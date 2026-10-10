Storie al bivio Weekend torna su Rai 2 sabato 17 ottobre 2026 alle 15.30. Ad annunciare la partenza dell'edizione 2026/2027 è stata Monica Setta, ideatrice e conduttrice del programma, con un post sul suo profilo Instagram. La nuova stagione porta in dote un nuovo studio, una scenografia inedita e un taglio diverso, più vicino alla cronaca e ai fatti della settimana.

Le novità dell'edizione 2026/2027

Monica Setta ha presentato il ritorno parlando di "nuovo studio, scenografia inedita e un taglio diverso" per il rotocalco del fine settimana. Il cuore del programma diventa l'attualità, raccontata, nelle parole della conduttrice, "secondo tutti i colori della cronaca".

Nel messaggio ai telespettatori la giornalista coinvolge anche il gruppo di lavoro: lei e la sua squadra, scrive, sperano di "regalarvi un po' di cose inedite". Nomi degli ospiti e struttura delle rubriche della prima puntata non sono ancora stati comunicati.

Quando e dove vederlo

L'appuntamento è fissato per sabato 17 ottobre 2026 alle 15.30 su Rai 2. È la stessa fascia che il programma ha occupato nella stagione 2025/2026, quando il rotocalco andava in onda ogni sabato a metà pomeriggio sulla seconda rete. Le puntate si possono seguire anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Da Storie di donne al bivio al weekend di Rai 2

Il programma nasce nel 2023 come Storie di donne al bivio, pensato per la seconda serata di Rai 2 e costruito intorno alle scelte decisive nella vita delle sue ospiti. Con il tempo il titolo si è accorciato in Storie al bivio e il format si è aperto anche ai racconti maschili.

La stagione 2025/2026 del Weekend è partita il 13 settembre 2025 e ha accompagnato il sabato pomeriggio di Rai 2 fino alla primavera, con la puntata in onda dalle 15.30 alle 17.15.

I numeri della stagione 2025/2026

Gli ascolti hanno premiato la scommessa del sabato. Il 17 gennaio 2026 Storie al bivio Weekend ha raggiunto il 5,6% di share, staccando il resto del pomeriggio di Rai 2: nella stessa giornata Playlist si era fermato al 2,9% e Top, il programma di Enzo Miccio, al 3,1%.

Il primato è salito ancora il 4 aprile 2026, con il record stagionale del 5,9% di share. Anche nelle settimane più complicate il programma ha tenuto: il 18 aprile, in onda subito dopo la diretta di Danimarca-Italia di UEFA Women's Nations League, Monica Setta ha raccolto 286.000 spettatori e il 3,72% di share.

L'estate di Monica Setta su Rai 2

L'estate 2026 ha visto la conduttrice impegnata su due fronti. Dal 6 giugno è andato in onda Storie al bivio Weekend Estate, un rotocalco pomeridiano costruito sull'estate degli italiani. Ogni puntata metteva insieme un'intervista classica, la rubrica "La favola di Sanremo" sulla storia del Festival, un ospite musicale, reportage con idee di vacanza per tutte le tasche e uno spazio dedicato al benessere.

In studio trovavano posto anche un tavolo di opinionisti chiamati a discutere di tendenze e temi caldi della stagione e un gruppo di ragazzi della Gen Z, con il loro sguardo sui cambiamenti della società. Sul sabato pomeriggio il programma ha viaggiato su ascolti medi di circa due punti e mezzo sopra la media di rete.

Dal 9 giugno è arrivata anche la versione serale, Storie al bivio di sera, costruita tutta sulle interviste a volti dello spettacolo e della politica. Il debutto ha segnato il 5,2% di share, davanti a È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer su Rai 3, ferma al 4,9%. Con l'autunno il marchio torna al suo appuntamento storico del sabato pomeriggio.

Domande frequenti

Quando torna Storie al bivio Weekend?

Storie al bivio Weekend torna sabato 17 ottobre 2026 alle 15.30 su Rai 2. La data e l'orario sono stati annunciati da Monica Setta sul suo profilo Instagram, dove la conduttrice ha presentato la nuova edizione 2026/2027 del rotocalco del fine settimana con un nuovo studio e una scenografia inedita.

Chi conduce Storie al bivio Weekend?

Il programma è condotto da Monica Setta, giornalista e volto Rai, che lo ha ideato nel 2023 con il titolo Storie di donne al bivio. Nel corso delle stagioni il format è passato dalla seconda serata al sabato pomeriggio di Rai 2, fino a dare vita anche a una versione estiva e a una serale.

Cosa cambia nella nuova edizione?

L'edizione 2026/2027 di Storie al bivio Weekend porta un nuovo studio, una scenografia inedita e un taglio diverso. Il rotocalco si concentra sull'attualità raccontata attraverso tutte le sfumature della cronaca, come ha spiegato Monica Setta annunciando il ritorno su Rai 2 di sabato 17 ottobre alle 15.30.

Quali ascolti ha fatto Storie al bivio Weekend?

Nella stagione 2025/2026 Storie al bivio Weekend ha toccato il record del 5,9% di share il 4 aprile 2026, dopo il 5,6% del 17 gennaio. Sono risultati sopra la media del sabato pomeriggio di Rai 2. In estate la versione serale ha debuttato con il 5,2%, davanti a È sempre Cartabianca.

Dove si può vedere Storie al bivio Weekend in streaming?

Storie al bivio Weekend si può seguire in diretta su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai. Su RaiPlay le puntate restano disponibili on demand anche dopo la messa in onda, per chi non riesce a vedere il programma il sabato pomeriggio alle 15.30.