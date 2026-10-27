StarBlock, marchio di ST Automotive Srl, sviluppa sistemi antifurto meccanici, satellitari e di marcatura per auto e veicoli commerciali. CargoBlock EVO blinda le porte dei furgoni senza forare la carrozzeria, StarIdentity incide un codice indelebile sui cristalli e StarSat localizza il mezzo via satellite. Tre livelli pensati per privati, artigiani, flotte e reti di vendita.

Quando il furto ferma la giornata

Un'auto rubata cancella appuntamenti, accompagnamenti a scuola, spostamenti verso il lavoro. Un furgone svuotato pesa ancora di più: dentro ci sono trapani, cavi, materiali, a volte la merce da consegnare entro sera. Il risarcimento dell'assicurazione, quando arriva, copre una parte del danno economico. I giorni di fermo, i clienti da richiamare e i lavori rinviati restano a carico di chi ha subito il furto.

I numeri spiegano perché il tema riguarda sempre più chi lavora con un mezzo. Nel 2024 in Italia sono stati rubati 136.201 veicoli, il 3% in più rispetto all'anno precedente, secondo i dati del Ministero dell'Interno. I furti di veicoli commerciali sono saliti a 1.310 casi contro i 619 del 2023, con un aumento del 112%. Il marchio più colpito in questa categoria è Iveco, con 948 episodi.

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CargoBlock EVO, la serratura che non buca il furgone

Per chi passa la giornata tra un cantiere e una consegna, il punto debole del furgone sono le porte del vano di carico. CargoBlock EVO lavora proprio lì. La serratura si monta sui punti di fissaggio originali del veicolo grazie a piastre dedicate a ogni modello, senza fori e senza modifiche alla struttura. L'installazione richiede meno di 15 minuti e lascia intatto il valore del mezzo al momento della rivendita.

Il dispositivo usa piastre in acciaio ad alta resistenza e una chiave a profilo protetto che non si può duplicare. Ha ottenuto la certificazione Sold Secure Diamond, il livello più alto dello standard internazionale che testa la resistenza ai tentativi di effrazione. È compatibile con i principali furgoni in commercio, da Iveco a Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Renault, Peugeot, Citroën, Opel, Volkswagen, Toyota, Nissan, MAN e Maxus. La garanzia di due anni sale a tre registrando il prodotto.

Un artigiano che lascia il Daily parcheggiato davanti a un condominio mentre lavora al terzo piano trova in CargoBlock EVO una barriera fisica in più tra la propria attrezzatura e chi prova a forzare le porte.

StarIdentity, il codice sui cristalli che scoraggia la ricettazione

Molte auto rubate finiscono smontate nel giro di poche ore, con i pezzi rivenduti sul mercato nero dei ricambi. StarIdentity punta a togliere valore a quei pezzi. Il sistema incide un codice identificativo indelebile su parabrezza, lunotto, finestrini laterali, tetti panoramici e specchietti, attraverso stencil microforati e un gel dedicato.

Il codice viene registrato su una piattaforma proprietaria consultabile via web e app. Un vetro marchiato diventa difficile da piazzare, e il ladro che nota la marcatura tende a passare a un'altra auto. La versione StarIdentity Quantum estende la protezione a fari, paraurti, specchietti e parti di carrozzeria con una marcatura invisibile a occhio nudo, leggibile con una comune lampada UV.

StarSat, sapere sempre dove si trova il mezzo

StarSat combina localizzazione GPS, antifurto e scatola nera in un unico dispositivo. Il sistema sfrutta le reti GNSS, GSM e GPRS per seguire la posizione del veicolo e aiutarne il recupero. Integra funzioni di antirapina, sensore di movimento, blocco motore e rilevazione dei jammer, i disturbatori di segnale usati dai ladri più attrezzati.

La parte di scatola nera registra urti a motore acceso e spento ed eventi anomali, mentre la diagnosi remota segnala i codici di guasto del motore. StarSat può funzionare in modalità autonoma, su richiesta oppure collegato alla Centrale operativa, con allarmi via SMS e chiamata quando qualcosa non torna. Per chi gestisce una flotta di furgoni significa sapere in tempo reale dove si trova ogni mezzo.

Le partnership con case auto, finanziarie e reti di vendita

StarBlock lavora con Crédit Agricole Auto Bank, IVECO, BYD, Dongfeng e Stellantis &You. Nella rete ci sono costruttori di auto e veicoli commerciali, una società di finanziamento e la rete di vendita e assistenza del gruppo Stellantis. Le soluzioni StarBlock arrivano così al cliente già al momento dell'acquisto o del finanziamento del veicolo, dentro il concessionario.

Un valore che attraversa tutta la filiera

Per il cliente finale la protezione si traduce in tre cose concrete: il mezzo resta disponibile, il lavoro va avanti, le giornate non saltano. Per costruttori, finanziarie e concessionari, StarBlock offre un pacchetto di protezione completo da proporre insieme al veicolo, con un ricavo aggiuntivo e un motivo in più per far tornare il cliente.

L'azienda, guidata dal CEO Mauro Marchitelli, rivendica oltre 30 anni di esperienza nella sicurezza veicolare e più di 100.000 installazioni su mezzi professionali e privati. Le schede di CargoBlock EVO, StarIdentity e StarSat sono disponibili sul sito del marchio.

Domande frequenti

Che cos'è StarBlock?

StarBlock è il marchio di ST Automotive Srl che sviluppa sistemi di sicurezza per auto, moto e veicoli commerciali. La gamma comprende antifurti meccanici per furgoni come CargoBlock EVO, la marcatura dei cristalli StarIdentity e il sistema satellitare StarSat, che unisce localizzazione GPS, antifurto e scatola nera in un solo dispositivo.

CargoBlock EVO richiede di forare il furgone?

No. CargoBlock EVO si installa sui punti di fissaggio originali della serratura del veicolo, con piastre specifiche per ogni modello, senza fori né modifiche strutturali. Il montaggio richiede meno di 15 minuti. Il dispositivo è certificato Sold Secure Diamond e la garanzia passa da due a tre anni con la registrazione del prodotto.

A cosa serve la marcatura dei cristalli StarIdentity?

StarIdentity incide un codice indelebile su parabrezza, lunotto, finestrini, tetti panoramici e specchietti, registrato su una piattaforma consultabile via web e app. I vetri marchiati perdono valore sul mercato nero dei ricambi e il segno visibile scoraggia il ladro, che tende a scegliere un'altra auto senza protezioni.

Quali funzioni offre il satellitare StarSat?

StarSat localizza il veicolo tramite reti GNSS, GSM e GPRS e integra antirapina, sensore di movimento, blocco motore e rilevazione dei jammer. Funziona anche da scatola nera, registrando urti ed eventi anomali, e segnala i codici di guasto del motore. Gli allarmi arrivano via SMS e chiamata, anche tramite Centrale operativa.