato seguito da 375 mila spettatori, con il 4,7% di share, nella seconda parte del programma. La prima parte ha raccolto 322 mila spettatori e il 3,7% di share. Il programma di Monica Setta supera la media di rete della giornata.

Dove rivedere Storie al bivio weekend

La prima puntata di Storie al bivio weekend si può rivedere su RaiPlay. Il programma torna sabato 24 ottobre alle 15.30 su Rai 2.

Domande frequenti

Quando è tornato Storie al bivio weekend?

Storie al bivio weekend è tornato sabato 17 ottobre 2026 alle 15.30 su Rai 2, con la prima puntata della nuova stagione. Il programma, ideato e condotto da Monica Setta, si presenta con uno studio rinnovato e un taglio più vicino all'attualità. Va in onda il sabato pomeriggio e si può rivedere su RaiPlay.

Chi erano gli ospiti della prima puntata di Storie al bivio weekend?

Nella prima puntata di Storie al bivio weekend, il 17 ottobre 2026, Monica Setta ha intervistato Francesca Pascale e Floriana Secondi. In studio anche Rossella Erra, Beppe Convertini, Arianna David e Rosanna Lambertucci per Ballando con le stelle, e Giada Fazzalari, Valerio De Gioia e Sofia Costanti per l'attualità.

Quanti spettatori ha fatto Storie al bivio weekend il 17 ottobre?

La prima puntata della nuova stagione di Storie al bivio weekend, andata in onda sabato 17 ottobre 2026 su Rai 2, ha raccolto 375 mila spettatori e il 4,7% di share nella seconda parte. La prima parte del programma di Monica Setta ha registrato 322 mila spettatori e il 3,7%.

Cosa ha detto Francesca Pascale a Storie al bivio?

A Storie al bivio weekend Francesca Pascale ha raccontato che Silvio Berlusconi le chiese di sposarlo e che lei rifiutò per i 49 anni di differenza e per tutelare i suoi figli. Ha chiesto ad Antonio Tajani un passo di lato in Forza Italia e ha confidato di essere innamorata, senza fare nomi.