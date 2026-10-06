Sonia Bruganelli torna in tv: ospiti Chiara Francini e Michele Bravi
Mercoledì 7 ottobre su Italia 1 nuovo episodio di "Come ti leggo - Page à Vu". Sonia Bruganelli racconta i suoi ospiti attraverso i grandi classici della letteratura.
Mercoledì 7 ottobre torna in seconda serata su Italia 1 "Come ti leggo - Page à Vu", il programma condotto da Sonia Bruganelli che intreccia il mondo dei libri con le storie personali dei suoi ospiti. Questa settimana protagonisti in studio sono Chiara Francini e Michele Bravi.
Il format propone un racconto inedito dove le pagine dei grandi classici della letteratura si intrecciano con le esperienze di vita dei personaggi. Tra una conversazione e l'altra, spuntano quadri di danza e interventi di booklovers, mentre Jonas Pepe propone monologhi accompagnati dalla bassista Silvia Ottanà.
L'intelligenza artificiale entra nel meccanismo del programma per far emergere aspetti meno conosciuti dei protagonisti in studio. L'effetto è quello di svelare dettagli personali attraverso il filtro letterario, creando una conversazione che va oltre il semplice dialogo televisivo.