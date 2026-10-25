Dopo il debutto da 375 mila spettatori e il 4,7%, il programma del sabato pomeriggio si conferma vicino al 5%. In puntata le stelle di Ballando con le stelle, l'esclusiva con Francesca Malato Cerza, la guerriglia giovanile e l'influenza in arrivo.

Monica Setta fa il bis. La seconda puntata di Storie al bivio weekend, andata in onda sabato 24 ottobre 2026 alle 15.30 su Rai 2, ha sfiorato il 5% di share. Un risultato che conferma l'ottimo avvio della nuova stagione, partita sabato 17 ottobre con 375 mila spettatori e il 4,7%.

Un altro sabato vicino al 5%

Il pubblico di Rai 2 premia ancora la formula di Monica Setta. Dopo il 4,7% del debutto, la seconda puntata si conferma su valori vicini al 5% di share, un dato che consolida il programma nel pomeriggio del sabato.

Un risultato tanto più significativo perché arrivato in una fascia molto affollata, nel giorno della quarta puntata di Ballando con le stelle, a cui Storie al bivio weekend ha dedicato un ampio spazio.

Pubblicità

La formula: spettacolo, storie e attualità

Il segreto del programma sta nell'equilibrio tra intrattenimento e informazione. Nella seconda puntata Monica Setta ha alternato due spazi dedicati a Ballando con le stelle, con le anticipazioni della serata, a tre spazi di attualità.

Gli ospiti della puntata

In studio Samanta Togni, Beppe Convertini, Rossella Erra e Sofia Bruscoli. In collegamento da Saxa Rubra alcuni protagonisti di Ballando con le stelle: Andy Díaz, Ornella Muti, Pasquale La Rocca e Aurora Ramazzotti.

Tra le esclusive, l'intervista a Francesca Malato Cerza, madre di Goffredo Cerza e consuocera di Michelle Hunziker, che per la prima volta in tv ha raccontato l'incontro con i consuoceri e mostrato il video delle nozze di Aurora Ramazzotti con il figlio.

Lo spazio dell'attualità

Ampio spazio anche alla cronaca. La puntata ha affrontato la guerriglia giovanile a Milano e a Roma con un dibattito in studio tra Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, il deputato della Lega Andrea Barabotti, l'avvocato Elisabetta Aldrovandi, il magistrato Valerio De Gioia e la direttrice dell'Avanti! della domenica Giada Fazzalari.

Poi la salute, con l'immunologo clinico Francesco Le Foche sui 262 virus in arrivo con l'influenza, che secondo le stime metterà a letto 14 milioni di italiani.

Quando va in onda Storie al bivio weekend

Storie al bivio weekend Giorno e orario sabato, ore 15.30 Canale Rai 2 Conduttrice Monica Setta Debutto sabato 17 ottobre 2026: 375 mila spettatori, 4,7% Seconda puntata sabato 24 ottobre 2026: vicino al 5% di share

Domande frequenti

Quanto ha fatto di ascolti Storie al bivio weekend il 24 ottobre 2026?

La seconda puntata di Storie al bivio weekend, sabato 24 ottobre 2026 alle 15.30 su Rai 2, ha sfiorato il 5% di share. Il programma di Monica Setta si conferma così sui valori del debutto del 17 ottobre, quando aveva raccolto 375 mila spettatori e il 4,7% di share.

Quando va in onda Storie al bivio weekend?

Storie al bivio weekend, il programma condotto da Monica Setta, va in onda il sabato alle 15.30 su Rai 2. La nuova stagione è partita sabato 17 ottobre 2026 e unisce interviste, spazi dedicati a Ballando con le stelle e approfondimenti di attualità e salute.