Storie al bivio weekend dedica parte della puntata di sabato 17 ottobre 2026, alle 15.30 su Rai 2, a Ballando con le stelle. Monica Setta ospita Rosanna Lambertucci, ballerina per una notte stasera su Rai 1, e Beppe Convertini, concorrente dello scorso anno. Da Saxa Rubra arrivano le anticipazioni e le interviste a Noemi Bocchi e Pasquale La Rocca.

Rosanna Lambertucci prima della pista

Rosanna Lambertucci passa dallo studio di Storie al bivio poche ore prima di scendere in pista. Stasera, nella terza puntata di Ballando con le stelle, sarà una delle due ballerine per una notte, insieme alla Signora Coriandoli. Le ha annunciate Milly Carlucci nei giorni scorsi.

Beppe Convertini, ex concorrente

Tra gli ospiti c'è anche Beppe Convertini, che lo scorso anno ha partecipato a Ballando con le stelle come concorrente. Il conduttore torna così a parlare del programma da ex protagonista, alla vigilia di una nuova serata in pista.

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Il collegamento da Saxa Rubra

Il pomeriggio guarda alla puntata di stasera anche con le anticipazioni. Pietro Capella si collega dagli studi Rai di Saxa Rubra e intervista due protagonisti di questa edizione: Noemi Bocchi, in gara con Giovanni Pernice, e Pasquale La Rocca, il maestro che balla con Ornella Muti.

Gli altri ospiti della puntata

Nella stessa puntata Monica Setta intervista Francesca Pascale, che racconta la proposta di nozze di Silvio Berlusconi e parla di Forza Italia. In studio ci sono anche Rossella Erra e Arianna David.

Dove vedere Storie al bivio weekend e Ballando

Storie al bivio weekend va in onda sabato 17 ottobre 2026 alle 15.30 su Rai 2, condotto da Monica Setta. Ballando con le stelle torna in prima serata su Rai 1 nella stessa giornata, con la terza puntata condotta da Milly Carlucci. Entrambi i programmi si possono seguire anche su RaiPlay.

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti di Storie al bivio weekend del 17 ottobre 2026?

Sabato 17 ottobre 2026 alle 15.30 su Rai 2 Monica Setta ospita a Storie al bivio weekend Francesca Pascale, Beppe Convertini, Rosanna Lambertucci, Rossella Erra e Arianna David. Parte della puntata è dedicata a Ballando con le stelle, con un collegamento da Saxa Rubra e le interviste a Noemi Bocchi e Pasquale La Rocca.

Perché Rosanna Lambertucci è a Storie al bivio?

Rosanna Lambertucci è ospite di Storie al bivio weekend sabato 17 ottobre 2026, poche ore prima di scendere in pista a Ballando con le stelle. Nella terza puntata del programma di Rai 1 è una delle due ballerine per una notte, insieme alla Signora Coriandoli, annunciate da Milly Carlucci.

Chi intervista Pietro Capella a Storie al bivio?

Nella puntata di Storie al bivio weekend del 17 ottobre 2026 Pietro Capella si collega da Saxa Rubra con le anticipazioni di Ballando con le stelle. Intervista Noemi Bocchi, concorrente in coppia con Giovanni Pernice, e Pasquale La Rocca, il maestro che in questa edizione balla con Ornella Muti.