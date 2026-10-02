Prendersi cura della propria pelle è importante sempre ma lo diventa ancor di più quando si cominciano a notare rughe, macchie, zone con un aspetto eccessivamente sottile, svuotato, poco tonico: sono tutti segni di invecchiamento cutaneo, un processo tanto inevitabile quanto arginabile adottando una corretta routine anti-aging. Essere costanti nell’applicare la crema antirughe è il primo, fondamentale step di una buona skincare anti-age: ecco come scegliere la migliore tenendo conto di tipologia ed esigenze specifiche pelle, abitudini, risultati che si vogliono ottenere.

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I principi attivi migliori per contrastare rughe, macchie e altri segni di invecchiamento cutaneo

Osservare attentamente la propria pelle e provare a intercettare sul nascere i segni del tempo è il primo trucco per scegliere una crema antirughe davvero adatta ai propri bisogni. Ci sono pelli infatti che con il passare degli anni cominciano ad apparire più spente e meno luminose: è un processo ossidativo di cui sono responsabili in larga parte i radicali liberi, ma che si può fermare con l’aiuto di sostanze antiossidanti come soprattutto vitamina E, vitamina C, vitamina A, coenzima Q10. Su altre pelli l’invecchiamento cutaneo si manifesta innanzitutto con perdita di tono e spessore: c’entrano modifiche fisiologiche alla struttura del derma su cui si può intervenire con un boost di collagene e acido ialuronico, molecole portanti per la stessa. Per favorire il ricambio cellulare rallentato dal tempo si può sfruttare l’azione di agenti esfolianti come l’acido lattico o l’acido glicolico. Sostanze nutrienti come oli e burri vegetali (di mandorle, jojoba, karitè, eccetera) aiutano a riparare i danni cutanei e a proteggere la pelle dalle aggressioni esterne. Formulazioni e principi attivi sono, insomma, l’aspetto più importante da considerare nella scelta dei prodotti per la skincare anti-age: su siti come quello della profumeria Pinalli trovi un vasto assortimento delle migliori creme antirughe di tutte le marche e per tutte le tipologie di pelle.

Crema antirughe: attenzione a tipologia di pelle ed età

Com’è fatta la propria pelle non è un fattore che si può trascurare del resto nella scelta della crema anti-aging giusta: ci sono pelli come le pelli secche che soffrono di più i segni del tempo e necessitano di formule più ricche, infatti, e pelli come le pelli grasse che anche quando si prova a contrastare l’invecchiamento cutaneo richiedono delicatezza nelle formulazioni e nelle texture. Anche l’età fa la differenza: appena passati i trent’anni si ha bisogno per lo più di creme antirughe che prevengano i segni del tempo, mentre per le pelli più mature l’azione deve essere più d’urto.

Formulazioni, texture e altri fattori che contano nella scelta di una routine anti-aging

La migliore crema anti-aging è comunque, concordano gli esperti, quella che si ha piacere di indossare e che anche sensorialmente ha l’effetto di una coccola sulla pelle. È per questo che anche consistenza, profumazione, facilità di applicazione, sensazione dopo l’uso (più o meno untuosa, eccetera) contano nella scelta della crema antirughe così come di ogni altro cosmetico. Per ragioni simili è importante che la skincare anti-age integri passaggi e step con cui si è già soliti prendersi cura della propria pelle: se si trasforma in un dovere in più da compiere la mattina prima di uscire o la sera prima di andare a letto, è facile abbandonarla o non essere costanti.

I più rigorosi consigliano, a proposito di routine giornaliere e serali, di scegliere una crema antirughe per il giorno e una crema antirughe per la notte diverse, optando per formule più leggere che fungano anche da base per il trucco o da protezione solare per il giorno e più ricche e concentrate per la notte quando il ricambio cellulare è più veloce e gli attivi tendono a penetrare più in profondità.



