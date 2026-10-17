Con l'autunno tornano raffreddori e nasi chiusi. Gli spray nasali però sono molto diversi tra loro: alcuni liberano il naso in pochi minuti ma vanno usati solo per pochi giorni, altri servono per l'allergia, altri ancora sono semplice acqua salata.

Gli spray nasali si dividono in famiglie molto diverse tra loro. I decongestionanti liberano il naso in fretta ma vanno usati per pochi giorni e mai sotto i 12 anni. Cortisonici e antistaminici servono soprattutto per la rinite allergica. Le soluzioni saline sono le più delicate. E c'è anche un vaccino antinfluenzale spray per bambini e ragazzi.

I decongestionanti: effetto rapido, uso breve

Sono gli spray più usati contro il naso chiuso da raffreddore. Contengono vasocostrittori, sostanze che restringono i vasi sanguigni della mucosa nasale e la sgonfiano. I principi attivi più diffusi sono la xilometazolina e l'ossimetazolina; tra gli altri ci sono nafazolina e tramazolina.

Funzionano in fretta, ma vanno usati per pochi giorni consecutivi: le indicazioni più diffuse parlano di non superare i 5 giorni. In ogni caso conviene seguire il foglietto illustrativo, perché la durata può cambiare da un prodotto all'altro.

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L'effetto rimbalzo e la rinite da farmaci

Il rischio principale di un uso prolungato è l'effetto rimbalzo. Quando si sospende lo spray la mucosa si gonfia di nuovo, spesso più di prima, e si finisce per usarlo sempre più spesso. Con il tempo lo spray perde efficacia e può comparire la rinite medicamentosa, un'infiammazione della mucosa causata proprio dal farmaco.

Un campanello d'allarme è il bisogno di spruzzare più volte al giorno, o il naso che torna chiuso poche ore dopo. In questi casi serve il parere del medico per sospendere lo spray nel modo giusto.

Chi non deve usarli

I decongestionanti nasali sono controindicati nei bambini sotto i 12 anni. L'AIFA ha stabilito questo limite perché le prove di efficacia nei più piccoli sono scarse e il rischio di reazioni avverse, anche se raro, supera i benefici. Per i bambini le alternative sono i lavaggi con soluzione salina, una buona idratazione e il ricambio d'aria. Se il problema persiste, la strada giusta è il pediatra.

Anche per gli adulti ci sono limiti. Chi è allergico al principio attivo o agli eccipienti non deve usarli, e in gravidanza e allattamento serve il parere del medico. Lo stesso vale per chi ha altre patologie o segue altre terapie: prima di usare un decongestionante è meglio chiedere al medico o al farmacista.

Cortisonici e antistaminici per la rinite allergica

Gli spray cortisonici, a base di principi attivi come beclometasone, fluticasone, mometasone e budesonide, sono indicati per la congestione nasale da rinite allergica. A differenza dei decongestionanti non danno sollievo immediato: servono per il controllo dei sintomi nel tempo, con un uso regolare.

Gli spray antistaminici, come azelastina e levocabastina, sono utili anche loro nella rinite allergica, in particolare contro prurito e starnuti.

Le soluzioni saline

Gli spray salini, isotonici o ipertonici, a base di acqua di mare o di altre soluzioni, sono i più delicati. Aiutano a pulire il naso e a fluidificare il muco, con effetti collaterali minimi. Insieme ai lavaggi nasali sono la prima scelta per i bambini e un'alternativa per chi non può usare i decongestionanti.

Il vaccino antinfluenzale spray

Non tutti gli spray nasali curano un sintomo. Tra i vaccini antinfluenzali autorizzati per la stagione 2026-2027 c'è anche Fluenz, un vaccino vivo attenuato che si somministra nel naso. È indicato per bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni. La disponibilità dipende dalle scelte delle singole regioni.

Domande frequenti

Per quanti giorni si può usare lo spray nasale decongestionante?

Lo spray nasale decongestionante va usato solo per pochi giorni consecutivi: le indicazioni più diffuse parlano di non superare i 5 giorni, e in ogni caso vale quanto riportato nel foglietto illustrativo. Un uso più lungo espone all'effetto rimbalzo e alla rinite medicamentosa. Se il naso resta chiuso a lungo, è meglio sentire il medico.

Lo spray nasale decongestionante si può dare ai bambini?

No. Secondo le indicazioni dell'AIFA i decongestionanti nasali sono controindicati nei bambini sotto i 12 anni, perché le prove di efficacia sono scarse e il rischio di reazioni avverse supera i benefici. Per i più piccoli si usano lavaggi con soluzione salina, idratazione e ricambio d'aria, con il parere del pediatra.

Che differenza c'è tra spray decongestionante e cortisonico?

Lo spray decongestionante contiene vasocostrittori come xilometazolina e ossimetazolina, libera il naso in fretta e va usato per pochi giorni. Lo spray cortisonico, con principi attivi come fluticasone o mometasone, è indicato per la rinite allergica e agisce sull'infiammazione con un uso regolare, senza dare sollievo immediato.

Esiste un vaccino antinfluenzale spray?

Sì. Per la stagione 2026-2027 tra i vaccini antinfluenzali autorizzati c'è Fluenz, un vaccino vivo attenuato che si somministra nel naso. È indicato per bambini e adolescenti dai 2 ai 18 anni. Non tutte le regioni lo offrono, perché la scelta dei vaccini dipende dalle gare regionali.