Storie al bivio weekend torna sabato 17 ottobre alle 15.30 su Rai 2 con Monica Setta, che ha ideato il programma e lo conduce. Le prime ospiti sono Francesca Pascale e Floriana Secondi, protagoniste di due lunghe interviste. In studio si parla poi di Ballando con le stelle e delle aggressioni compiute a Roma dai ragazzi della minicar nera.

Le interviste a Francesca Pascale e Floriana Secondi

Monica Setta apre la nuova stagione con due ampie interviste. Davanti a lei siedono Francesca Pascale e Floriana Secondi, le prime ospiti di questa edizione del programma del sabato pomeriggio di Rai 2.

I retroscena di Ballando con le stelle

Grande spazio va alle esclusive e ai retroscena di Ballando con le stelle. A commentarli in studio ci sono Rossella Erra, Beppe Convertini, Arianna David e Rosanna Lambertucci.

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Le aggressioni della minicar nera a Roma

Dallo spettacolo la puntata passa all'attualità, con le aggressioni compiute a Roma dai ragazzi della minicar nera. Monica Setta ne discute con Giada Fazzalari, Valerio De Gioia, Arianna David e Sofia Costanti. Gli ospiti si interrogano sul rapporto tra genitori e figli e sulla difficoltà di riconoscere e ascoltare il disagio dei ragazzi prima che si trasformi in violenza.

Domande frequenti

Quando torna Storie al bivio weekend su Rai 2?

Storie al bivio weekend torna sabato 17 ottobre 2026 alle 15.30 su Rai 2. Il programma è ideato e condotto da Monica Setta, che nella prima puntata della nuova stagione intervista Francesca Pascale e Floriana Secondi e dedica spazio a Ballando con le stelle e all'attualità.

Chi sono gli ospiti di Storie al bivio weekend del 17 ottobre?

Le prime ospiti sono Francesca Pascale e Floriana Secondi, protagoniste di due ampie interviste. Su Ballando con le stelle commentano Rossella Erra, Beppe Convertini, Arianna David e Rosanna Lambertucci. Sul caso della minicar nera intervengono Giada Fazzalari, Valerio De Gioia, Arianna David e Sofia Costanti.

Di quale fatto di cronaca si parla a Storie al bivio weekend?

La puntata affronta le aggressioni compiute a Roma dai ragazzi della minicar nera. Con Monica Setta, gli ospiti riflettono sul rapporto tra genitori e figli e su come riconoscere e ascoltare il disagio dei più giovani prima che diventi violenza.