Alle 15.30, forte dei 375 mila spettatori della prima puntata, la seconda alterna le anticipazioni della serata di Ballando con le stelle, con Samanta Togni, Beppe Convertini e i collegamenti da Saxa Rubra, a tre spazi di attualità: guerriglia giovanile a Milano e Roma e l'influenza in arrivo.

Dopo l'ottimo debutto, sabato 24 ottobre 2026 alle 15.30 su Rai 2 torna Storie al bivio weekend con la seconda puntata. Monica Setta dedica due ampi spazi all'attualità e alle anticipazioni della serata di Ballando con le stelle. Tra le esclusive c'è l'intervista a Francesca Malato Cerza, che mostra il video delle nozze di Aurora Ramazzotti con il figlio Goffredo.

L'ottimo debutto: 375 mila spettatori e il 4,7% di share

La nuova stagione è partita con il piede giusto. Sabato 17 ottobre la prima puntata di Storie al bivio weekend ha raccolto 375 mila spettatori con il 4,7% di share, un risultato che premia la formula di Monica Setta tra racconti personali, spettacolo e attualità. Con la seconda puntata la conduttrice punta a consolidare il pubblico conquistato.

Gli ospiti in studio e i collegamenti da Saxa

In studio con Monica Setta ci sono Samanta Togni, Beppe Convertini, Rossella Erra e Sofia Bruscoli.

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In collegamento da Saxa Rubra arrivano invece alcuni protagonisti di Ballando con le stelle:

Andy Díaz ;

; Ornella Muti ;

; Pasquale La Rocca ;

; Aurora Ramazzotti.

L'esclusiva: Francesca Malato Cerza e le nozze di Aurora Ramazzotti

Tra le esclusive della puntata c'è l'intervista a Francesca Malato Cerza, madre di Goffredo Cerza e consuocera di Michelle Hunziker. Per la prima volta in tv racconta dettagli e retroscena dell'incontro con i consuoceri, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. E mostra il video delle nozze di Aurora con il figlio Goffredo.

Attualità: la guerriglia giovanile a Milano e Roma

Nel secondo spazio di attualità la puntata ricostruisce la cronaca della guerriglia giovanile a Milano e a Roma. Segue il dibattito in studio con:

Matilde Siracusano , sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento;

, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento; Andrea Barabotti , deputato della Lega;

, deputato della Lega; Elisabetta Aldrovandi , avvocato;

, avvocato; Valerio De Gioia , magistrato;

, magistrato; Giada Fazzalari, direttrice dell'Avanti! della domenica.

Attualità: 262 virus e l'influenza in arrivo

Il terzo spazio di attualità è dedicato alla stagione influenzale: sono 262 i virus in arrivo e l'influenza, secondo le stime, metterà a letto 14 milioni di italiani. Monica Setta ne parla con l'immunologo clinico Francesco Le Foche.

Quando e dove vedere Storie al bivio weekend

Storie al bivio weekend Puntata seconda Data e orario sabato 24 ottobre 2026, ore 15.30 Canale Rai 2 Conduttrice Monica Setta Ospiti in studio Samanta Togni, Beppe Convertini, Rossella Erra, Sofia Bruscoli In collegamento Andy Díaz, Ornella Muti, Pasquale La Rocca, Aurora Ramazzotti Esclusiva Francesca Malato Cerza

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti di Storie al bivio weekend il 24 ottobre 2026?

Sabato 24 ottobre 2026 alle 15.30 su Rai 2 gli ospiti di Monica Setta a Storie al bivio weekend sono Samanta Togni, Beppe Convertini, Rossella Erra e Sofia Bruscoli in studio. In collegamento ci sono Andy Díaz, Ornella Muti, Pasquale La Rocca e Aurora Ramazzotti, oltre all'intervista esclusiva a Francesca Malato Cerza.

Come è andato il debutto di Storie al bivio weekend?

Il debutto della nuova stagione di Storie al bivio weekend, sabato 17 ottobre 2026 su Rai 2, ha raccolto 375 mila spettatori con il 4,7% di share. Monica Setta torna sabato 24 ottobre alle 15.30 con la seconda puntata, tra le anticipazioni di Ballando con le stelle e l'attualità.

Di quali temi di attualità si parla a Storie al bivio weekend?

Nella puntata del 24 ottobre 2026 Storie al bivio weekend affronta la guerriglia giovanile a Milano e Roma, con un dibattito tra Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, il deputato Andrea Barabotti e altri ospiti. Poi l'influenza in arrivo, con 262 virus e 14 milioni di italiani a letto secondo le stime, con Francesco Le Foche.