Dai buoni ritagliati dai giornali ai codici promozionali online: come sono nati i coupon e come sono diventati uno strumento del marketing digitale.

Il concetto di "premiare il cliente" è molto più antico di quanto si possa pensare. Prima dei codici promozionali da inserire online con un clic, c'erano i buoni sconto ritagliati dai giornali, i coupon distribuiti nei supermercati e le tessere fedeltà dei negozi di quartiere. Strumenti diversi, ma accomunati dalla stessa logica: offrire un vantaggio al consumatore e, allo stesso tempo, creare un incentivo a tornare. Nel corso del tempo, questa dinamica si è adattata ai cambiamenti nelle abitudini di acquisto, fino a trasformarsi in uno degli strumenti più diffusi del marketing digitale.

Dalle pagine dei giornali ai coupon nei supermercati

Le prime forme moderne di couponing si affermarono negli Stati Uniti già all'inizio del Novecento, soprattutto nel settore della grande distribuzione. I buoni permettevano ai consumatori di ottenere una riduzione sul prezzo di determinati prodotti, mentre per le aziende rappresentavano un modo per attirare nuovi clienti e favorire gli acquisti ripetuti. Il meccanismo era semplice: un piccolo vantaggio economico poteva diventare uno stimolo a scegliere nuovamente lo stesso prodotto o lo stesso punto vendita.

Il modello si diffuse progressivamente anche in Italia, attraverso giornali, riviste, volantini e materiali promozionali distribuiti direttamente nei negozi. Il coupon diventò così una presenza familiare nella quotidianità dei consumatori, soprattutto per la spesa e per i prodotti di largo consumo. La logica alla base, però, era già quella che caratterizza molte delle promozioni attuali: non soltanto vendere un prodotto, ma costruire un rapporto più continuativo con il cliente attraverso un beneficio concreto.

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Il passaggio al digitale

Con la diffusione dell'e-commerce, come dimostrano anche iniziative come il Prime Day di Amazon, il sistema ha cambiato formato senza perdere la sua funzione. Il coupon cartaceo ha lasciato progressivamente spazio a semplici stringhe alfanumeriche da inserire nella fase di pagamento, rendendo l'utilizzo dello sconto più rapido e facilmente integrabile nei processi di acquisto online. La promozione ha così smesso di essere legata a un supporto fisico ed è diventata parte dell'esperienza digitale.

I codici sconto si sono diffusi anche in numerosi altri settori, dalla moda alla tecnologia, dai viaggi ai servizi di streaming. La loro forza sta anche nella possibilità di essere distribuiti attraverso newsletter, social network, programmi di fidelizzazione e campagne mirate, raggiungendo segmenti specifici di pubblico. Il fenomeno ha interessato anche il mondo dell'intrattenimento digitale, basti pensare ai codici bonus casino offerti dalle piattaforme di gioco online, diventati ormai una vera chiave d'accesso a contenuti e vantaggi riservati, non più un semplice sconto.

Quando il codice diventa una chiave d'accesso

Oggi i codici promozionali hanno assunto forme ancora più articolate. Non servono necessariamente soltanto a ridurre il prezzo di un prodotto o di un servizio, ma possono dare accesso a contenuti esclusivi, periodi di prova gratuiti, funzionalità premium o condizioni riservate a determinati utenti. Il valore della promozione, quindi, non coincide più soltanto con la percentuale di sconto applicata a un acquisto.

Questa evoluzione riflette il modo in cui le aziende stanno cercando di costruire relazioni sempre più dirette e personalizzate con il proprio pubblico. Un codice può essere associato a una campagna specifica, a un determinato momento del percorso del cliente o a un'offerta pensata per una particolare categoria di utenti. Da strumento promozionale legato al prezzo, il codice è diventato così anche un elemento dell'esperienza digitale, capace di collegare marketing, fidelizzazione e accesso a servizi o contenuti.